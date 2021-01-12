寫實抓拍：和 Derick Narine 聊聊家庭、板球與社群

皇后區這裡的比賽文化如何？會說垃圾話嗎？

這要看對手是誰。和印度人打球時，他們不太說話，就算他們對你叫囂你也不知道。打比方來說，我的祖父母來自印度，但因為我不會說他們的語言，所以我完全聽不懂他們說的話。牙買加人在打球時會咒罵對手，任何事情都能拿來說嘴，但是他們只能用裁判聽不到的音量說，否則會因此犯規。我們並不介意，因為我們也會回嘴，但偶爾還是難免會被影響。我在防守時必須專注接球，好讓隊友出擊。