培養孩子做貢獻
活動
上一次更新：2020年6月3日
Nike Training 的建議
為什麼給予孩子選擇權能幫助他們更積極投入運動？
想瞭解如何鼓勵孩子參與運動嗎？在本文中，我們將說明指導孩子六個「C」準則中的其一要點：貢獻 (Contribution)。這項準則建議我們給予孩子發表意見的機會，讓他們在自主做決定時能感到自信。
孩子在閒暇時光下，常常會無所事事的坐在原地。因此，我們從 Made to Play (Nike 為鼓勵孩子積極運動所推行的計畫) 中節錄出精選內容，與你分享指導孩子的六個「C」準則。在本文中，Fundació Barça 的專案教育家 Chaima 將會說明鼓勵孩子在家中參與運動的幾項秘訣。
讓孩子做主
首先能做的第一件事是讓孩子知道自己的意見至關重要。對此，Chaima 說道「在 Barça Foundation，男孩女孩們在討論和活動中都佔有一席之地，因此我們鼓勵孩子自行主導遊戲，勇於提出想法和目標。」
只要孩子持續做出貢獻，就能養成積極主動的態度。Chaima 認為「孩子必須感受到自己有能力，且有責任做出決定。」如果他們感到害羞或不願意花時間思考該做的事，不妨為他們指派角色和職責，讓所有孩子都能獲得參與感。Chaima 特別強調「讓孩子感受到自己是活動團體的一份子，能為他們帶來安全感與自尊心。」
「孩子必須感受到自己有能力，且有責任做出決定。」
Chaima, Fundació Barça
換個心情，換個方向
透過混搭遊戲和練習活動，讓孩子增進參與，隨時保持運動。Chaima 認為「讓孩子敞開心胸，表達自己。」也許他們會說「我今天不想踢足球，我想玩別的運動。」正是因為遊戲方式沒有對錯之分，鼓勵孩子勇於表達變得格外重要。對此，Chaima 向工作夥伴提出建議「自己思考看看，不要受到傳統規範的限制」請記得，不要把事情看得太認真，畢竟孩子就是孩子，他們生來就是要玩耍的。