活動

沒場地？沒空間？沒問題

Nike Training 的建議

讓孩子在有限空間保持活力

讓孩子在有限空間保持活力的三種方法。

要讓孩子在有限的空間動起來，需要一點創造力。在本文當中，Nike 全球總部 Everybody Moves 活動計畫的負責人 Karen Santesson 將為你推薦幾項優質運動，好讓孩子在室內保持活力、健康、專注。

做過 NTC 運動計畫就會知道，只要有個人身材大小的空間，就能完成大多數的訓練。那你的小孩呢？他們的身材比你小，這表示你真的不需要太多空間就能讓全家人動起來。

因此，如果沒有大後院，或是屋裡沒有很大的開放區域能讓孩子自由奔跑，可以試試以下由 Karen Santesson 提供的秘訣。她是 Nike 兒童發展中心主管，負責 Nike 全球總部的 Everybody Moves 活動計畫。在多雨氣候的奧勒岡州波特蘭，許多人通常只能在室內的小空間裡活動。

01. 建立特定的活動站。
Santesson 表示，許多小空間加起來就能變成一個大空間。例如可在家中指定特定的區域讓孩子進行某種活動，像是在前門開合跳、在冰箱前原地跑步，或是在他們的床邊做下犬式。

不妨將運動設計成一次性的遊戲：讓孩子在每一站抽卡片，決定自己要做的動作次數或秒數，可以讓他們用熊爬或側跨步 (而非短跑衝刺) 的方式在每一站之間移動。也可以把這些活動站變成規律的運動習慣，要求他們每當經過家中某個特定位置時就要運動 30 秒。Santesson 建議，如果孩子一開始無法接受這個點子，可以和他們一起做這些活動，並將這些額外活動當作是附贈奉送給自己的健身運動。

「如果孩子一開始無法接受這個點子，可以和他們一起做這些活動，並將這些額外活動當作是附贈奉送給自己的健身運動。」

Karen Santesson，Nike 兒童發展中心

讓孩子在有限空間保持活力

02. 將定點運動變成比賽。
Santesson 表示，孩子不太喜歡只待在一個地方，而現在正是絕佳時機，讓他們知道即使身處受限的狹窄場所，仍然可以釋放所有精力。不妨在地板上擺個瑜伽墊，或是在地上用膠帶打造符合身材大小的空間，形成清晰可見的健身框 (自己和每個小孩都各一個)。可以教他們一些簡單的運動：登山者、剪刀蹲跳，或是任何 NTC 兒童系列運動計畫的動作，並告訴他們，你想看看誰能率先把每種動作都做完 10 下。接著讓他們知道，想得分不只要贏得比賽，還要待在健身框裡不能出界。

03. 讓孩子參與每天的「動態家務」。
餵狗、吸地板、為植物澆水，所有這些瑣碎家事都能讓身體動起來，而且沒理由不讓孩子也參與其中。Santesson 表示，不妨每天至少帶著孩子跟著自己在家裡做一兩次安全、可行的活動，也可以隨時為這些綜合活動增添一些樂趣，例如大喊：「我們來比賽看誰先跑到廚房！」或是讓孩子為熱切等待的愛犬把水碗端過去，讓他們也能感染興奮的情緒。

她表示：「孩子最能透過重複的方式學習，因此現在就讓這些日常小活動成為他們例行訓練的一部分，日後會大有幫助。」而且最棒的是，這不需要任何空間就能辦到。

探索家庭運動計畫
讓孩子在有限空間保持活力

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載
讓孩子在有限空間保持活力

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

相關精彩故事

如何為孩子健康添動力

指導

如何以健康的食物為孩子提供能量

超級英雄，非凡力量

指導

超級英雄，非凡力量

全家版一二三木頭人

指導

家庭定格運動

如何幫助孩子愛上運動

指導

讓孩子愛上運動

家庭版強力混搭運動

指導

家庭版強力混搭運動