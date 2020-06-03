健康又有飽足感的雞肉捲

飽足雞肉捲
營養
上一次更新：2020年6月3日
Nike Training 的建議
只需要 30 分鐘，就能健康地飽餐一頓。可製作 4 人份。
這個美味的雞肉捲能讓你用健康食材填飽肚子。作法簡單且富含蛋白質，為你提供源源不絕的能量。
這個以雞肉、墨西哥捲餅和豆子做成的飽足餐點不僅營養均衡，還能讓你免於飢餓。不含堅果。
食材
雞肉片 616 克
橄欖油 15 毫升
青豆 450 克
奶油乳酪 225 克
紅洋蔥 1 個
綜合生菜 300 克
全麥墨西哥捲餅 8 片
作法
- 將烤箱預熱至華氏 425 度。
- 如果使用冷凍青豆，請將青豆放入碗內退冰。
- 為雞肉淋上橄欖油，並以鹽、胡椒以及喜愛香料調味。將雞肉放在烤盤上烘烤 20 分鐘，全熟之後切成薄片備用。
- 用叉子將青豆和奶油乳酪壓成泥狀，加入鹽和胡椒調味。將洋蔥切成細絲。把青豆奶油乳酪醬抹在墨西哥捲餅上，放上雞肉、生菜和洋蔥。如果要讓滋味更好，可以將墨西哥捲餅放入平底鍋加熱。開動吧！
作法
- 將烤箱預熱至攝氏 220 度。
- 如果使用冷凍青豆，請將青豆放入碗內退冰。
- 為雞肉淋上橄欖油，並以鹽、胡椒以及喜愛香料調味。將雞肉放在烤盤上烘烤 20 分鐘，全熟之後切成薄片備用。
- 用叉子將青豆和奶油乳酪壓成泥狀，加入鹽和胡椒調味。將洋蔥切成細絲。把青豆奶油乳酪醬抹在墨西哥捲餅上，放上雞肉、生菜和洋蔥。如果要讓滋味更好，可以將墨西哥捲餅放入平底鍋加熱。開動吧！
每份營養含量資訊
526 大卡
碳水化合物 55 克
蛋白質 45 克
脂肪 13 克