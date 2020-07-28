讓孩子在有限空間保持活力

Nike Training 的建議
讓孩子在有限空間保持活力的三種方法。
要讓孩子在有限的空間動起來，需要一點創造力。在本文當中，Nike 全球總部 Everybody Moves 活動計畫的負責人 Karen Santesson 將為你推薦幾項優質運動，好讓孩子在室內保持活力、健康、專注。
做過 NTC 運動計畫就會知道，只要有個人身材大小的空間，就能完成大多數的訓練。那你的小孩呢？他們的身材比你小，這表示你真的不需要太多空間就能讓全家人動起來。
因此，如果沒有大後院，或是屋裡沒有很大的開放區域能讓孩子自由奔跑，可以試試以下由 Karen Santesson 提供的秘訣。她是 Nike 兒童發展中心主管，負責 Nike 全球總部的 Everybody Moves 活動計畫。在多雨氣候的奧勒岡州波特蘭，許多人通常只能在室內的小空間裡活動。
01. 建立特定的活動站。
Santesson 表示，許多小空間加起來就能變成一個大空間。例如可在家中指定特定的區域讓孩子進行某種活動，像是在前門開合跳、在冰箱前原地跑步，或是在他們的床邊做下犬式。
不妨將運動設計成一次性的遊戲：讓孩子在每一站抽卡片，決定自己要做的動作次數或秒數，可以讓他們用熊爬或側跨步 (而非短跑衝刺) 的方式在每一站之間移動。也可以把這些活動站變成規律的運動習慣，要求他們每當經過家中某個特定位置時就要運動 30 秒。Santesson 建議，如果孩子一開始無法接受這個點子，可以和他們一起做這些活動，並將這些額外活動當作是附贈奉送給自己的健身運動。
「如果孩子一開始無法接受這個點子，可以和他們一起做這些活動，並將這些額外活動當作是附贈奉送給自己的健身運動。」
Karen Santesson，Nike 兒童發展中心
02. 將定點運動變成比賽。
Santesson 表示，孩子不太喜歡只待在一個地方，而現在正是絕佳時機，讓他們知道即使身處受限的狹窄場所，仍然可以釋放所有精力。不妨在地板上擺個瑜伽墊，或是在地上用膠帶打造符合身材大小的空間，形成清晰可見的健身框 (自己和每個小孩都各一個)。可以教他們一些簡單的運動：登山者、剪刀蹲跳，或是任何 NTC 兒童系列運動計畫的動作，並告訴他們，你想看看誰能率先把每種動作都做完 10 下。接著讓他們知道，想得分不只要贏得比賽，還要待在健身框裡不能出界。
03. 讓孩子參與每天的「動態家務」。
餵狗、吸地板、為植物澆水，所有這些瑣碎家事都能讓身體動起來，而且沒理由不讓孩子也參與其中。Santesson 表示，不妨每天至少帶著孩子跟著自己在家裡做一兩次安全、可行的活動，也可以隨時為這些綜合活動增添一些樂趣，例如大喊：「我們來比賽看誰先跑到廚房！」或是讓孩子為熱切等待的愛犬把水碗端過去，讓他們也能感染興奮的情緒。
她表示：「孩子最能透過重複的方式學習，因此現在就讓這些日常小活動成為他們例行訓練的一部分，日後會大有幫助。」而且最棒的是，這不需要任何空間就能辦到。