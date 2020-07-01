指導孩子做選擇
指導
上一次更新：2020年7月1日
Nike Training 的建議
做出好的選擇，幫助你和孩子一同保持積極活躍。
隨著居家時間變長，要使孩子保持活力也變成一件費心的事。有鑑於此，我們每週都會節錄 Nike Made to Play 承諾的精選內容，深入分析指導的 6C 要點，指導您如何幫助孩子重拾活力，保持暢動。
本週的「C」要點是「選擇」(Choice)，我們將請教在南非索維托為 Sportstec 公司提供服務的 Nike 教練 Njabulo Ngxongo，說明如何鼓勵孩子做出選擇。
向他們問問題
Njabulo 認為：「身為教練不代表你的職責就是『說和教』，也必須多傾聽學習。」
向孩子問問題，讓孩子知道你想瞭解對他們的想法。「讓孩子練習做選擇，藉此表達自己的感受，這對行為、自尊心和領導技巧都有幫助。」
接著，請善用你從孩子口中得知的事情，如此便能建立信任感與尊重，有利於彼此。
讓他們做主
想要鼓勵孩子積極參與活動，不妨將主導權交給他們，讓孩子做主規劃屬於自己的活動。對此，Njabulo 說：「讓孩子透過遊戲活動展現自我，並敞開心胸聆聽他們的建議，這會使他們感到雀躍不已。」