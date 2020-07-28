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基礎燃脂不間斷

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家庭力量大
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家庭運動計畫：半小時的強力訓練可激發全家人的能量。

讓全家人動起來，還要幫助他們培養韌性，保持暢動不間斷！這種高能量家庭運動計畫的重點在於互相激勵和絕不放棄。你也一起嘗試吧！

韌性是保持活力的重要元素，因此我們設計了這項活動來讓所有人成為焦點。這項基礎燃脂可以點燃他們的精力，是時候讓全家人動起來並充滿幹勁。

家庭力量大
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增添節奏感

嘗試進行這項 15 分鐘的訓練兩次，而不是一次，和全家人一起不間斷地全力以赴。

第一輪讓孩子負責建立一個四首歌的播放清單，讓你們能夠一路過關斬將。第二輪由大人選擇四首耳熟能詳的歌，讓大家持續奮鬥到最後。

韌性的重點就是找到可以持續前進的力量，音樂則是我們投入時的力量來源。挑選激動人心的歌，將它們放進清單中，並把節奏融入每個動作。

半小時的強力訓練從你開始！

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參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

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