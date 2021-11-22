你或許不是專業跑者，但每天仍花了將近三分之一的時間在訓練上。或者說，你至少應該如此。



醫學博士 Cheri Mah 表示，七至九小時的睡眠是你訓練的祕密武器，能好好地為體能「電池」充電。Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家，也是 Nike Performance Council 成員，專精於菁英運動員的睡眠與表現。Mah 博士說：「你可以用六小時的睡眠將『電池』充到 60% 的電量，然後迅速耗盡體力。也能每晚充到 80%、90% 或 100% 的電量，然後看看自己能有什麼樣的表現。」



Mah 表示，如果睡眠時間不足，整個人就會每況愈下。她提供了以下的例子：



01. 腦袋會變得不夠靈活。熬夜整整 24 小時不睡覺，所造成的認知和運動神經損傷相當於血液裡有 0.1% 的酒精濃度，這已超過酒駕的法令上限。



02. 較容易生病。睡眠時間維持在 6 小時以下者，得到一般感冒的機率是睡眠時間 7 小時以上者的四倍。



03. 體重可能會增加。長期睡眠不足，會讓瘦體素和類生長激素 (調節饑餓的荷爾蒙) 產生變化，這時就會想以含大量飽和脂肪和糖分的食物來填飽自己。



然而對運動員來說，接下來的內容可能令人高興不起來。Mah 目前的研究發現，多日睡眠不足可能會改變協調模式和生物力學。她說：「這當然會對運動表現帶來影響，但另一個潛在的影響就是，這樣的人往後受傷的機率可能較高。」



綜觀以上各點，為何 70% 的美國成人無法每晚達到建議的睡眠量？Mah 回答：因為充足睡眠就像騰出時間規律運動或健康飲食一樣，都很困難。