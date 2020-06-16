每個人都曾設定過目標，設定目標非常的簡單，因為作夢本身就是件有趣的事。但要如何努力堅持到底，把夢想變成現實呢？這就是困難所在。

我的建議是把宏大的目標細分成更明確、可行的小目標。

比方說，我的客戶目標是「保持良好的健康狀態」，這是個非常大的目標。但也因為沒有具體期限，就更容易一再延遲實際行動，也沒有辦法透過量化來得知目標到底實現了沒。

所以我請客戶仔細思考，並把目標設定的更為明確一點。「我想要保持良好的健康狀態，因此我要開始健身。」非常好，有進步了，但目標還不夠明確。