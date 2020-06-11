3 種讓孩子樂在運動的方法

不用多說我們都知道，要讓孩子們對某件事情 (如日常瑣事、看醫生、長途車程等) 興趣盎然的不二法門就是要夠好玩，運動也不例外。與美國健康和體育教育協會合作籌辦 Everybody Moves 活動計畫的 Nike 兒童發展中心主管 Karen Santsson 表示：「如果不將體能活動變成一種娛樂，孩子在一定程度上多半會興趣缺缺。」不知從何著手開始？試試以下點子，把一起暢動變得樂趣無窮。



01. 把運動變成遊戲。

若要讓運動樂趣加倍，最簡單 (或者應該說最顯而易見) 的方式，就是將運動變成遊戲，因為遊戲本身就是以玩樂的方式達成體能運動的效果。Santesson 表示，鬼抓人、紅綠燈和足球等一般居家戶外遊戲通常能吸引 3 到 5 歲幼童的興趣，而大一點的兒童和 9 到 12 歲的小孩注意力持續時間較短，通常會喜歡較動態的通關遊戲。若想自行規劃運動課程，可在自家後院或屋內設置五、六道「關卡」，例如要求孩子跳過枕頭山，或是在兩棵樹之間模仿螃蟹走路。使用計時器要求他們在時限內完成任務，也別忘了在過程中替他們加油打氣。



02. 給予孩子適度的掌控力。

Santesson 指出：「孩子們多半渴望能自己做決定，這能帶給他們掌控感。」可以試著指派任務給 3 到 6 歲的幼童，讓他們知道自己是你指定的健身夥伴，他們的任務就是盡可能跟著你一起完成瑜伽例行練習，或是請他們在你做仰臥起坐時，在動作間隔區間把輕量藥球拋給你。對於年紀較大的孩子，可以讓他們挑選一項運動計畫，或是將五、六種感興趣的項目串成自創課程和你一起做運動。Santesson 補充說道：「難得有機會向父母發號施令，孩子一定會很興奮。看見你動起來，還樂在其中，他們就會想加入。」可以幫助孩子透過 NTC 應用程式，搜尋「全家人適用」系列或「紮穩訓練根基」系列中新的例行訓練或運動。