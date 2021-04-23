Carta Blanca 女子籃球隊

Carta Blanca 球隊，Est. 1952
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Hoops Abuelas 證明你只要繼續比賽，就不會因年邁而無法運動。
長達近 70 年來，一群非凡的女性穿著淡黃色球衣，在籃球場上留下巨大的身影。她們為自己名列墨西哥「神奇小鎮」的家鄉城市 Orizaba 感到相當自豪；除了鬱鬱蔥蔥的山區景觀、如電影場景般的迷霧，以及帶有熱情粉色和萊姆綠色調，因而朝氣蓬勃的建築之外，Orizaba 也是 Carta Blanca 球隊的發源地，本身就充滿神奇魅力。
早在球隊於 1952 年成立之際，Carta Blanca 球員就打破了對女性和運動的刻板印象。有著平頭白髮的天生運動員 Adela Ochoa Garcia，從打球第一天迄今已超過 67 年。她還記得以前女性被認為不應該穿著短褲或騎腳踏車的日子，更不用說要感受籃球從自己的手上投出後唰地一聲入網，腎上腺素飆升的自信得意。從事這項運動所帶來的回報永遠值得克服障礙時的付出。
「我全力奔跑、全心投入，做到連自己都驚訝的程度。打籃球讓我可以放鬆自己，趕走所有壓力。」
María Lourdes Mora Jiménez，8 號
身為 Carta Blanca 球隊的一員對你的意義是什麼？
Olga Irma Arey Islas，5 號：籃球讓我們團結一心，我們每天都在成長進步。即使對比賽感到生氣或是在場上發飆，我們始終都是彼此相互扶持的團隊，一直以來都是這樣。知道有人關心自己讓人真的很開心，能帶來一種難以言喻的感覺。
Cecilia Garcia Luna，10 號：我們彼此認識很長一段時間了，我真的很高興可以成為這裡的一員，對於隊友的表現以及我們的活躍程度，我也非常引以為榮。我衷心希望我們能保持下去，持續很長一段時間。
María de los Angeles Bautista Ruiz，4 號：這是一種共同存在感，能和團隊在一起讓人心滿意足又開心，真的是樂趣十足。
你的隊友們有哪些綽號？
Olga Irma Arey Islas，5 號，人稱「蟋蟀」
Aracely Rodríguez Vivas，9 號：大家總是稱呼我的隊友 Olga 為「蟋蟀」。
Olga Irma Arey Islas，5 號：因為大家都說我瘦到可以塞進火柴盒裡。
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Aracely Rodríguez Vivas，9 號，人稱「藝術家」
Olga Irma Arey Islas，5 號：我們給 Aracely 取了「藝術家」這個綽號，因為她沖個澡出來後，頭髮是梳好的，妝也上好了，做好了萬全準備。
Guadalupe Morales Quirazco，6 號：我們總是說：「藝術家出來了。」
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Maria Gisela Limon Ortiz，4 號，人稱「嗶嗶」
Maria Antonia Villegas Garcia，13 號：她真的很神速，所以我們都叫她「嗶嗶」。
打籃球讓你展現了哪些不為人知的一面？
María Lourdes Mora Jiménez，8 號：我全力奔跑、全心投入，做到連自己都驚訝的程度。打籃球讓我可以放鬆自己，趕走所有壓力。
你的拿手好球是什麼？
María de los Angeles Bautista Ruiz，19 號：我的速度還蠻快的，所以擔任前鋒，擅長的是帶球上籃和中距離跳投。
Guadalupe Morales Quirazco，6 號：我也喜歡挺進籃下，在籃下跳投。
Maria Elena Miron Herrera，13 號：我是前鋒，勾射和罰球是我的拿手項目。
Maria Gisela Limon Ortiz，4 號：我擅長中距離跳投。
Georgina Silva Villegas，16 號：我拿手的是三分球和中距離跳投。
你們在一起時會從事什麼活動？出了球場後會一起做些什麼？
Guadalupe Morales Quirazco，6 號：我真的很愛每一位隊友，我們所有事情都會相互扶持，總是會找藉口要聚在一起，隨便哪一天有機會就相聚。和大家聚在一起是一件很美好的事情。
Olga Irma Arey Islas，5 號：Conchita 幾天前生病了，Toña 也因為受傷不太舒服。我們可能無法聚在一起，但我們會透過 WhatsApp 溝通或是打電話聊天，不論哪一種方法，我們都會在彼此的身邊，相互扶持。
一堂振奮人心、歡欣鼓舞的課！
過去 70 年來，對女性運動員的看法有了長足的發展，但「abuela」(「祖母」的西班牙文) 真的挑戰 20 英呎罰球，還是非常具有劃時代的革命性。她們會為籃球運動留下什麼事蹟和貢獻？Lulu 期待 Carta Blanca 能激發所有年齡的人們動起來，她認為：「運動能帶來健康、友誼與陪伴。」
看起來的確是這樣：比賽當天，球隊隊員的丈夫、孩子、孫輩、侄子、侄女、外甥和外甥女都在場邊加油，比賽結束的哨音響起後，也和家鄉的這些女英豪一起打起球來。
本文刊登於 2019 年 11 月。