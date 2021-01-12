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顛覆刻板印象：超越想像的墨西哥橄欖球員

從這項運動在墨西哥並不盛行，女性球員更是罕見，但 María Pruijn 卻從中獲得力量。

墨西哥橄欖球手 María Pruijn 突破期待的窠臼

「寫實抓拍」是關懷全球社區運動員的系列。

如果要想像橄欖球員， 大多數人不會立即聯想到年輕女性，而 María Pruijn 正試圖改變這點。她是來自墨西哥城的 22 歲攝影師兼實習物理治療師，要打破一般人的既定印象，並推翻普遍的性別歧視。挑眉懷疑的表情只會更激起 María 的使命感，她想向世界證明，各種體型的女性都可以在運動中找到自己的歸屬。

某次下雨的訓練後，我們在 María 球隊的泥土球場上與她會面。 在她收拾裝備時，我們聊到運動如何幫助她更瞭解自己在這世上的定位及身分。

墨西哥橄欖球手 María Pruijn 突破期待的窠臼

旁人得知你在打橄欖球時，有什麼反應？

我最常碰到的反應是驚訝，但未必是負面那種，比較像是「噢，我幾乎不知道有這樣的運動，更不知道有女孩在玩。」 我很幸運的是從一開始就有父母親的支持。我知道其他女孩為此十分掙扎，因為父親會告訴她們，那是男人的運動。

不過我發現，很多人會認定我的身體不適合打橄欖球，以為我在球場上會斷成兩截。 但開始打球時，你會發現沒有任何一種體型本身會造成阻礙。只要有技巧地訓練，而且夠努力，幾乎每個人都會找到適合自己的位置。

墨西哥橄欖球手 María Pruijn 突破期待的窠臼

你打的是哪個位置？

我主要的位置是接鋒。橄欖球中，每隊有 15 名球員：八名前鋒和七名後衛。 後衛最常進行衝刺，要閃躲其他球員並傳球；而前鋒則更激烈，經常要衝撞其他球員。我的位置有點像是球隊這兩種角色之間的連結。

橄欖球算不上是墨西哥的主流，你是如何開始的？

我會知道橄欖球這項運動，是因為 2009 年在電影院看了《打不倒的勇者》(關於世界盃橄欖球賽對廢除種族隔離後的南非帶來的影響)。這聽起來大概是陳腔濫調，但我看著電影在螢幕上播出時，心裡真的就覺得「哇，我想要玩那個！」。電影中只有男性球員，所以我以為或許沒有女子橄欖球。幾年後我進入高中，橄欖球是可以自願參加的運動之一，於是我就報名了，還在那裡認識一個朋友，說她知道校外有一名教練想要組織一支代表墨西哥城的女子球隊。

而這是你們球隊的主場？

我們以前有其他主場，但現在這裡就是我們的訓練地點。 這邊並不理想，因為這其實並不是為橄欖球所設計的場地，不但沒有草，也沒有置物櫃可以放包包或裝備，但這是我們找到的場地中最便宜的，而且只要大家願意，每天都可以來訓練。這裡也位於安全的區域，交通網絡順暢。對純女子球隊來說，離開球場時感到安全，而且不用在夜間走太久就能到地鐵站，都是很重要的。至於今天的雨，嗯……我們喜歡保持樂觀。參加比賽時，如果場地碧草如茵而且天氣晴朗，我們就會說：「今天應該可以輕鬆獲勝！」因為我們是在如此惡劣的條件下訓練呀。

「我可以接受任何挑戰，沒有什麼能將我擊敗。」

墨西哥橄欖球手 María Pruijn 突破期待的窠臼

為何你會喜歡打橄欖球？

萬夫莫敵的感受讓我覺得自己很強大，覺得我可以跑得更快，沒人追得到我，沒人能把我推倒，而且我可以狠狠擒抱別人。看到自己在體能上的強悍，讓我有信心去設定其他的人生目標。我一直都很削瘦，但卻突然能說：「我可以擒抱任何人，而且沒人可以成功擒抱我」，或是「我可以接受任何挑戰，沒有什麼能將我擊敗」，這是如此令人興奮而且意義非凡。

橄欖球有沒有為你帶來體能以外的改變？

太多了，主要原因在於這是團隊運動。我總是心想「我可以進步千倍以上，但如果無法幫助到隊伍，那就毫無意義」。 而且我也學到將這樣的心態用在整體生活上。我想當個好人，但不因此就感到自滿，還要對這世界有所貢獻。在橄欖球中，如果缺乏團隊精神，任何事都無法完成。

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