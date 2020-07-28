指導

如何以簡單明瞭的方式指導孩子

Nike Training 的建議

瞭解在做體能活動時如何與孩子有效溝通，讓他們可以玩得安全又開心。

探索家庭運動計畫

瞭解在做體能活動時如何與孩子有效溝通，讓他們可以玩得安全又開心。

探索家庭運動計畫
如何給孩子好懂的線索

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載
如何給孩子好懂的線索

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載