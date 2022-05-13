顧名思義，二頭肌是這項運動的主角，也就是沿上臂前側延伸的兩個頭肌。二頭肌包括肱二頭肌，也就是能讓我們的肩部和手肘舉起重物的長頭和短頭肌肉，這是手臂最搶眼，最能大秀鍛鍊成果的肌肉。彎舉也能鍛鍊到肱肌、二頭肌的肌腹，或是肱內側頭，以及從前臂延伸能讓我們屈曲手肘和旋轉前臂的肱撓肌。



彎舉運動雖是直接刺激二頭肌，整個肌群還是全面在出力 (有些可能是反抗力量)，因此這個動作能帶來周圍肌肉組織的骨牌效應。更具體地說，在做這個運動中彎上去的離心動作 (舉起重物) 時，二頭肌會縮短，此時必須拉長三頭肌，支撐起這個收縮動作。前三角肌 (肩部最前側的前束肌肉) 也要出力，為彎舉動作提供穩定有力的支撐點。動作標準 (不是透過擺動手臂來產生動能) 的話，也能讓核心啟動出力。