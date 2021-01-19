如何正確練習正手引體向上

擔任 Nike Master Trainer 的 Flor Beckmann 要來分享練習正手引體向上的秘訣，以及為何你必須將這個運動加進你的健身流程。快快筆記起來，準備收穫美好成果吧！



引體向上或許看起來像是個展現肌力的炫技花招 (你覺得有其他招式更能展現肌力嗎？應該沒有對吧)，但這個動作之所以如此備受讚譽，是因為非常有挑戰性，而且能有效訓練上半身，幾乎沒有其他徒手訓練能與跟它相比。



接下來 Flor Beckmann 會分享正手引體向上的優點和分解動作，讓你無論是第一次嘗試，還是對動作已經十分熟悉，都能盡情展現肌力。