兒童需要實實在在的休息日？

兒童真的需要休息日嗎？
指導
Nike Training 的建議
兒童的生活總是又累又瘋，所以請讓他們有充足的休息時光。
兒童的體能無限，他們在跑跳玩耍之後需要徹底休息、恢復體力嗎？我們與幾位領域專家和 Nike Master Trainer 展開討論，從中瞭解真相。
人類的身體很神奇，年輕的身體更是讓人驚艷。
回想一下，你的孩子總是能跑個不停，在後院踢完足球或在彈簧床上彈跳一小時後還是能迅速恢復元氣，宛如什麼事情也沒發生。《心理學前沿》期刊近期發表的研究結果顯示，兒童擁有對抗疲勞的肌肉，先天恢復能力也比訓練有素的耐力型運動員還要好。這可能是因為他們的身體開發程度較少，活動的效率通常不如我們好，所以會以有氧能量當作高強度活動的輔助。與一般成人在高強度活動和肌力訓練時所用的無氧能量相比，有氧能量產生的疲勞乳酸較少。
兒童擁有對抗疲勞的肌肉，先天恢復能力也比訓練有素的耐力型運動員還要好。
Nike Performance Council 專門研究恢復的運動物理治療臨床專家 Sue Falsone 認為，這不代表你可以在孩子感到疲勞的日子督促他們從事激烈活動。事實上，大部分的孩子都會誠實地表達及展現自己的感受，你應該要聆聽他們的心聲，根據他們的身體狀態嘗試低衝擊運動。如果他們太過疲勞而無法運動，可以建議他們跟你一起騎腳踏車到附近遛達，說不定身體會比較舒服，或是邀請他們模仿動物伸展身體，為他們示範下犬式和貓牛式動作。Falsone 解釋，目的是要讓他們知道，即使他們百般不願意，活動身體其實有助於緩解疲勞感。
擔任 Nike Master Trainer 的 Brian Nunez 說，除了這個觀念，還有很重要的一點：他們的疲倦可能不是源自體能活動。「大多數兒童不會有過度訓練的機會，但如果你要求他們定時學習或練習新的運動和活動，他們的心理可能無法負荷。這需要他們投入高度專注力，其實非常累人。」
Nunez 建議，如要避免這種情況，應該每週只讓孩子學習一樣新的技能，例如深蹲，然後讓他們在一週內固定練習這個技能。即使他們跟你一起做了 Brian 和 Bella Nunez 的健身冒險計畫，還是要提醒他們本週的目標是熟悉那個單一動作。到了下一週，他們就可以投入練習弓箭步或平板式。Nunez 說，你之後一定會想要跟他們一起複習動作，不過練習歸練習，還是要記得運動是一輩子的事。
「讓他們自由選擇活動，像是決定是否要加入比賽或休息。」
Nike Master Trainer，Brian Nunez
Nunez 提供的另一個專業秘訣提到，在他們感到倦怠時，利用單純玩耍的活動取代高強度的制式運動計畫。他補述：「讓他們自由選擇活動，像是決定是否要加入比賽或休息。」可以是比較靈活、規則較少的活動，例如鬼抓人。給予他們些許自主性，才不會令他們覺得僵化。凸顯運動的核心價值，製造趣味，讓人不想休息。