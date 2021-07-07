跨界對談：Mio Asakawa 和 Masami Hosono

Mio：你是如何練習創作髮型？



Masami：我練習對新的文化保持開放心態並增加我的知識，以便創造適合顧客的髮型。我的工作不是完全複製客戶給我看的照片。我會依照客戶的整體外型來創造出獨一無二的風格。為了完成這項任務，我必須持續練習。當客戶對自己想要的髮型沒有特定想法時，我會從他們喜歡的音樂或從事的工作著手。如果我沒有藝術和音樂領域的知識，即使他們提供了靈感，我也無法將其化為造型。光是搖滾文化就有許多不同的分類。如果客戶喜歡 1970 年代的倫敦新浪潮龐克音樂，我就需要特定曲風的知識才能完成我的工作。我總是在接觸新的藝術流派和文化。我希望在為客戶服務時，他們會覺得我很瞭解他們。



Mio：你非常積極地與日本的 Instagram 粉絲分享紐約市 LGBTQ 社群的活動。你覺得這是創意練習的一部分嗎？



Masami：沒有錯。我初次搬到紐約，見識到這座城市的多元文化時，我感到大大地鬆了一口氣，我彷彿獲得救贖。日本是個相對保守的國家，LGBTQ 的人生活比較辛苦，他們許多人都隱藏了自己的性傾向。而且還有人會發表歧視性的玩笑話，有意無意地表達偏見。我想透過分享我在紐約的正面經歷，來傳遞 LGBTQ 並不是一件錯事。



順道一提，是什麼讓你決定開始玩滑板？大家通常都覺得滑板運動是男孩子的活動。



Mio：我很早以前就對滑板感興趣，但一直都知道滑板並不是女孩子的運動。後來我看到一些女孩在 Instagram 上發布自己滑板的影片，我就傳了私訊給她們，她們就帶我去滑板公園。後來我不再以性別的角度來審視滑板運動，但我依然希望社會能接受女孩子玩滑板這個概念。這就是為什麼我把自己以及同伴的影片上傳到 Instagram 的原因。如此一來，大家就能看到很多女孩子玩滑板。我開始玩滑板已經快一年半了。女性滑板手之間具有很強大的連結，每個人都感覺像是朋友。