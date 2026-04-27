Nike Pegasus 的全球忠實粉絲與跑者們，很快就能穿上最新一代的 Pegasus 42。這款路跑鞋深受喜愛，一向以舒適、靈敏且輕盈的腳感著稱。

Pegasus 於 1982 年問世，是 Nike 歷史最悠久且最暢銷的跑鞋，強調適合全天穿著的靈敏緩震機能。最新一代的 Pegasus 42 延續了備受粉絲喜愛的經典特色，並在技術上帶來令人期待的微調，是本系列歷來最強勁、反應最靈敏的款式。