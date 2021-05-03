墨西哥橄欖球手 María Pruijn 突破期待的窠臼

我最常碰到的反應是驚訝，但未必是負面那種，比較像是「噢，我幾乎不知道有這樣的運動，更不知道有女孩在玩。」 我很幸運的是從一開始就有父母親的支持。我知道其他女孩為此十分掙扎，因為父親會告訴她們，那是男人的運動。



不過我發現，很多人會認定我的身體不適合打橄欖球，以為我在球場上會斷成兩截。 但開始打球時，你會發現沒有任何一種體型本身會造成阻礙。只要有技巧地訓練，而且夠努力，幾乎每個人都會找到適合自己的位置。