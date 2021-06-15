我的遊樂場：為女性開拓水肺潛水的世界

Mariam 致力於開拓水肺潛水的世界
文化
這位科威特潛水專家兼企業家，致力於打造更具包容性的「水下」社群，幫助更多女性參與潛水運動。立即瞭解她的故事。
「我的遊樂場」系列介紹普通運動員如何在大自然中找到連結與平衡。
小國科威特的首都科威特市位於波斯灣沿岸，此刻旭日初升，潛水專家 Mariam Al Saif 用冥想開啟她的一天。她集中注意力，將身心與大地連結，接著用剩下的時間沉浸在水中。27 歲的她解釋：「潛水的重點在於緩慢行動，慢慢吸氣、慢慢吐氣，我覺得自己在開始潛水前，或是在開始這一天之前，就已經試著進入這樣的狀態。」
早上九點，潛水探險公司 MER 創辦人 Mariam 出現在碼頭，正對著 20 到 30 名充滿熱忱的潛水玩家說明船舶的安全特性，以及當日的潛水時間表。礙於疫情的限制，她現在主要為當地合格的潛水員和愛好者舉辦潛水遊程，但是她說教導初學者能為她帶來與眾不同的喜悅和滿足感。她說道：「曾經有人傳訊息給我，或是來參加我的遊程跟我說『我以前其實很害怕開放水域，但是現在我想取得合格證照』，對我而言，這就是我持續推廣的動機與動力。」
就在不久的兩年前，Mariam 在澳洲度假時，突然興起想要考取證照的念頭。她回想那四日的證照課程，包括理論和出海潛水前的泳池練習，接著說：「那過程超難熬的，但是當你拿到證照之後，真的會情不自禁感到成就滿滿。」
Mariam 對於大海的喜愛深植於她的 DNA 之中。她追溯自己的科威特祖先，發現歷代祖先曾經以潛水維生，摘取寶貴的珍珠販售給商人。她說：「(他們) 一次可以憋氣五分鐘，不需要任何面罩或呼吸管。我現在在水下待的時間是他們的 10 倍，但依然能感受到那樣的連結。他們看到地平面底下的世界，而我現在也能看到那個世界。」
當 Mariam 為了水肺潛水探險四處旅行時，她深深愛上這項運動，但卻苦無分享的對象，她的內心突然興起一個念頭和一股動力。Mariam 說：「我在水肺潛水的旅行中找到了人生目的，我發現我可以為女性潛水員創立一個專屬社群。」她最後離開了在奢侈美妝行銷界的辦公室工作，而且再也沒有回頭。先不論在這項男性主宰的運動中會遇到的挑戰，身為公司的創辦人，她已經為當地的女性潛水員和創業家開創了一條康莊大道。
「我靠著在海裡工作維生，就跟我的祖先一樣，這冥冥之中有一股不可否認的力量讓我潛入水中。」
Mariam 說：「女性在中東潛水是很稀奇的事，但我很開心知道自己成為萬中選一的人選，能在海平面下 50 英呎為女性打造一個神聖空間。」根據潛水教練專業協會 (PADI) 的統計，與男性相比，全世界合格的女性潛水員在 2018 年只占了 38%，而這個數字從 2013 年開始算起則成長了 3.6%。女性在水中世界缺席，也導致了潛水裝備鮮少針對女性的身體設計，而許多女性潛水員難以感受到「社群」的存在。
Mariam 說：「這是一個男性主宰的產業，就是如此，無庸置疑。」她補充說明自己的工作就像是「縮短性別不平等的差距，對大眾宣示女性與男性一樣有資格站在這裡。」她希望能透過自己的公司 Mer 改變現狀，並擔任「Girls That Scuba」大使；「Girls That Scuba」是女性專屬社群，致力於向更多女性介紹水肺潛水，並同時賦予那些已經從事這項運動的女性力量。她利用這些平台喚起水肺潛水圈內對於性別不平等的意識，並鼓勵更多中東女性加入潛水運動。她說：「學習潛水必須在心情放鬆的狀況下，(而且) 若有一位懂你的女性 (潛水專家)，那麼一切就大不相同了。」
「我在水肺潛水的旅途中找到了人生目的，我發現自己可以為女性潛水員創立一個專屬社群。」
在今天的出海行程中，船舶抵達距離海岸與錨點數英哩處的潛點，潛水玩家坐在船緣，準備讓自己潛入深水中。興奮與期待的氣氛在空氣中交融，大家一一穿上防寒衣，面罩緊緊包覆她們的眼睛、鼻子和上嘴唇。面罩與呼吸調節器的咬嘴相連，潛水員必須用牙齒咬緊咬嘴，而這也迫使她們只能靠嘴巴呼吸，調節器的另一端則連接氣瓶。對大多數潛水員而言，呼吸是最容易引起焦慮的環節。為了克服這件事，Mariam 細心解說呼吸技巧，回答大家提出的任何問題。
Mariam 解釋：「一旦置身水中，所有的重量瞬間消失，接近冥想的狀態，我們跟魚其實沒有分別。」她們深入阿拉伯灣海底探索，看到珊瑚礁周圍充滿生命力十足的魚群和植物。她說：「這會讓你對海洋的脆弱性有了全新的理解，我們不應該讓氣候變遷阻礙未來世代體驗水肺潛水的樂趣。」
「我很開心知道自己成為萬中選一的人選，能在海平面下 50 英呎為女性打造一個神聖空間。」
對 Mariam 而言，知道大家願意將自己的潛水體驗託付給她，而且明白她是讓這項運動茁壯的一分子，其實相當激勵人心。她說：「水肺潛水會讓你看到自己脆弱的一面。一想到她們特別因為我盡心提供遊程服務，且全心信任我，我就會感到十分謙遜。我靠著在海裡工作維生，就跟我的祖先一樣，這冥冥之中有一股不可否認的力量讓我潛入水中。」
文字：Jiya Pinder
攝影：Maha Alasaker 和 Maryam ALMasha’an
撰寫時間：2020 年 9 月