這一盤增肌鬆餅能為早晨時光注入充沛活力，不僅製作方式簡單，又能提供持久能量。你可以參考以下的建議客製化專屬食譜，使用秘訣使備料過程更加輕鬆簡便。



找不到藉口大啖鬆餅嗎？只要選擇合適食材，幾片鬆餅就能讓你在運動前後飽餐一頓。這個食譜的蛋白質和碳水化合物比例恰到好處，能避免你在漫長訓練時間裡突然感到無力，或是血糖忽高忽低。更棒的是，製作方式快速又簡單 (是真的，只要 10 分鐘就能上桌)，而且還能根據需求隨意替換食材。