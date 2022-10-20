如果你觸摸過用 Nike Forward 製成的產品，你就知道它有多特別。它柔軟輕量，垂墜的方式非常獨特，不僅如此，相較於 Nike 傳統的針織 Fleece 材質，本系列可大幅減少碳排放量。



Nike Forward 材質專為輕鬆應付日常壓力而打造，其特殊結構也需要固定的休息和放鬆。為了讓 Nike Forward 在未來幾年看起來依然嶄新，你需要知道幾個簡單卻重要的產品保養概念。如果你能好好照顧它，它也會好好照顧你。

請用冷水清洗 Nike Forward 服飾。這是保存材質結構和避免縮水的關鍵。 將 Nike Forward 服飾平放以乾燥。勿使用烘乾機，將衣物平放是維持其形狀和結構的重點。 使用纖維梳子或刷子處理毛球。Nike Forward 獨特的結構會產生毛球，這也是材質生命週期自然的一部分。

遵守這些產品保養準則，基本上能讓你衣櫥裡的 Nike Forward 單品保持一定的狀態。此外，照顧你的衣服並在洗衣過程中使用較少的能量也是對地球友善，真是三贏。