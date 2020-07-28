心相連、手相牽

小朋友喜歡獨一無二的感覺，所以要讓他們認為自己是活動的主角。Isyan 說：「表現出『我希望陪你一起、協助你、和你一起運動』的態度。重點是為孩子建立友善正面的環境，營造可以自信活動的安全感。



孩子的真誠是與生俱來的，如果要建立可靠的關係，大人也必須在孩子面前坦承以對。就如 Isyan 所說：「如實告訴他們是非對錯，讓他們覺得任何問題和疑慮都能與你討論。」一名好的教練除了真誠，還必須要有同理心。Isyan 認為：「要能設身處地為孩子著想。」表現尊重也是一大要素。Isyan 表示：「我認識一些小時候曾經來參加練習的人，他們在長大之後仍然對我十分尊敬，而我也一樣尊重他們。」