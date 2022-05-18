三頭下沉的重要性與動作教學

不用說，三頭肌撐體鍛鍊的正是你的三頭肌，也就是上手臂後側延伸的三條肌肉。雖然聽起來像是只會用到一處肌肉的單獨訓練，但三頭肌撐體其實是一種複合式推舉運動，每一下都能同時練到肩部、胸部和上背部。撐起身體時的前傾動作會讓胸大肌出更多的力，分散三頭肌和肩部的部分壓力。如果是用雙槓做這個動作，在整個身體往下和撐起的活動過程中，核心也會一起出力。