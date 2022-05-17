突破障礙，永不停歇：Joan Benoit Samuelson 的事蹟

突破障礙，永不停歇
Nike 檔案部門
Joan Benoit Samuelson 在 1984 年馬拉松比賽驚人的奪勝事蹟，打破了這個世界對女性運動員的刻板印象。深入這個時刻，瞭解背後許多人的貢獻如何成就這一切。
多年來，有些人認為女性跑步最遠的安全距離是 1500 公尺。令人難以置信的是，不過才在 40 年前，這個未經證實的假設都還是一項事實。一直到 Joan Benoit 和其他許多人徹底革新了運動的風貌，才有了改變。
進入 1980 年代早期，不可思議的是，女性跑馬拉松雖然已有多年歷史，但在國際綜合型體育大賽上，不能跑超過三又四分之三圈的距離。社會說女性過於柔弱，無法參加距離更長的田徑比賽，更不用說 26.2 英哩的道路。她們的潛力因厭女情節而受限。
一位兩度成為馬拉松世界紀錄保持人的女性，在 Nike 的支持下成立了一個委員會，為女性參加長跑比賽奪金的機會奔走遊說，她的好朋友兼訓練夥伴 Joan Benoit 和她一起帶領這一切。從多數人的生涯經驗來看，Joan Benoit 很有機會在這個階段成為參加跑步比賽並創造歷史的那個人。
在 Nike 的援助下 (包括資金、廣告、與卓越跑者牽線交流，以及起草和翻譯通信內容)，Benoit 和這個委員會的付出有了回報，1984 年在洛杉磯舉辦的比賽，加入了女子 3000 公尺和馬拉松比賽。然而，8 月 5 日那天 50 名參賽者站上起跑線時，許多人還是抱持過時的想法。
專為 Joan Benoit 在 1984 年賽事上穿著而打造的客製化鞋款。
2 小時 24 分 52 秒後，Joan Benoit 讓女性參加距離跑比賽的能力不再受到質疑。
她的表現不只稱霸女子紀錄，也在所有跑者中名列前茅。她跑出的時間，贏過先前 20 位男子冠軍中的 13 位。無視南加州的酷熱天氣，Benoit 早在比賽的第三英哩就強勢出擊，儘管三個月前才動了膝關節內視鏡手術，她還是比其他運動員快了一分半鐘跑完全程。
她這場比賽的影響力持續發威，不是只在當年夏天曇花一現。這再加上先前女子馬拉松賽事締造的種種成就，為全球女性運動員創造了機會，正面回應所有不看好女性的人。雖然此後許多女性展現不屈精神，突破極限，但如果沒有 Joan 的無畏無懼，大膽邁步起跑，一切都會大不相同。
目前還有許多荒謬的假設，使得女性依然被排除在某些高程度的競技之外，或是在資格的認定上，面臨不公平的偏見或雙重標準。雖然 Joan 在 1984 年的勝利事蹟為全球女性跑者帶來新一波的機會，但這場戰鬥尚未完結。