藉助日常生活模式達成目標

打造這些日常生活模式，可以從每天早晚撥出 10 分鐘開始，用這個時間做一些簡單又能讓自己覺得開心的事，更重要的是，所做的事情要有助於實現你的目的和意義。或許你已經有固定的習慣來迎接和結束一天的生活，只需要稍微變化一下或加入某樣事情讓自己更能朝向目標前進即可。



舉例來說，你的目的是獲得整體身心健康和提升工作表現，你可以每天早上補充水分、冥想幾分鐘、立刻穿上跑鞋去跑步，或是登入我們的簡短課程做做輕瑜伽，讓身心流動起來。每天晚上可以花點時間聽聽最愛的音樂並用按摩滾輪來放鬆一下、沉澱反思當天做得好的地方，並擬好隔天的行動計畫。這類小推力的影響力剛開始看起來可能不怎麼樣，但一段時間後，能集氣集力對你所做的每件事帶來正面的影響。



不論你是正要開始從頭培養新習慣，還是要強化既有的習慣，不妨都檢視一下自己的生活模式是否有助於實現目標。問問自己：一日之計在於晨，我的習慣是否能讓我有個美好的早晨？一天始於前一晚的睡覺前，我在晚上是否有好好地放鬆讓自己可以持之以恆、堅持不懈？