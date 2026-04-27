Pegasus 42：人氣 Nike 路跑鞋強勁升級
產品新訊
最新款 Pegasus 是本系列歷來靈敏度最高的一代，但升級同時，仍保有日常跑者喜愛的經典特質。
- Nike Pegasus 42 是一款日常路跑鞋，採用全掌式弧形 Air Zoom 氣墊，提供比先前版本更優異的靈敏緩震與能量回傳。
- 前足的加強緩震設計，加上能貼合足部的輕量透氣鞋面，使最新一代 Pegasus 成為本系列至今最舒適、支撐力最強的款式。
- Pegasus 42 擁有俐落外型，並推出多款配色。
Nike Pegasus 42 特色與機能解析
Nike Pegasus 的全球忠實粉絲與跑者們，很快就能穿上最新一代的 Pegasus 42。這款路跑鞋深受喜愛，一向以舒適、靈敏且輕盈的腳感著稱。
Pegasus 於 1982 年問世，是 Nike 歷史最悠久且最暢銷的跑鞋，強調適合全天穿著的靈敏緩震機能。最新一代的 Pegasus 42 延續了備受粉絲喜愛的經典特色，並在技術上帶來令人期待的微調，是本系列歷來最強勁、反應最靈敏的款式。
Nike Pegasus 42 升級重點與主要差異
這款人氣跑鞋最顯著的升級在於全掌式弧形 Air Zoom 氣墊，提供類似 Nike 競速路跑鞋的強勁腳感與超靈敏感受。由於採用這樣的全新結構，Pegasus 42 的能量回傳相較於 Pegasus 41 有大幅提升。
曾獲 NCAA 室內 3,000 公尺冠軍的 Nike 運動員 Ethan Strand 表示：「我在跑步裝備專賣店長大，每年都見證跑者對 Pegasus 系列深厚的情感與熱愛。Pegasus 42 這次的進步很令人興奮，穿起來很熟悉，但腳感明顯提升。穿這雙鞋去跑步時，可以感受到腳下的 Air 氣墊為我的每一步注入更多動力。」
重點更新：
- 能量回傳相較於 Pegasus 41 大幅提升
- 全掌式弧形 Air Zoom 氣墊，提供更強勁的推蹬力
- ReactX 泡棉中底，打造靈敏緩震體驗
- 前足加強緩震，但並未增加鞋底高度
- 升級版中足支撐系統
- 全塑模鞋墊
- 輕量透氣鞋面
- 現代化外底設計及強化抓地機能
緩震機能、支撐力與順暢腳感
最新一代 Pegasus 將緩震與支撐力提升至全新境界，是各種配速跑者的理想之選。Pegasus 42 採用與前代相同的 ReactX 柔軟泡棉中底，並增加了額外的緩震設計，尤其是在腳趾區域。創新的彈性結構能在不增加鞋底高度的情況下，容納更多緩震材質。
其他特色還包括全新的中足支撐系統、全塑模鞋墊，以及能緊密貼合足部的輕量透氣鞋面。除了這些令人期待的技術提升，還有現代化的外底設計，能讓步態轉換更順暢，並提供優異的抓地力，陪你輕鬆應對各種路面。
設計與配色
美學方面，Pegasus 42 擁有俐落的中底與全新升級的 Pegasus 品牌設計，展現出令人耳目一新的設計。這款人氣跑鞋系列最新作推出多款吸睛配色，從大膽明亮的風格到低調的細緻色調應有盡有。
Nike 跑步資深鞋款專家 Elliott Heath 表示：「我們保留了跑者們向來很喜歡的 Pegasus 特色，將 Pegasus 42 打造成本系列至今最棒的版本。這雙鞋保留了一脈相傳的指標性元素與熟悉感，但同時結合創新科技，在兩者之間取得平衡，並以 Nike 獨有的方式，讓經典款變得更具代表性。」
Pegasus 在 Nike 路跑鞋系列中的定位與發售資訊
相關日期資訊
Nike 有三大以運動員為核心的路跑鞋系列，全都致力提供緩震機能，帶來舒適著感，而 Pegasus 就是其中之一。每個跑鞋系列著重不同的緩震類型：從 Pegasus 的「靈敏緩震」、Structure 的「支撐緩震」，到 Vomero 的「超強緩震」。
Nike Pegasus 42 預計於 2026 年 4 月 9 日在 Nike.com 及指定零售門市正式發售。
Nike Pegasus 42 常見問題
Nike Pegasus 42 何時發售？
Nike Pegasus 42 將於 2026 年 4 月 9 日正式發售。
哪裡可以買到 Nike Pegasus 42？
可以在 Nike.com 及指定零售通路購買。
Nike Pegasus 42 是跑鞋嗎？
是的。許多人認為 Nike Pegasus 系列是非常棒的全方位日常訓練跑鞋，從 1982 年問世以來，在日常路跑、長距離訓練、輕鬆跑、節奏跑以及一般健身跑步領域，都深受跑者信賴。
Nike Pegasus 42 的緩震機能比 Pegasus 41 更好嗎？
是的。Pegasus 42 提供的能量回傳比 Pegasus 41 大幅提升，並在前足處增加了額外的緩震設計，保有系列經典舒適感的同時，打造出更具推進力、更靈敏的腳感。
Nike Pegasus 最著名的特色是什麼？
Nike Pegasus 以靈敏緩震與強化的能量回傳著稱，是可靠的日常路跑鞋，能陪你累積里程、進行各式訓練。
Nike Pegasus 42 屬於穩定型跑鞋嗎？
不是。Pegasus 42 是一款中性跑鞋，並未採用傳統的穩定元素 (如內側支撐柱或結構化引導系統)。需要額外支撐力的跑者可以考慮 Structure 等鞋款。
哪一款 Nike 跑鞋最適合日常跑步？
對許多跑者而言，Nike Pegasus 平衡了緩震力、靈敏度與耐用性，是日常跑步的優質選擇。
Nike Pegasus 42 適合速度訓練嗎？
適合，由於採用全掌式弧形 Air Zoom 氣墊，且能量回傳比前代大幅提升，Pegasus 42 能提供更強的推進感，因此非常適合速度訓練與節奏跑，同時依然能維持日常穿著的舒適度。
Nike Pegasus 42 的壽命多長？
對多數跑者而言，Nike Pegasus 可跑的里程估計約為 300 到 500 英哩 (約等於 480 到 800 公里)，這也會取決於體重、跑步路面、步態習慣及整體使用情況。