如何正確練習正手引體向上

Flor Beckmann 指導
正確執行動作的方法和原理，打造卓越成果。
Nike Master Trainer Flor Beckmann 將講解如何練習正手引體向上，以及為何你必須將這個運動加到你的健身流程裡。學習她的秘訣，開始收穫美好成果。
引體向上看起來或許是個炫技花招 (你覺得有其他招式更能展現肌力嗎？應該沒有對吧。) 但這個動作之所以如此備受讚譽，是因為非常有挑戰性，而且能有效訓練上半身，幾乎沒有其他徒手訓練能與之相提並論。
接下來 Nike Master Trainer Flor Beckmann 會分享正手引體向上的優點和分解動作指導，無論你是首度嘗試，還是已對動作十分熟悉，都能盡情展現肌力。
所運用的肌肉
正手引體向上主要運用背闊肌，是貫穿背部並延伸至身體側邊和髖部的翅膀形肌肉。這個動作也能運動到手臂 (二頭肌、前臂、三頭肌)、肩部、胸部、背部中段和上背部，以及脊椎旁的小肌群 (豎脊肌群)。同時你也會運用腹肌，因為你的核心必須維持身體穩定，協助手臂將身體拉起。
為什麼應該練習正手引體向上
「正手引體向上可訓練身體協調運作，加強流暢度以便應付運動相關動作和日常活動，例如可輕鬆地將自行車搬上車頂固定架。」
Flor Bekmann
練習時機
所需器材只有單槓、攀登架，或是穩定度良好且高於頭部的水平裝置。練習正手引體向上之前必須先暖身，讓肌肉活化而不感到疲勞，再搭配如伏地挺身等推舉運動。如要提升肌力，需練習 2 至 5 組，每組 2 至 4 下，組間安排較長的恢復時間。如果你的目標是肌肥大 (增大肌肉)，需練習 2 至 5 組，每組 8 至 12 下。
如何練習正手引體向上
簡化動作
試試看正手引體向上的輔助器材，雖然練習動作相同，但可減少一些身體重量的負擔。連一下都做不了嗎？將一條彈力帶綁在單槓中間，創造出吊掛的圈環。在旁邊放置一張椅子，便於讓雙腳依序踩到圈環上。腿部伸直，抓緊單槓，就能開始練習正手引體向上。如果覺得太輕鬆，可使用阻力較小的彈力帶 (輔助較少) 或是單膝跪在圈環上。
你也可以先從反手引體向上開始練習。原理是一樣的，只是使用反手抓握方式執行 (手掌朝向自己)，這樣可運用較多二頭肌的力量來幫助完成動作。
強化動作
一旦已經熟悉標準的正手引體向上，就可以使用負重背心或嘗試不同的練習。舉例來說，窄握引體向上可加強訓練背部中段的肌肉而非背闊肌，腿部負重引體向上則對於核心肌群更具挑戰性。你也可以放慢每一次的練習速度，拉長施力時間以締造非凡肌力和肌耐力。
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