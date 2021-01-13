椰香蛋白質能量鬆餅
營養
上一次更新：2021年1月13日
Nike Training 的建議
富含蛋白質的活力早餐。
這一盤增肌鬆餅能為早晨時光注入充沛活力，不僅製作方式簡單，又能提供持久能量。你可以參考以下的建議客製化專屬食譜，使用秘訣使備料過程更加輕鬆簡便。
找不到藉口大啖鬆餅嗎？只要選擇合適食材，幾片鬆餅就能讓你在運動前後飽餐一頓。這個食譜的蛋白質和碳水化合物比例恰到好處，能避免你在漫長訓練時間裡突然感到無力，或是血糖忽高忽低。更棒的是，製作方式快速又簡單 (是真的，只要 10 分鐘就能上桌)，而且還能根據需求隨意替換食材。
明星食材 (以及你會愛上的原因)
- 非乳製替代品是腸胃救星。
乳製品中含有不易消化的糖類 (例如乳糖)，會在運動過程中嚴重影響升糖系統，導致脹氣不適。把乳製品替換成杏仁奶或是椰奶優格，就能避免腸胃敏感，減少在跑步過程中跑廁所的機會。
- 高蛋白粉有助增肌。
多數人都在運動後補充蛋白質，但研究顯示時間點並不重要，無論是在運動前還是運動後攝取蛋白質，蛋白質氨基酸都能幫助修復受損的肌肉纖維。盡量優先選擇蛋白質來源成分最為單純的品牌，避免額外糖分和人工添加物。嘗試選擇經過第三方品質安全保證測試的品牌，並要帶有「NSF Certified for Sport」這類的標籤。
- 椰子增添微糖風味。
椰子麵粉不含麩質，但含有豐富纖維質和 MCT (中鏈三酸甘油脂，是一種易於消化的健康脂肪)，而且比起其他麵粉，碳水化合物含量較低，有助於穩定血糖；高發煙點和些微甜味也是一大優點。活菌椰奶優格不含乳糖，但擁有許多益生菌，可促進腸道健康。
輕鬆上桌的實用技巧
- 大量冷凍。
你一定會喜歡這個食譜，所以可以一次製作二至三份，把鬆餅冷凍起來做為未來運動前後的補給品 (最多可存放 2 個月)。鬆餅冷卻後，放在鋪著烘焙紙的烤盤上，放入冷凍庫 30 分鐘後取出，再全部放入密封容器中冷凍。這個步驟可以避免鬆餅黏在一起，也可以用烘焙紙或油紙隔開每片鬆餅以防萬一。只需要把鬆餅放入微波爐加熱 20 秒直到完全溫熱，或是放入烤箱中以攝氏 175 度烘烤 10 分鐘，就能大快朵頤。
- 一心多用。
混合乾食材和濕食材時，注意不要過度攪拌，才能製作輕盈蓬鬆的鬆餅，同時開啟爐火預熱平底鍋。如果明後天想再次製作鬆餅，請一次調製好雙倍份量，將一半的麵糊放在碗中，密封蓋上後放入冷藏。
想玩點客製化的花樣嗎？快來看看以下的好點子：
- 純素主義。
選擇以豆子或大麻籽製成的植物性蛋白粉，而不是乳清蛋白或酪蛋白。
- 加入堅果醬。
如果喜歡堅果滋味勝過甜味，可以把椰奶優格換成喜歡的堅果醬。這是健康脂肪來源，有助於對抗飢餓感。
作法：椰香蛋白質能量鬆餅
份量：1 人份 (4 片鬆餅)
準備時間：5 分鐘
烹調時間：5 分鐘
總料理時間：10 分鐘
食材
無鹽生杏仁 100 克
椰子麵粉 30 克
香草蛋白粉 7.5 克
泡打粉 2.5 毫升
無糖杏仁奶 120 毫升
室溫雞蛋 3 顆
椰子油 15 毫升
椰奶優格 120 毫升
莓果或喜愛水果 40 克
穀物燕麥 12 克
楓糖 15 毫升，依照個人口味
作法
- 利用食物調理機將生杏仁打成細緻粉末狀，製作成杏仁麵粉。
- 將杏仁麵粉、椰子麵粉、蛋白粉和泡打粉放入中碗內混合均勻。
- 將杏仁奶和雞蛋放入小碗內攪拌，再把濕食材倒入乾食材的碗內，並適度混合均勻。
- 以中火預熱平底鍋，舀起麵糊，大致在平底鍋內平均分配成 4 份。加熱約 2 分鐘，直至氣泡浮出表面。鬆餅底部轉為金黃色後翻面，另一面也煎 2 分鐘或底部呈現金黃色即可離火。
- 將鬆餅疊放於盤子內，放上優格、水果和/或穀物麥片。品嚐時可依照個人口味淋上少許楓糖。