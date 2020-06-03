藉助日常生活模式達成目標
指導與營養
Nike Training 的建議
如何藉由「嚴謹自律的生活模式」來迎接並為充滿意義、專心致志的一天畫上句點。
你是否曾質疑過自己為什麼每天早晚都要做一樣的事情？每天睡在床的同一側、喝一樣的咖啡、吃一樣的餐點，做著相同的運動計畫。習慣成自然的生活模式本身不見得「不好」(這些可能是健康、正常的生活習慣)，之所以會讓人惶惶不安，是因為我們不知道目的何在、意義又何在，偏偏我們需要感受到生活的目的和意義。
表現一流的人和那些望其項背的人，差別之一就在於「嚴謹自律的生活模式」，也就是有方向、有目的，特別為了幫助實現個人目標而培養的習慣。
我相信，建立有目的、有意義的早、晚生活儀式，是釋放自我潛力的關鍵之鑰。這些生活儀式不僅能激發正面動能，也向世界宣告我們知道自己生活目的之所在 (也就是讓我們投入時間進行有意義練習的最深層原因)，我們的人生不會偏離、不會迷失。
「『嚴謹自律的生活模式』指的是有方向、有目的，特別為了實現個人目標而培養的習慣。」
打造這些日常生活模式，可以從每天早晚撥出 10 分鐘開始，用這個時間做一些簡單又能讓自己覺得開心的事，更重要的是，所做的事情要有助於實現你的目的和意義。或許你已經有固定的習慣來迎接和結束一天的生活，只需要稍微變化一下或加入某樣事情讓自己更能朝向目標前進即可。
舉例來說，你的目的是獲得整體身心健康和提升工作表現，你可以每天早上補充水分、冥想幾分鐘、立刻穿上跑鞋去跑步，或是登入我們的簡短課程做做輕瑜伽，讓身心流動起來。每天晚上可以花點時間聽聽最愛的音樂並用按摩滾輪來放鬆一下、沉澱反思當天做得好的地方，並擬好隔天的行動計畫。這類小推力的影響力剛開始看起來可能不怎麼樣，但一段時間後，能集氣集力對你所做的每件事帶來正面的影響。
不論你是正要開始從頭培養新習慣，還是要強化既有的習慣，不妨都檢視一下自己的生活模式是否有助於實現目標。問問自己：一日之計在於晨，我的習慣是否能讓我有個美好的早晨？一天始於前一晚的睡覺前，我在晚上是否有好好地放鬆讓自己可以持之以恆、堅持不懈？
「這類小推力的影響力剛開始看起來可能不怎麼樣，但一段時間後，能集氣集力對你所做的每件事帶來正面的影響。」
你的回答很重要，因為如何迎接一天的到來以及如何為一天畫上句點，兩者會相互影響，也決定了你的生活基調。活力十足的早晨啟動儀式，能讓你一整天都能量滿滿、充滿動力；而貼心著想的夜間儀式，則能讓你隔天睜開眼就感受到生活的意義，準備好迎接又一天的到來。
習慣造就了我們，而我們的能量之所至，會引領我們，將我們帶往人生所能成就的境界。善用生活儀式的影響力，做我們真正想做的事情，為實現我們想過的生活添動力。