良好姿勢：完美的二頭肌彎舉

動作
上一次更新：2022年5月13日
5 分鐘閱讀時間

Nike Training 的建議

Nike Master Trainer Flor Beckmann 說明二頭肌彎舉為什麼可以加強各種手臂運動計畫，並介紹如何從中獲得最大成效。

二頭肌健美秀，名額兩個，有人舉手參加嗎？Flor Beckmann 將分享如何控制身體，留意姿勢，做好二頭肌彎舉，這可是少數能快速看到成效的運動，拿出紙筆做做筆記吧。

你會看到二頭肌彎舉帶來的效果：更健壯、更結實的二頭肌。這是少數能馬上帶來滿意效果的運動，每做一次，都會覺得肌肉看起來變得更健美。這是因為這類單一肌肉運動會集中鍛鍊特定肌肉，讓血液集中到此，細胞因此膨脹，周圍的皮膚也會覺得緊繃，這也就是所謂的「泵感」。即使泵感是種短期效應，也能有助於肌肉的長期養成。Nike Master Trainer Flor Beckmann 在此和大家分享二頭肌彎舉的好處以及實用知識與技巧。

會鍛鍊到的肌肉

顧名思義，二頭肌是這項運動的主角，也就是沿上臂前側延伸的兩個頭肌。二頭肌包括肱二頭肌，也就是能讓我們的肩部和手肘舉起重物的長頭和短頭肌肉，這是手臂最搶眼，最能大秀鍛鍊成果的肌肉。彎舉也能鍛鍊到肱肌、二頭肌的肌腹，或是肱內側頭，以及從前臂延伸能讓我們屈曲手肘和旋轉前臂的肱撓肌。

彎舉運動雖是直接刺激二頭肌，整個肌群還是全面在出力 (有些可能是反抗力量)，因此這個動作能帶來周圍肌肉組織的骨牌效應。更具體地說，在做這個運動中彎上去的離心動作 (舉起重物) 時，二頭肌會縮短，此時必須拉長三頭肌，支撐起這個收縮動作。前三角肌 (肩部最前側的前束肌肉) 也要出力，為彎舉動作提供穩定有力的支撐點。動作標準 (不是透過擺動手臂來產生動能) 的話，也能讓核心啟動出力。

完美的二頭肌彎舉

二頭肌彎舉的好處

  1. 單一肌肉運動重複集中鍛鍊特定的身體部位，能操爆這個肌肉。二頭肌彎舉可以刺激二頭肌的生長和線條的養成，想練出更壯碩的二頭肌形狀 (我們說的是健美感) 並讓它變得更有力，這是很有效的一項運動。
  2. 有拉抬動作的任何運動，主要都是二頭肌在出力，因此彎舉可以培養肌力，讓你從進行正手引體向上、啞鈴訓練，到拎起雜貨，做起每件事都能覺得更輕鬆。
  3. 訓練二頭肌也有助於讓肩關節更穩定並保持手肘動作的靈活度，這兩者是做投擲和擺動這類高動能活動的關鍵要素。

「彎舉可以培養肌力，讓你從進行正手引體向上、啞鈴訓練，到拎起雜貨，做起每件事都能覺得更輕鬆。」

Nike Master Trainer - Flor Beckmann

鍛鍊時機

想鍛鍊手臂每個角度，可以做做以鍛鍊身體正面 (前側) 和背面 (後側) 為主的推拉運動計畫。可以搭配拉力訓練，組成二頭肌彎舉超級組合 (例如在做完一組正手引體向上、俯身划船、三頭肌伸展，或仰臥肱三頭伸展頭顱粉碎者後，馬上做一組彎舉)。想要專門鍛鍊二頭肌，可以以 2 到 4 組，每組 8 到 15 次的彎舉作為運動計畫的收尾。記得要選擇那種能讓你咬牙切齒才能勉強完成最後 2 次的重量。

正確做二頭肌彎舉

  1. 起身站立，雙腳打開與髖部同寬，膝蓋放鬆微彎，雙臂置於身體兩側，雙手各握住一個啞鈴。肩膀往後收並往下放，收緊腹肌和骨盆，準備開始。
  2. 手肘緊靠身體兩側，位置剛好落在胸腔前側，掌心翻轉向上，將啞鈴向肩膀彎舉，舉到最高點時，把二頭肌完全收緊。
  3. 往反方向運動，回到起始姿勢，這樣算完成 1 次。
  4. 重複同樣動作，確保不是透過擺動或晃動身體來出力產生動能。
完美的二頭肌彎舉

「記得要選擇那種能讓你咬牙切齒才能勉強完成最後 2 下的重量。」

Nike Master Trainer - Flor Beckmann

簡化動作

減少次數或使用較輕的啞鈴。也可以試著用坐姿做變化，例如集中彎舉。做這項運動時，坐在椅子或板凳上，持啞鈴的手肘靠在大腿內側上，以此單臂完成一整組訓練。大腿和手臂接觸所產生的穩定性，可以讓上半身不必太過出力就能保持靜止。

強化動作

想讓彎舉發揮集中鍛鍊肌肉的更大效果，並加大核心出力的強度，可以以跪姿代替站姿或坐姿。也可以提高啞鈴重量，或是放慢彎舉動作的速度，增加處於張力強度下的時間，藉此提高肌纖維徵召動員量：用 5 秒舉起啞鈴、停留 2 秒，接著再以 5 秒放下啞鈴。也可以做離心彎舉，用兩倍的時間放下啞鈴，也就是所謂的負向舉重。

一起訓練吧

透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。包含專家設計的運動計畫和關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。

