透過活動力訓練來加強鍛鍊失衡的肌肉

行動力非常重要，可以讓我們的身體以正確的方式做動作。只做令你興奮且可以加速心跳的運動、燃燒卡路里，而直接跳過暖身和緩和運動看起來或許很誘人；也許它們比較無聊，或者要伸展身體並以不同的方式運動讓你感到不舒服……但這也是為什麼一定要做這些運動的重要原因！



運動前後做活動力動作和主動伸展，可以幫助身體維持穩定性和具有彈性。暖身可以幫助身體為接下來的運動動作做好準備，才不會因為習慣的運動動作或姿勢導致運動過度或因為失衡的模式而卡住，而緩和運動則會決定你當天接下來的活動舒適度。



每次運動請記得做暖身和緩和運動，它們就跟中間可以令你心跳加速的環節一樣重要！就當作透過為身體帶來平衡，也可以為生活帶來平衡。