隨著居家時間變長，要使孩子保持活力也變成一件費心的事。有鑑於此，我們每週都會節錄 Nike Made to Play 承諾的精選內容，深入分析指導的 6C 要點，指導您如何幫助孩子重拾活力，保持暢動。



本週的「C」要點是「選擇」(Choice)，我們將請教在南非索維托為 Sportstec 公司提供服務的 Nike 教練 Njabulo Ngxongo，說明如何鼓勵孩子做出選擇。