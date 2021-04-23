Carta Blanca 女子籃球隊

Olga Irma Arey Islas，5 號：籃球讓我們團結一心，我們每天都在成長進步。即使對比賽感到生氣或是在場上發飆，我們始終都是彼此相互扶持的團隊，一直以來都是這樣。知道有人關心自己讓人真的很開心，能帶來一種難以言喻的感覺。



Cecilia Garcia Luna，10 號：我們彼此認識很長一段時間了，我真的很高興可以成為這裡的一員，對於隊友的表現以及我們的活躍程度，我也非常引以為榮。我衷心希望我們能保持下去，持續很長一段時間。



María de los Angeles Bautista Ruiz，4 號：這是一種共同存在感，能和團隊在一起讓人心滿意足又開心，真的是樂趣十足。