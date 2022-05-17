突破障礙，永不停歇：Joan Benoit Samuelson 的事蹟

一位兩度成為馬拉松世界紀錄保持人的女性，在 Nike 的支持下成立了一個委員會，為女性參加長跑比賽奪金的機會奔走遊說，她的好朋友兼訓練夥伴 Joan Benoit 和她一起帶領這一切。從多數人的生涯經驗來看，Joan Benoit 很有機會在這個階段成為參加跑步比賽並創造歷史的那個人。



在 Nike 的援助下 (包括資金、廣告、與卓越跑者牽線交流，以及起草和翻譯通信內容)，Benoit 和這個委員會的付出有了回報，1984 年在洛杉磯舉辦的比賽，加入了女子 3000 公尺和馬拉松比賽。然而，8 月 5 日那天 50 名參賽者站上起跑線時，許多人還是抱持過時的想法。