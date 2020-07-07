如何以簡單明瞭的方式指導孩子

指導
上一次更新：2020年7月7日

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瞭解在做體能活動時如何與孩子有效溝通，讓他們可以玩得安全又開心。

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如何給孩子好懂的線索, 加入 Nike Training Club

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參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

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初始發布：2020年7月7日