兒童需要實實在在的休息日？

擔任 Nike Master Trainer 的 Brian Nunez 說，除了這個觀念，還有很重要的一點：他們的疲倦可能不是源自體能活動。「大多數兒童不會有過度訓練的機會，但如果你要求他們定時學習或練習新的運動和活動，他們的心理可能無法負荷。這需要他們投入高度專注力，其實非常累人。」



Nunez 建議，如要避免這種情況，應該每週只讓孩子學習一樣新的技能，例如深蹲，然後讓他們在一週內固定練習這個技能。即使他們跟你一起做了 Brian 和 Bella Nunez 的健身冒險計畫，還是要提醒他們本週的目標是熟悉那個單一動作。到了下一週，他們就可以投入練習弓箭步或平板式。Nunez 說，你之後一定會想要跟他們一起複習動作，不過練習歸練習，還是要記得運動是一輩子的事。