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Nike Training 的建議
家庭運動計畫：半小時的強力訓練可激發全家人的能量。
讓全家人動起來，還要幫助他們培養韌性，保持暢動不間斷！這種高能量家庭運動計畫的重點在於互相激勵和絕不放棄。你也一起嘗試吧！韌性是保持活力的重要元素，因此我們設計了這項活動來讓所有人成為焦點。這項基礎燃脂可以點燃他們的精力，是時候讓全家人動起來並充滿幹勁。
增添節奏感
嘗試進行這項 15 分鐘的訓練兩次，而不是一次，和全家人一起不間斷地全力以赴。第一輪讓孩子負責建立一個四首歌的播放清單，讓你們能夠一路過關斬將。第二輪由大人選擇四首耳熟能詳的歌，讓大家持續奮鬥到最後。韌性的重點就是找到可以持續前進的力量，音樂則是我們投入時的力量來源。挑選激動人心的歌，將它們放進清單中，並把節奏融入每個動作。半小時的強力訓練從你開始！
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