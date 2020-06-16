賓州大學教授同時也是《恆毅力：人生成功的究極能力》一書作者的 Angela Duckworth 說：「最恰當的一個比喻就是，在飛機上遇到緊急狀況時，我們接收到的指示就是要先幫自己戴好氧氣罩，再去幫助其他人。不論是運動、睡眠、瑜伽，還是任何可以讓你恢復精力的事物，必須先確認有照顧好自己，才能行有餘力去照顧其他任何人。」或許不用說我們都知道，鍛鍊好恆毅力，也就是能幫助我們在運動或生活中克服障礙的持久力，可以讓我們能量滿滿地迎向挑戰。



擠不出時間給自己最常見的藉口無非就是「太忙了」，對效力國際綜合型體育大賽的美國隊足球明星選手 Julie Ertz 而言，這個說法一點都不具說服力。她每天一大早就起床，在轟炸式的練習開始前給自己一點時間。她說：「我天生就是早起的鳥兒，我很喜歡這段留給自己的晨間時光，可以喝杯咖啡、跑個步，然後讀點書。我也很喜歡一個屬於自己的空間，讓我可以保有健康的心靈。我覺得和自己獨處的時間真的可以幫助我獲得正念，讓我能覺察自己，知道接下來該怎麼做、身心該往哪裡去。」



是否覺得專業足球員的行程也不是太忙，自然會有時間？Ertz 除了這段寧靜晨光外，也騰出時間去游個泳或是做做柔和瑜伽等，還會早早上床，留出完整的 9 個小時給睡眠、睡前冥想和例行按摩。Ertz 說：「按摩讓我可以徹底放鬆，不只是肌肉，還有繃緊的心弦。」所有這些留給自己的時間和用來練習的時間一樣都很重要，都能幫助 Ertz 展現最佳狀態、發揮最佳表現。



要說 Ertz 球場外的例行行程能帶來什麼啟發，應該就是：顧好自己其實很無私，一點都不自私。請試著擠出更多時間做點能讓自己重振精神的事情，並留意讓自己的身心靈有新鮮的氧氣後，是否能讓你的運動計畫、工作和人際關係更加順心如意。不妨也把這個小小的改變作為在百忙中簡單為自己多留點時間的方法。



養成習慣：試著將一小段自我時光和日常做的某件事綁在一起，例如等紅燈時做做深呼吸，或是吃早餐時眼睛不要盯著社群媒體，可以想想當天要完成的目標。每一次花時間為自己補充身心靈的能量時，記得為自己加油喝采，因為你正在為生命中的每個人做好分內最重要的事情。