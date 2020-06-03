首先能做的第一件事是讓孩子知道自己的意見至關重要。對此，Chaima 說道「在 Barça Foundation，男孩女孩們在討論和活動中都佔有一席之地，因此我們鼓勵孩子自行主導遊戲，勇於提出想法和目標。」



只要孩子持續做出貢獻，就能養成積極主動的態度。Chaima 認為「孩子必須感受到自己有能力，且有責任做出決定。」如果他們感到害羞或不願意花時間思考該做的事，不妨為他們指派角色和職責，讓所有孩子都能獲得參與感。Chaima 特別強調「讓孩子感受到自己是活動團體的一份子，能為他們帶來安全感與自尊心。」