我的遊樂場：為女性開拓水肺潛水的世界

小國科威特的首都科威特市位於波斯灣沿岸，此刻旭日初升，潛水專家 Mariam Al Saif 用冥想開啟她的一天。她集中注意力，將身心與大地連結，接著用剩下的時間沉浸在水中。27 歲的她解釋：「潛水的重點在於緩慢行動，慢慢吸氣、慢慢吐氣，我覺得自己在開始潛水前，或是在開始這一天之前，就已經試著進入這樣的狀態。」



早上九點，潛水探險公司 MER 創辦人 Mariam 出現在碼頭，正對著 20 到 30 名充滿熱忱的潛水玩家說明船舶的安全特性，以及當日的潛水時間表。礙於疫情的限制，她現在主要為當地合格的潛水員和愛好者舉辦潛水遊程，但是她說教導初學者能為她帶來與眾不同的喜悅和滿足感。她說道：「曾經有人傳訊息給我，或是來參加我的遊程跟我說『我以前其實很害怕開放水域，但是現在我想取得合格證照』，對我而言，這就是我持續推廣的動機與動力。」