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指導與營養

瞭解如何設定小目標

Betina Gozo 的建議

瞭解如何設定小目標

把遠大的夢想轉換成可行且可實現的任務。

每個人都曾設定過目標，設定目標非常的簡單，因為作夢本身就是件有趣的事。但要如何努力堅持到底，把夢想變成現實呢？這就是困難所在。

我的建議是把宏大的目標細分成更明確、可行的小目標。

比方說，我的客戶目標是「保持良好的健康狀態」，這是個非常大的目標。但也因為沒有具體期限，就更容易一再延遲實際行動，也沒有辦法透過量化來得知目標到底實現了沒。

所以我請客戶仔細思考，並把目標設定的更為明確一點。「我想要保持良好的健康狀態，因此我要開始健身。」非常好，有進步了，但目標還不夠明確。

「為了達成這個宏大的目標，你所能設定的最小目標是什麼？」

Betina Gozo

「我想要保持良好的健康狀態，因此下個月開始，我每個禮拜要完成三次運動計畫。」賓果！這才是個可以實現的目標。

或者你的目標是「我想要變得更健康」，這種模糊的說法，會讓目標顯得太遠大以致無法實現。

哪些重要的小事可以幫助你實現遠大目標呢？現在就把大夢想細分成小目標吧。

把目標設定成「這星期我不喝任何汽水」或「這星期的宵夜我要用一片水果取代小熊軟糖」。我向你保證，如果你只是告訴自己：「我不能吃小熊軟糖」，下場一定很悲慘。這變成一種限制，而不是目標；相反地，把目標換句話說，變成你正在執行的一件事，就容易達成。

如果你持續實現你的小目標 (一星期運動三次或吃水果取代糖果)，一定可以獲得良好的成果。

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