Kinjaz 是運動忍者家族

「我們是運動忍者家族」
運動員*
瞭解這個舞團如何透過「不計一切代價以家人優先」來凝聚向心力。
Kinjaz 共同創始人 Mike Song 和舞團，於洛杉磯市中心
每當 Kinjaz 齊聚一堂，他們都會比出一個低調暗號，彰顯作為舞團和終身好友而彼此連結的情誼。那是一個經典手勢，將食指與中指併攏，同時指向上方。對於幾位舞團創始成員而言，這個手勢會同時展露出一個共享的手指紋身，代表家人的象徵。Mike Song 說：「這背後代表的想法就是作為共同體，朝向相同的目標齊步前行。」
共同創始人坐在洛杉磯市中心的排練工作室地板上，他們一邊回顧這些年來的歷程，一邊自然而然地發想新的舞步。創立於 2010 年，他們憑著精準套路迅速在國家電視台闖出一番名號。Mike 說：「一開始單純為了好玩，我們在烤肉派對上聚會，在社區進行小表演。現在已經發展成一個全球品牌。」
「我們的共同目標是不計一切代價栽培家人。」
舞團名稱巧妙結合他們重視的價值。Mike 解釋：「Kin 代表家人，同時也是運動的希臘字根，像是這個字『kinetic (運動的)』。所以我們將『family of movement ninjas (運動忍者家族)』這樣的概念融合出 Kinjaz。
Anthony Lee 說：「我們的共同目標是『不計一切代價栽培家人』，支持並提升彼此能力，發揮出這個團體的最大潛能。」
齊心一志的使命，對於這個擁有許多娛樂副牌的品牌而言特別重要。他們還有服飾系列、現場活動製作部門，甚至是一間麵條公司。而凝聚這些事業的共同節拍就是舞蹈。
Vinh Nguyen 說：「讓我耳目一新的是，每當我們感到壓力時，只要找個空間、撥出時間，跳場舞就對了，舞動身姿、播放潮流音樂、盡情享樂。那是我們的核心價值，記住我們做這件事的初衷。為了彼此，為了我們對於舞蹈的愛。」
「舞蹈超越一切障礙......可以凝聚眾人。」
透過不斷擴大的線上影響力和舞台表演，舞團找到了與觀眾連結的說故事方式，並鼓勵他們動起來。Anthony 說：「舞蹈超越一切障礙，無論是性別、常規、性傾向、國籍、種族背景或語言，舞蹈可以凝聚眾人。」
Ben Chung 說：「舞蹈是歷史上最古老的運動之一，每個人都是天生的舞蹈家。嬰兒聽到音樂後就會開始手舞足蹈，然後向另一端延伸至即將於 2024 年奧運登場的霹靂舞，光譜的兩端可以是這樣的光景。」
Addy Chan 說：「此外，這也是最平易近人的運動。不像其他運動，也許需要大量資源、購買裝備的資金、球場或泳池，舞蹈是人人觸手可及的運動。」
而且任何身形都能參與。Mike 說：「很多運動都要求特定身形。舞蹈的獨特之處在於，天生的身形就是你的秘密武器。也許你很瘦，不適合其他運動，但是當你開始跳舞之後，你會發現『我可以發揮纖細身形的優勢！』或對於其他有自覺的人而言，也許你有強壯的雙腿，而你會發現『我有絕佳的平衡』，然後就開始運用它們。」
在細數 Kinjaz 的豐功偉業之後，下一步會是什麼？過去三年來，他們暗中與 Nike 合作的一項秘密專案，即將公開。
影片：Aimee Hoffman
攝影：Thalia Gochez
文字：Dan Rookwood
撰寫日期：2021 年 7 月