完美的二頭肌彎舉, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

Nike Training 的建議

Nike Master Trainer Flor Beckmann 說明二頭肌彎舉為什麼可以加強各種手臂運動計畫，並介紹如何從中獲得最大成效。

二頭肌健美秀，名額兩個，有人舉手參加嗎？Flor Beckmann 將分享如何控制身體，留意姿勢，做好二頭肌彎舉，這可是少數能快速看到成效的運動，拿出紙筆做做筆記吧。

你會看到二頭肌彎舉帶來的效果：更健壯、更結實的二頭肌。這是少數能馬上帶來滿意效果的運動，每做一次，都會覺得肌肉看起來變得更健美。這是因為這類單一肌肉運動會集中鍛鍊特定肌肉，讓血液集中到此，細胞因此膨脹，周圍的皮膚也會覺得緊繃，這也就是所謂的「泵感」。即使泵感是種短期效應，也能有助於肌肉的長期養成。Nike Master Trainer Flor Beckmann 在此和大家分享二頭肌彎舉的好處以及實用知識與技巧。

會鍛鍊到的肌肉

顧名思義，二頭肌是這項運動的主角，也就是沿上臂前側延伸的兩個頭肌。二頭肌包括肱二頭肌，也就是能讓我們的肩部和手肘舉起重物的長頭和短頭肌肉，這是手臂最搶眼，最能大秀鍛鍊成果的肌肉。彎舉也能鍛鍊到肱肌、二頭肌的肌腹，或是肱內側頭，以及從前臂延伸能讓我們屈曲手肘和旋轉前臂的肱撓肌。

彎舉運動雖是直接刺激二頭肌，整個肌群還是全面在出力 (有些可能是反抗力量)，因此這個動作能帶來周圍肌肉組織的骨牌效應。更具體地說，在做這個運動中彎上去的離心動作 (舉起重物) 時，二頭肌會縮短，此時必須拉長三頭肌，支撐起這個收縮動作。前三角肌 (肩部最前側的前束肌肉) 也要出力，為彎舉動作提供穩定有力的支撐點。動作標準 (不是透過擺動手臂來產生動能) 的話，也能讓核心啟動出力。

完美的二頭肌彎舉

二頭肌彎舉的好處

  1. 單一肌肉運動重複集中鍛鍊特定的身體部位，能操爆這個肌肉。二頭肌彎舉可以刺激二頭肌的生長和線條的養成，想練出更壯碩的二頭肌形狀 (我們說的是健美感) 並讓它變得更有力，這是很有效的一項運動。
  2. 有拉抬動作的任何運動，主要都是二頭肌在出力，因此彎舉可以培養肌力，讓你從進行正手引體向上、啞鈴訓練，到拎起雜貨，做起每件事都能覺得更輕鬆。
  3. 訓練二頭肌也有助於讓肩關節更穩定並保持手肘動作的靈活度，這兩者是做投擲和擺動這類高動能活動的關鍵要素。

「彎舉可以培養肌力，讓你從進行正手引體向上、啞鈴訓練，到拎起雜貨，做起每件事都能覺得更輕鬆。」

Nike Master Trainer - Flor Beckmann

鍛鍊時機

想鍛鍊手臂每個角度，可以做做以鍛鍊身體正面 (前側) 和背面 (後側) 為主的推拉運動計畫。可以搭配拉力訓練，組成二頭肌彎舉超級組合 (例如在做完一組正手引體向上、俯身划船、三頭肌伸展，或仰臥肱三頭伸展頭顱粉碎者後，馬上做一組彎舉)。想要專門鍛鍊二頭肌，可以以 2 到 4 組，每組 8 到 15 次的彎舉作為運動計畫的收尾。記得要選擇那種能讓你咬牙切齒才能勉強完成最後 2 次的重量。

正確做二頭肌彎舉

  1. 起身站立，雙腳打開與髖部同寬，膝蓋放鬆微彎，雙臂置於身體兩側，雙手各握住一個啞鈴。肩膀往後收並往下放，收緊腹肌和骨盆，準備開始。
  2. 手肘緊靠身體兩側，位置剛好落在胸腔前側，掌心翻轉向上，將啞鈴向肩膀彎舉，舉到最高點時，把二頭肌完全收緊。
  3. 往反方向運動，回到起始姿勢，這樣算完成 1 次。
  4. 重複同樣動作，確保不是透過擺動或晃動身體來出力產生動能。
完美的二頭肌彎舉

「記得要選擇那種能讓你咬牙切齒才能勉強完成最後 2 下的重量。」

Nike Master Trainer - Flor Beckmann

簡化動作

減少次數或使用較輕的啞鈴。也可以試著用坐姿做變化，例如集中彎舉。做這項運動時，坐在椅子或板凳上，持啞鈴的手肘靠在大腿內側上，以此單臂完成一整組訓練。大腿和手臂接觸所產生的穩定性，可以讓上半身不必太過出力就能保持靜止。

強化動作

想讓彎舉發揮集中鍛鍊肌肉的更大效果，並加大核心出力的強度，可以以跪姿代替站姿或坐姿。也可以提高啞鈴重量，或是放慢彎舉動作的速度，增加處於張力強度下的時間，藉此提高肌纖維徵召動員量：用 5 秒舉起啞鈴、停留 2 秒，接著再以 5 秒放下啞鈴。也可以做離心彎舉，用兩倍的時間放下啞鈴，也就是所謂的負向舉重。

一起訓練吧

透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。包含專家設計的運動計畫和關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。

完美的二頭肌彎舉, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

初始發布：2020年5月13日