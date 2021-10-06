Kinjaz 是運動忍者家族

舞團名稱巧妙結合他們重視的價值。Mike 解釋：「Kin 代表家人，同時也是運動的希臘字根，像是這個字『kinetic (運動的)』。所以我們將『family of movement ninjas (運動忍者家族)』這樣的概念融合出 Kinjaz。



Anthony Lee 說：「我們的共同目標是『不計一切代價栽培家人』，支持並提升彼此能力，發揮出這個團體的最大潛能。」



齊心一志的使命，對於這個擁有許多娛樂副牌的品牌而言特別重要。他們還有服飾系列、現場活動製作部門，甚至是一間麵條公司。而凝聚這些事業的共同節拍就是舞蹈。



Vinh Nguyen 說：「讓我耳目一新的是，每當我們感到壓力時，只要找個空間、撥出時間，跳場舞就對了，舞動身姿、播放潮流音樂、盡情享樂。那是我們的核心價值，記住我們做這件事的初衷。為了彼此，為了我們對於舞蹈的愛。」