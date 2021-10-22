雲端之上：香港的屋頂籃球場
創新
關於創新設計如何連接不同世代、賦權社群，並且讓運動更具包容性的案例研究。
「行動實現夢想」系列介紹運動、健康與能力領域的顛覆性創新。
Melody Siu 在學校就讀時面臨一個小難題：她喜歡科學，同時也喜歡藝術。最後，她兩個一起選擇。她這樣說明最後的職業生涯道路：「這很自然，當你想像將這兩個學科結合的未來，就像是建築一樣。」
今日，作為香港 One Bite Design Studio 的資深建築設計師，Melody 每天都在日常工作中融合藝術與科學。任何種類的公共空間專案都有可能在某一天出現在她的辦公桌上，從寧靜的茶館、熙熙攘攘的飯店大廳，到該地區許多公共住宅區的屋頂籃球場。
每項任務都有其獨特的因素需要考慮，所以當 Melody 與她的團隊第一次重新設計籃球場時，他們必須邊做邊學。現在完成了四個類似的專案，他們歸結出一些功能經驗法則。不妨將這些視為運動場設計師的獨門手冊：
- 耐久設計。當我們討論公共空間，如果空間不耐久的話，美學就沒有太大意義。Melody 說：「你必須為籃球場挑選適當的底色，這樣它就不容易被刮傷或留下痕跡。」
- 有效利用有限空間。籃球在香港非常受歡迎，所以球員通常要等上一個小時才有機會加入比賽。如果有更多籃球場可以利用操場的佔地面積建造，就能有更多人參與這項運動。
- 與社群合作。運動場必須按照正確的規格設計，才能發揮最大效益。Melody 和她的團隊並非這些專案裡的籃球專家，所以他們向外尋求真正的專家合作。
- 善用你已擁有的。與從頭開始相比，改造現有結構是完全不一樣的挑戰。以創意思維解決問題和擁抱限制，成為這場遊戲的真正名稱。
觀看上方的影片，瞭解設計師、運動員和籃球愛好者如何共同努力，振興全香港的公共籃球場。底下有他們最近的專案回顧，這些場所同時也是投籃的好地方。
啟業籃球場：合作力量大
無論在場上或場下，團隊都會獲勝。第一個改裝專案凝聚了 Melody 和她的 One Bite 團隊，以及香港的籃球愛好者社群 SLAB 裡的設計師同伴。他們一起有效地劃分職責並克服難關：SLAB 以夜晚的城市天際線為靈感，透過圖樣和顏色打造視覺調性，並承擔主球場的設計責任。另一方面，One Bite 將這些視覺提示延伸至戶外的遊樂區，以及對物件進行實際維修的工程管理，像是頭頂上的遮雨天窗，讓運動員在該地區的雨季中也能繼續打球。最後的成果是一件兼具功能性的藝術作品，而不只是各個部分的總和。
青衣籃球場：本地驕傲
「[籃球場] 在香港通常都是紅色和綠色。典型又單調。」Melody 談及大多數公共遊樂區域使用的油漆顏色的普遍問題。這也是為什麼青衣返璞歸真的繽紛色彩如此令人驚艷。即便這只是一個相對直接、單純的美學升級，我們仍然希望透過超本地化的設計語言造成迴響：設計形狀與青衣島的地形相互呼應，配色靈感則源自當地著名的魚類。「我希望當地居民能感到認同，擁有主權，甚至覺得驕傲。」Melody 一邊訴說她的想法，一邊思考從附近公寓的窗戶看到的設計會是如何。
兆禧籃球場：建立連結
當 One Bite 團隊第一次勘查這個空間的時候，他們發現這個錯層式設施不僅破舊還不相連，在上層與下層的兩個籃球場之間有障礙物阻隔。他們的首要業務是功能轉型，開放一個類似露天看台的座位區，讓使用者可以自由穿梭。從這個立基點開始，他們專注於讓空間能夠符合不同世代的多重用途。因為籃球場位於公共住宅上方，考慮到不同年齡層與廣泛的興趣，設計團隊以充分利用空間為目的，涵蓋了人行道、可攀爬的輪胎、籃球場，還有一個精心設計、鼓勵兒童發揮創意「自由玩樂」的網格。為了確保球場標記準確無誤，而且能提供正規比賽使用，Melody 與她的團隊諮詢了當地聯盟香港遊樂場協會，並請他們在現場指導。
明德籃球場：讓女性的比賽持續成長
在香港繁忙的籃球場上要找到空擋，對任何人來說都很困難，尤其是非男性球員，常常不受到歡迎或不被認真對待。One Bite 團隊與社群夥伴合作，為任何性別的運動員建立一個能夠自在打球、像是家一樣的包容性空間。「主題是女性優先。」Melody 談及她的團隊應用在明德的創意性策略。「我們希望為運動員，特別是女性，打造一個安全的空間，可以無憂無慮享受運動。」這些價值透過再設計呈現出來，包括代表性別認同的非二元光譜顏色漸變；在兩個球場的其中一個球場正中央，飾有大膽的「W」字樣，宣示女性擁有優先使用權。
準備好開打了嗎？在寫這篇文章的同時，公共籃球場因為疫情而間歇性關閉。這裡有這四個籃球場座落在香港的鳥瞰圖，等到安全之後，你可以一一造訪！
更新！Nike 最近與當地組織合作，翻新了香港另一個社區的籃球場，看起來是一個很有趣的場地，而且正巧使用 Nike Grind 回收計畫收集而來的 20,000 雙二手籃球鞋打造而成。透過 Nike 最新消息，瞭解更多關於石籬 Grind 籃球場的資訊。
影片：Azsa West
文字：Brinkley Fox
攝影：Victor Cheng