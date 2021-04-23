我的遊樂場：用攀岩活出生命的目的與力量

Favia 重返攀岩，找回無窮力量與生命力
文化
來自阿布奎基的攀岩專家在癌症病況好轉後重拾熱情，再度探索無窮力量與生命的意義。立即瞭解她的故事。
「我的遊樂場」系列介紹普通運動員如何在大自然中找到連結與平衡。
晚上八點，在新墨西哥州阿布奎基戶外，Favia Dubyk 的頭燈照亮了下一顆她能抓握的岩石，The Temple 是她每週都會造訪的鐘乳石洞。趨光的飛蛾繞著她的臉打轉，白天的熱度尚未消退，她滿身的汗水已閃閃發光。Favia 已經攀岩了一小時，她忍住不把蟲子揮開，持續賣力向上。她攀爬的路線是專家等級的 V11，充滿了高難度的倒抓動作，她必須反方向抓著才能待在牆上，還有各種極小的凸點，她的指尖幾乎抓不住。「這個地方確實滿折磨人的，但和其他地方相比，這裡已經算不錯了，」她笑著說。
Favia 攀岩到晚上十點半，才收起緩衝墊，帶著她的狗 Hans 打道回府。在家裡，她會吃著富含蛋白質的第二份晚餐，等到腎上腺素慢慢退去後再睡覺。這就是她的生活，一週五天如此。雖然辛苦，但她樂在其中。「這是我早上起床的動力，」她說。「沒有任何一項活動比攀岩更令我享受了。」
除了運動，Favia 優秀的平衡能力也體現在生活方面。33 歲時，她不僅是職業攀岩選手，也是全職內科醫師，每週值班 60 到 100 小時、攀岩 20 到 25 小時。對於一般人而言，這樣的付出很驚人，對 Favia 而言更是如此，因為她是一位抗癌鬥士。她在十年前愛上攀岩，隔年 (2012 年) 就發現自己罹癌。
「在開始攀岩之前，我很少做戶外運動，」她說。「我甚至不知道有戶外攀岩這個活動。每當別人叫我到戶外，我總說：『誰會想去戶外爬塑膠啊？』我那時根本不知道可以攀岩。」Favia 當時並不是不愛運動，她是學體操、溜冰和騎馬長大的，生活中充滿了這些運動，但戶外活動或登山不在她的涉獵範圍。
她開始每兩週跑去懸崖攀岩，最近的也要開車四到七小時。後來，她不知不覺變成每個週末都去。「我學到越來越多，也習慣待在戶外了。我習慣了小城鎮、蟲子、登山。我學到的戶外技能越來越多，」Favia 說道。「我喜歡聽到登山鞋踩在岩石上的聲音，」她也提到燈光、安靜的聲音，像是手指頭輕敲桌面。「聽著鞋子的聲音，讓我感覺和岩石融為一體。」
不過，Favia 很清楚自己是當地攀岩景點少數的黑人。「我這輩子已經很習慣黑人這個標籤，」她說。但當看到同膚色的人時，她興奮極了。「有時候在攀岩館看到黑人的時候，我會非常開心，天啊……真是太棒了！」
Favia 雖然在攀岩領運進步神速，也跟得上醫學院緊湊的步調，卻在 2011 年秋天開始覺得身體漸漸變差。保健室的校護勸她不要擔心，說這是氣喘並開了吸入劑處方。「他們很差勁，」Favia 回憶道。她懷疑自己得了淋巴癌，因為她剛好在修相關課程。對方怎樣都不認同，「我不斷要求照 X 光，但他們拒絕了我，」她補充道。隔年六月，她的症狀急速惡化，開始呼吸和吞嚥困難；某次攀岩還從牆上摔下來，痛苦地大口呼吸。一個月後，醫師在她的胸腔發現 13 公分的腫瘤，診斷為淋巴癌晚期，證明她當時敏銳的直覺是對的。她放下醫學院的學業，花了一整年接受癌症治療。「化療讓我覺得自己一無是處，什麼都沒有，只能苟延殘喘，」她說。
雖然在確診癌症以前，Favia 只攀岩了一小段時間，她說攀岩給了她撐過療程的動力。「攀岩給了我活下來的理由，我不能沉浸在痛苦中，因為我真的很喜歡攀岩，」這位從 2013 年開始恢復的抗癌鬥士回想著。「只要可以重回攀岩，我願意承受任何痛苦。」
在確診前，Favia 回到了她反覆「攻克」的路線，這是攀岩的術語，意思是花時間精進一個特定的路線。那是一個叫作 The Helicopter 的 V5 的洞穴，位於西維吉尼亞州摩根敦外的庫珀岩州立森林區。洞穴很矮，她幾乎無法坐直。她一次又一次地嘗試，總算成功抵達頂點。那次的成功重新點燃了她對戶外的熱忱，她想知道自己身體的極限在哪裡。
「攀岩讓人充滿力量。看到一顆岩石時會覺得『噢，沒有路可以上去』，但只要想出辦法就會很有成就感，」她解釋道。「你必須走出好多個舒適圈，需要勇氣、力量、解謎。這讓你更了解自己，像是身體的極限，以及心理的極限。」
Favia 的生理疾病並未完全遠離她，她需要特別注意割傷及擦傷，因為現在復原需要更長的時間，而且更容易感染。此外，癌症治療留下的疤痕組織長期影響她的活動力，長年下來飽受背部和髖部疼痛困擾。她才剛能正常走路，必須靠朋友幫她登到攀爬點。「20 公斤的裝備真的太重了，」她說。雖然大部分的攀岩者會說腳法是關鍵，但 Favia 的弱項讓她的攀岩方式主要依賴上半身。這也是為什麼 Favia 喜歡抱石懸垂，反而不喜歡陡峭的崖面。「雙腳落地會害髖部脫臼，但如果以背部落地，就完全不會傷到髖部，」她解釋道。
戶外活動幫助 Favia 重回正軌。在過去的七年中，她工作時必須不斷做出重大的醫療決定，而攀岩已成為她紓解工作壓力的方式。「為何皮膚摩擦到尖銳的岩石、流血瘀青，以及骨折和死亡的風險對我來說充滿樂趣？我也不知道，」她說。「但我知道我很享受解決問題和解謎，而攀岩就是一道謎題，必須運用心智和身體獲得答案。」
「在我創造的小世界中，我有個安全的所在，這個安全的所在就是戶外。」
Favia 在壯麗的戶外也找到了同好。她是 Melanin Base Camp 的投稿人，該平台致力創造戶外冒險運動的多樣性，而她在自己的網站 Traverse Girl 上記錄了自己對於抱石的經驗與熱愛。她也開始介紹攀岩運動給新手。「直到大學畢業後我才知道攀岩這項運動，它大幅改善了我的生活。所以，如果它能為別人的生活帶來改善，我希望他們也能知道，」Favia 說道。「我希望他們有機會說：『噢，我應該早點開始攀岩的。』」
Favia 表示近來的努力是否讓戶外運動更具包容性，現在下定論還太早。她也指出攀岩館仍缺乏種族、性別及技術多樣性，但她希望她的存在能讓大家知道，有色人種及抗癌鬥士在大自然中仍有一席之地。「我的腦中有幾個小時都在思考如何爬上這座岩牆，」Favia 說道。「在我創造的小世界中，我有個安全的所在，這個安全的所在就是戶外。」
文字：Colleen Stinchcombe
攝影：Evan Green
撰寫時間：2020 年 9 月