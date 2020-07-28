讓孩子在有限空間保持活力

02. 將定點運動變成比賽。

Santesson 表示，孩子不太喜歡只待在一個地方，而現在正是絕佳時機，讓他們知道即使身處受限的狹窄場所，仍然可以釋放所有精力。不妨在地板上擺個瑜伽墊，或是在地上用膠帶打造符合身材大小的空間，形成清晰可見的健身框 (自己和每個小孩都各一個)。可以教他們一些簡單的運動：登山者、剪刀蹲跳，或是任何 NTC 兒童系列運動計畫的動作，並告訴他們，你想看看誰能率先把每種動作都做完 10 下。接著讓他們知道，想得分不只要贏得比賽，還要待在健身框裡不能出界。



03. 讓孩子參與每天的「動態家務」。

餵狗、吸地板、為植物澆水，所有這些瑣碎家事都能讓身體動起來，而且沒理由不讓孩子也參與其中。Santesson 表示，不妨每天至少帶著孩子跟著自己在家裡做一兩次安全、可行的活動，也可以隨時為這些綜合活動增添一些樂趣，例如大喊：「我們來比賽看誰先跑到廚房！」或是讓孩子為熱切等待的愛犬把水碗端過去，讓他們也能感染興奮的情緒。



她表示：「孩子最能透過重複的方式學習，因此現在就讓這些日常小活動成為他們例行訓練的一部分，日後會大有幫助。」而且最棒的是，這不需要任何空間就能辦到。