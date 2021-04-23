我的遊樂場：用攀岩活出生命的目的與力量

晚上八點，在新墨西哥州阿布奎基戶外，Favia Dubyk 的頭燈照亮了下一顆她能抓握的岩石，The Temple 是她每週都會造訪的鐘乳石洞。趨光的飛蛾繞著她的臉打轉，白天的熱度尚未消退，她滿身的汗水已閃閃發光。Favia 已經攀岩了一小時，她忍住不把蟲子揮開，持續賣力向上。她攀爬的路線是專家等級的 V11，充滿了高難度的倒抓動作，她必須反方向抓著才能待在牆上，還有各種極小的凸點，她的指尖幾乎抓不住。「這個地方確實滿折磨人的，但和其他地方相比，這裡已經算不錯了，」她笑著說。



Favia 攀岩到晚上十點半，才收起緩衝墊，帶著她的狗 Hans 打道回府。在家裡，她會吃著富含蛋白質的第二份晚餐，等到腎上腺素慢慢退去後再睡覺。這就是她的生活，一週五天如此。雖然辛苦，但她樂在其中。「這是我早上起床的動力，」她說。「沒有任何一項活動比攀岩更令我享受了。」