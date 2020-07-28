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如何以健康的食物為孩子提供能量

Nike Training 的建議

如何為孩子健康添動力

將孩子喜歡的零食轉變成更有營養的食物。

你可以自製孩子喜愛的包裝食品，幫助他們從居家真食探索中找到趣味和美味。我們提供四種食譜建議，有助你為點心時間注入能量並重塑經典美食。

你可能相當瞭解如何調配早餐和健身後喝的果昔，但對於如何在孩子充滿精力時為他們補充能量，卻可能會感到束手無策。

好消息是，你不需要過度憂慮。Precision Nutrition 的運動營養指導員 Adam Feit 表示，孩子通常有無限的精力，但瘋狂的激烈活動不太可能持續太久，因此飲食必須能支撐他們的整體生長發育。不管他們當天有多好動，都要優先考慮精益蛋白質、加工最少的碳水化合物、健康脂肪、蔬菜，以及大量的水，就像你自己需要攝取這些營養一樣。

運用可掌控的食材重製孩子喜愛的食品。

Feit 表示，許多食品為了吸引孩子，會添加大量精糖和可保留新鮮度的化學物質。雖然偶爾吃一包薯片或餅乾完全沒問題 (對爸媽來說也一樣)，但大家還是會希望孩子能盡可能地攝取營養全食。若想做到這一點，其實不必將食物分好壞 (這會混淆對食物的思考)，而是要運用可掌控的食材重製孩子喜愛的食品。Feit 補充說：「這麼一來，不僅可以讓孩子將食物視作比電視上的包裝食品更重要的概念，他們也能在廚房和你一起玩耍，進而促進他們以正向的眼光看待食物。」

各位不妨嘗試製作這些自製食品。這些食品富含健康的碳水化合物，可以提供營養給發育中的身體。重點不是要剝奪他們喜愛的零食，而是要讓孩子知道你也可以運用真食，在家做出同樣美味、讓心情變好的零食和餐點。

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含有新鮮水果的麥片

調味過的速食麥片雖然既方便又美味，但幾乎都含有大量的糖。Feit 建議，可以用原味燕麥替換，然後在上面放上新鮮的莓果或蘋果切片，再灑一點肉桂粉。Feit 表示，你隨時可以加入堅果醬和燕麥奶，增加更多的蛋白質和風味，如果孩子覺得太單調，還可以加一點蜂蜜或黑糖，但盡量讓水果提供甜度。

高蛋白鬆餅

好吧，也許不該用「高蛋白」這種說法向孩子推銷，但 Feit 表示，家長可以捨棄盒裝的混合配料，選擇以燕麥、乳酪、雞蛋和肉桂製成的麵糊當作早餐，這樣能提供的能量高過單吃碳水化合物，另可依喜好加入巧克力脆片或藍莓。

自製堅果點心

穀物燕麥棒通常會列出一長串成分和糖分來源，但其實有另一種方法可以製作：讓孩子選擇喜愛的零食 (如椒鹽卷餅)，並放入堅果和果乾 (如蔓越莓)。Feit 表示，選擇越多，樂趣越多。

水果「披薩」

如果孩子喜歡這些體驗，他們很有可能會想嘗試新的水果。建議各位捨棄含糖果汁，改為製作水果披薩，讓孩子攝取每天所需的糖分。先從攤開的餅皮開始 (譬如一大片的西瓜或哈密瓜)，接著放上一些配料，如藍莓、香蕉切片或石榴籽。

和你的孩子一起實驗不同的食物時，務必詢問他們一個問題：「吃的時候感覺開心嗎？」Feit 說：「孩子會精準地表達對食物的感覺，像是胃痛、吃飽或疲憊等等。」鼓勵孩子忠實表達吃這些食物時的感覺，以及食物對他們的影響，如此一來，他們更想選擇會使他們感覺、思考和表現更好的食物，也會讓你獲得一名能幹的二廚，可說是一舉兩得。

探索家庭運動計畫

水果「披薩」

如果孩子喜歡這些體驗，他們很有可能會想嘗試新的水果。建議各位捨棄含糖果汁，改為製作水果披薩，讓孩子攝取每天所需的糖分。先從攤開的餅皮開始 (譬如一大片的西瓜或哈密瓜)，接著放上一些配料，如藍莓、香蕉切片或石榴籽。

和你的孩子一起實驗不同的食物時，務必詢問他們一個問題：「吃的時候感覺開心嗎？」Feit 說：「孩子會精準地表達對食物的感覺，像是胃痛、吃飽或疲憊等等。」鼓勵孩子忠實表達吃這些食物時的感覺，以及食物對他們的影響，如此一來，他們更想選擇會使他們感覺、思考和表現更好的食物，也會讓你獲得一名能幹的二廚，可說是一舉兩得。

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