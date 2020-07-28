營養

鮮蝦米線

Nike Training 的建議

鮮蝦米線食譜

20 分鐘就能完成的簡單健康料理。可製作 4 人份。

使用簡單的食材，製作出風味十足、富含蛋白質的美味鮮蝦米線，是午餐和晚餐的理想選擇！

健康簡單，絕對美味！

食材

生蝦仁 480 克
蔥 200 克
橄欖油 15 毫升
毛豆仁 380 克
脫脂椰奶 400 毫升
醬油 120 毫升
水 400 毫升
米線 200 克

作法

  1. 將蔥切成細絲狀。在平底鍋中放入油，用中大火加熱。放入蔥，待蔥軟化後加入蝦仁，兩面各煎一兩分鐘。加入毛豆仁、椰奶、醬油和水。
  2. 湯汁煮滾後再繼續煮幾分鐘即可關火備用。此時，根據包裝指示煮熟米線並瀝乾。在碗內混合米線和蝦仁湯汁即可上桌享用。可加入辣椒、香菜和萊姆以增添風味。

每份營養含量資訊

693 大卡
碳水化合物 61 克
蛋白質 41 克
脂肪 32 克

Lifesum 的健康美味食譜。

瞭解更多資訊
鮮蝦米線食譜

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載
鮮蝦米線食譜

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

相關精彩故事

如何為孩子健康添動力

指導

如何以健康的食物為孩子提供能量

超級英雄，非凡力量

指導

超級英雄，非凡力量

全家版一二三木頭人

指導

家庭定格運動

如何幫助孩子愛上運動

指導

讓孩子愛上運動

家庭版強力混搭運動

指導

家庭版強力混搭運動