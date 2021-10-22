雲端之上：香港的屋頂籃球場

Melody Siu 在學校就讀時面臨一個小難題：她喜歡科學，同時也喜歡藝術。最後，她兩個一起選擇。她這樣說明最後的職業生涯道路：「這很自然，當你想像將這兩個學科結合的未來，就像是建築一樣。」



今日，作為香港 One Bite Design Studio 的資深建築設計師，Melody 每天都在日常工作中融合藝術與科學。任何種類的公共空間專案都有可能在某一天出現在她的辦公桌上，從寧靜的茶館、熙熙攘攘的飯店大廳，到該地區許多公共住宅區的屋頂籃球場。



每項任務都有其獨特的因素需要考慮，所以當 Melody 與她的團隊第一次重新設計籃球場時，他們必須邊做邊學。現在完成了四個類似的專案，他們歸結出一些功能經驗法則。不妨將這些視為運動場設計師的獨門手冊：



耐久設計。 當我們討論公共空間，如果空間不耐久的話，美學就沒有太大意義。Melody 說：「你必須為籃球場挑選適當的底色，這樣它就不容易被刮傷或留下痕跡。」





當我們討論公共空間，如果空間不耐久的話，美學就沒有太大意義。Melody 說：「你必須為籃球場挑選適當的底色，這樣它就不容易被刮傷或留下痕跡。」 有效利用有限空間。 籃球在香港非常受歡迎，所以球員通常要等上一個小時才有機會加入比賽。如果有更多籃球場可以利用操場的佔地面積建造，就能有更多人參與這項運動。





籃球在香港非常受歡迎，所以球員通常要等上一個小時才有機會加入比賽。如果有更多籃球場可以利用操場的佔地面積建造，就能有更多人參與這項運動。 與社群合作。 運動場必須按照正確的規格設計，才能發揮最大效益。Melody 和她的團隊並非這些專案裡的籃球專家，所以他們向外尋求真正的專家合作。





運動場必須按照正確的規格設計，才能發揮最大效益。Melody 和她的團隊並非這些專案裡的籃球專家，所以他們向外尋求真正的專家合作。 善用你已擁有的。與從頭開始相比，改造現有結構是完全不一樣的挑戰。以創意思維解決問題和擁抱限制，成為這場遊戲的真正名稱。



觀看上方的影片，瞭解設計師、運動員和籃球愛好者如何共同努力，振興全香港的公共籃球場。底下有他們最近的專案回顧，這些場所同時也是投籃的好地方。