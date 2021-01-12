寫實抓拍：和 Derick Narine 聊聊家庭、板球與社群

Derick Narine 從蓋亞那搬到紐約，他對板球的熱愛以及社群也隨他遠渡重洋。
Derick Narine 從學會抓握球拍的那一刻起，就對板球深深著迷。他在青少年時期就代表自己的國家蓋亞那出賽，後來他移居紐約就讀高中，即帶領球隊拿下第一座板球冠軍。但是，Derick 與比賽的連結不僅止於獎盃和頭銜。板球是他的家族傳統運動，每一次上場擊球，他都感到與歷代祖先緊密相連，成就世代相傳。
Derick 在皇后區牙買加的拜斯利池塘公園板球場，告訴我們紐約和蓋亞那的板球文化差異，以及這項運動無論如何都能把眾人聚集在一起的原因。
你最初是怎麼接觸板球的？
我的祖先從印度被帶到蓋亞那的製糖廠當奴工。印度與英國是板球運動的發源地，如果你來自這兩地，就一定知道怎麼打板球，或對這項運動有幾分瞭解。我的祖先抵達蓋亞那後，這項運動就開始世代相傳。當我開始學會拿球拍後，他們就帶我去公園教我如何打板球。原先，我代表村子去打球，接下來是代表整個區域出賽。我當時參加了比賽，被選為國家代表，而 16 歲時就為蓋亞那效力。
你搬到紐約唸高中的生活如何？
我原先很興奮，因為常在電視上或電影裡看到各種新鮮事。住在皇后區的生活與以往大不相同。我以為我們會擁有一間房子和一個漂亮的院子，或是類似的居住環境，但事實上非常擁擠，根本不符合我的想像。
你以前覺得你可以在紐約打板球嗎？
我沒想過我可以在這打板球，因為完全不知道美國有板球運動。我剛上高中的時候，有一位曾經在蓋亞那和我比鄰而居的朋友告訴我，我就讀的 John Adams 高中有板球校隊。我參加選秀會而在某次練球時，教練就讓我擔任隊長。我們後來出賽贏得冠軍，那是 John Adams 高中的第一座冠軍獎盃。
皇后區這裡的比賽文化如何？會說垃圾話嗎？
這要看對手是誰。和印度人打球時，他們不太說話，就算他們對你叫囂你也不知道。打比方來說，我的祖父母來自印度，但因為我不會說他們的語言，所以我完全聽不懂他們說的話。牙買加人在打球時會咒罵對手，任何事情都能拿來說嘴，但是他們只能用裁判聽不到的音量說，否則會因此犯規。我們並不介意，因為我們也會回嘴，但偶爾還是難免會被影響。我在防守時必須專注接球，好讓隊友出擊。
紐約的球場如何？
我們走遍大江南北，皇后區法拉盛的 Kissena 球場是最糟的。打擊區的正後方有很多窟窿，而且還有一個大池塘，如果守門員失誤，球就會直接掉進水裡。然後就得拿一支棍子把球弄出來，球不僅會被弄濕，還會膨脹起來。
「「就算發生了種種一切，大家仍投身板球，團結一心。」
板球社群是什麼樣子？
比賽結束之後，對手會過來恭喜你。他們會說：「嘿！你打得很好。你的 Facebook 帳號是什麼？你的 Instagram 帳號是什麼？我們來聊聊，希望你能傳授我一些技巧和訣竅。」舉辦大型賽事的時候，大家都會到場表示支持。板球凝聚了無數人心。就算發生了種種一切，大家仍投身板球，團結一心。