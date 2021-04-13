設計幕後故事
Nike Air Zoom SuperRep 2 Nike Next Nature
探索採用占總重量至少 20% 的再生材質製成的循環訓練鞋款，為你提供支撐，也支持地球永續發展。
訓練更賣力，足跡更輕盈。
現今的運動員深知我們對地球負有責任，因為我們自身的福祉與大地之母的健康相互連結。我們的設計團隊秉持這樣的想法，於近日採用至少占總重量 20% 的再生材質，重新打造 Nike 最佳健身鞋款之一。目標就是要在減少鞋款生態足跡的同時，兼顧機能表現或耐久性。Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature 鞋款確保運動員在選擇用來進行弓箭步、跳躍、衝刺和訓練的鞋款時，能保有愛護地球的意識，又能兼顧運動健身所需。
「說起健康，就會想到從事健身運動，而健身和成為最棒的自己密不可分。最棒的自己會擁有非常正確的意識，知道自己的健康和地球的健康相連結。」
──Erin Gleason，Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature 團隊成員
相同鞋款，全新演繹
要保有鞋款原始設計的整體性和機能表現，同時找出如何減少對環境的衝擊，對設計來說是很大的挑戰。然而，我們成功克服了這項挑戰。Nike 設計團隊梳理鞋子的每一吋，找出可以換用部分再生材質之處，例如外底的 Nike Grind 以及整個鞋面和中底的老舊製造廢料、再生聚酯纖維和塑膠瓶。Zoom Air 氣墊使用 70% 的再生 TPU。
「我們從 SuperRep 2 的原版設計著手開始，並問自己可以替換掉哪些材質。如何增加鞋款使用的再生材質？這是一項驚人的挑戰。老實說，我很驚訝我們真的做到了。」
──Morgan Stauffer，資深設計總監
多層次設計，表現再升級
這款設計專為經得起無數次鍛鍊、深蹲和 HIIT 運動計畫而打造，讓運動員可以放心，知道自己在進行高衝擊運動計畫時，對地球所造成的影響比以往來得小。精心設計的層層支撐力，能在進行疾速爆發動作時，為高度衝擊提供緩震效果和穩定性。
色彩故事
就連色彩設計也融合了溫暖的中性色調、粉紅色和緊急橘，結合實際情況，向大自然的危難處境致意。橘色代表地球正處於警戒狀態，而柔和的色彩則調和出較冷靜平和的色調。這些色彩都有自己的故事，彷彿在說：沒錯，大地之母正面臨困境，不過，我們能一起克服難關，轉危為安。