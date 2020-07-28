活動

讓孩子產生連結

Nike Training 的建議

讓兒童保持運動

利用幾個簡單的指導技巧，讓孩子與運動產生連結。

如果要協助孩子培養運動習慣並投入運動，關鍵就是讓他們對比賽產生共鳴，並讓他們從中獲得正面回報。嘗試這些簡單的指導技巧，讓孩子動起來，更重要的是享受過程。

待在室內的時間越來越多，孩子可能會變得懶洋洋的。為了體現 Nike「Made to Play」的承諾，我們將介紹 6 個指導撇步，激勵孩子盡情暢動。在此文中，我們將重點放在「連結」，並邀請在柏林指導兒童足球隊的 Nike 社群大使 Isyan Demir 解釋如何建立真切的連結。

讓兒童保持運動

心相連、手相牽

小朋友喜歡獨一無二的感覺，所以要讓他們認為自己是活動的主角。Isyan 說：「表現出『我希望陪你一起、協助你、和你一起運動』的態度。重點是為孩子建立友善正面的環境，營造可以自信活動的安全感。

孩子的真誠是與生俱來的，如果要建立可靠的關係，大人也必須在孩子面前坦承以對。就如 Isyan 所說：「如實告訴他們是非對錯，讓他們覺得任何問題和疑慮都能與你討論。」一名好的教練除了真誠，還必須要有同理心。Isyan 認為：「要能設身處地為孩子著想。」表現尊重也是一大要素。Isyan 表示：「我認識一些小時候曾經來參加練習的人，他們在長大之後仍然對我十分尊敬，而我也一樣尊重他們。」

讓兒童保持運動

自在發聲

溝通非常重要。Isyan 說：「盡可能使用兒童易懂的語言，減少專業術語。我常常在訓練比賽時鼓勵和稱讚他們，如此一來孩子會更有自信。」比賽結束後是聆聽他們心聲的大好時機，可藉機詢問他們想討論的話題。這不是上課，而是抒發時間。他們喜歡什麼？不喜歡什麼？有其他想嘗試的活動嗎？你可以根據他們的意見回饋調整運動課程內容。

「我常常在訓練比賽時鼓勵和稱讚他們，如此一來孩子會更有自信。」

Isyan Demir，Nike 社群大使

如要幫助你和家人保持良好狀態，可在 Nike 各個平台上獲得更多資訊，瞭解 Made To Play 冠軍好手提供的 6 個指導撇步。

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