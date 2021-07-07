跨界對談：Mio Asakawa 和 Masami Hosono

這兩位好友一個人手持剪刀，一個人玩滑板，為我們深入說明熟能生巧的道理
文化
滑板手 Mio Asakawa 與理髮店老闆 Masami Hosono 互相分享他們記錄創意巧思的筆記，以及如何透過反覆練習在運動與創意中鍛鍊技能。
「跨界對談」是運動與創意界同等級的精英面對面討論，說明他們如何在運動場內外取得勝利的系列。
眾所周知，「不斷練習」是提高運動表現的關鍵，運動場外的活動也適用相同道理，這是放諸四海皆準的方法。現年 32 歲的 Masami Hosono 是 Vacancy Project 的主理人，這是一家位於紐約東村的性別中立髮廊，他深知不同領域的靈感來源能讓造型工作更加順利。Masami 表示：「即使我每天都以完全相同的方式為客戶設計髮型，我仍然可以在每一次的過程中挖掘新的想法。如果我做出些微改變，整體效果可能會更好。我會不自覺地在腦海中進行這種練習。」
現年 28 歲的 Mio Asakawa 是住在東京的技術客戶經理和一名滑板愛好者，對他來說，練習是建立自信和完成花式技巧的關鍵要素。在 Masami 移居紐約之前，兩人在東京中目黑區的一個小型壽司店簡單用餐。雖然 Masami 和 Mio 的職業不同，但他們都知道自己付出的心力不僅提升了技能和能力，更幫助他們扭轉性別偏見。
在這次「跨界對談」的訪談中，Masami 和 Mio 齊聚一堂，分享他們如何知道練習的重要性，以及如何為自己和社會改善自身和觀點。
Mio：你從住在日本的時候就開始在美容行業工作。我很好奇，對你來說髮型的意義是什麼？
Masami：對我來說，髮型是一種交流工具，就算我搬到紐約，這個理念還是沒有改變。尤其剛開始我的英文還不太好，所以我透過剪頭髮來結交朋友，我還會幫他們拍照上傳到社交媒體。
Mio：是什麼促使你成立 Vacancy Project？
Masami：我在東京和紐約的美髮沙龍工作了 14 年之後，我更加清楚自己想做的事情。我開始思考自己成立美髮沙龍的概念。我想創辦一個遊樂場/美髮沙龍，讓所有人都可以體驗多元、樂趣和包容，這些都是我從日本移居至紐約時所學到的新穎元素。當時，我認為性別中立的髮廊不多，所以我決定不為客戶打造性別分明的髮型。我認為應該以客戶期待的方式來修剪頭髮。此外，髮廊每個月都會將營業額的一部分捐獻給 LGBTQ 中心。
「我的工作不是完全複製客戶給我看的照片。我會依照客戶的整體外型來創造出獨一無二的風格。為了完成這項任務，我必須持續練習。」
Masami
Mio：你是如何練習創作髮型？
Masami：我練習對新的文化保持開放心態並增加我的知識，以便創造適合顧客的髮型。我的工作不是完全複製客戶給我看的照片。我會依照客戶的整體外型來創造出獨一無二的風格。為了完成這項任務，我必須持續練習。當客戶對自己想要的髮型沒有特定想法時，我會從他們喜歡的音樂或從事的工作著手。如果我沒有藝術和音樂領域的知識，即使他們提供了靈感，我也無法將其化為造型。光是搖滾文化就有許多不同的分類。如果客戶喜歡 1970 年代的倫敦新浪潮龐克音樂，我就需要特定曲風的知識才能完成我的工作。我總是在接觸新的藝術流派和文化。我希望在為客戶服務時，他們會覺得我很瞭解他們。
Mio：你非常積極地與日本的 Instagram 粉絲分享紐約市 LGBTQ 社群的活動。你覺得這是創意練習的一部分嗎？
Masami：沒有錯。我初次搬到紐約，見識到這座城市的多元文化時，我感到大大地鬆了一口氣，我彷彿獲得救贖。日本是個相對保守的國家，LGBTQ 的人生活比較辛苦，他們許多人都隱藏了自己的性傾向。而且還有人會發表歧視性的玩笑話，有意無意地表達偏見。我想透過分享我在紐約的正面經歷，來傳遞 LGBTQ 並不是一件錯事。
順道一提，是什麼讓你決定開始玩滑板？大家通常都覺得滑板運動是男孩子的活動。
Mio：我很早以前就對滑板感興趣，但一直都知道滑板並不是女孩子的運動。後來我看到一些女孩在 Instagram 上發布自己滑板的影片，我就傳了私訊給她們，她們就帶我去滑板公園。後來我不再以性別的角度來審視滑板運動，但我依然希望社會能接受女孩子玩滑板這個概念。這就是為什麼我把自己以及同伴的影片上傳到 Instagram 的原因。如此一來，大家就能看到很多女孩子玩滑板。我開始玩滑板已經快一年半了。女性滑板手之間具有很強大的連結，每個人都感覺像是朋友。
「與朋友一起練習並消磨時光深化了我們之間的情誼。這就是我的動力來源，讓我想參與練習，享受滑板運動。」
Mio
Masami：你是什麼時候發現練習的可貴？
Mio：練習可說是滑板運動的核心要素。最近我終於駕馭了腳尖翻板的技巧，我大概練習了一百萬次才有辦法做到。因為滑板的難度很高，所以能掌握技巧的感覺真的很好！我最重視的就是我的社群，與朋友一起練習並消磨時光深化了我們之間的情誼。這就是我的動力來源，讓我想參與練習，享受滑板運動。有時候我會獨自前往，但大多數時候我都會與我的朋友同行。
Masami：我聽說很多人會在東京的駒澤公園溜滑板。你也會去那裡嗎？
Mio：是的！所有的女子滑板手都彼此認識，所以非常有可能會遇到朋友。你在那裡總是可以找到夥伴一起玩滑板，會讓人產生安全感。
Masami：作為生活在日本的人，你覺得日本社會對於滑板的觀念已經改變了嗎？
Mio：由於滑板已經納入奧運項目，「玩滑板都是壞孩子」的刻板印象已經逐漸消失。有一位名叫 Aori Nishimura 的滑板選手真的很厲害，她是奧林匹克女性運動員，我認為她幫助扭轉了滑板的形象。不過，東京目前唯一不需要入場費的應該只有駒澤公園，在這樣的城市開闢滑板公園並非易事，所以我非常感謝為我們建造滑板公園的人。而且，如果你在大街上溜滑板，警察一定會出面關切。與紐約相比，東京的滑板文化發展還有一段漫漫長路要走。
文章作者：Momoko Ikeda
影片：Travis Wood
撰寫時間：2020 年 11 月