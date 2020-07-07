如何為孩子健康添動力

Feit 表示，許多食品為了吸引孩子，會添加大量精糖和可保留新鮮度的化學物質。雖然偶爾吃一包薯片或餅乾完全沒問題 (對爸媽來說也一樣)，但大家還是會希望孩子能盡可能地攝取營養全食。若想做到這一點，其實不必將食物分好壞 (這會混淆對食物的思考)，而是要運用可掌控的食材重製孩子喜愛的食品。Feit 補充說：「這麼一來，不僅可以讓孩子將食物視作比電視上的包裝食品更重要的概念，他們也能在廚房和你一起玩耍，進而促進他們以正向的眼光看待食物。」



各位不妨嘗試製作這些自製食品。這些食品富含健康的碳水化合物，可以提供營養給發育中的身體。重點不是要剝奪他們喜愛的零食，而是要讓孩子知道你也可以運用真食，在家做出同樣美味、讓心情變好的零食和餐點。