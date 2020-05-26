透過居家運動計畫指導兒童

居家兒童指導
動作
上一次更新：2020年5月26日
Nike Training 的建議
讓小朋友動起來的指導 6 撇步。
現在你已經是居家運動計畫專業好手，為了幫助你持續保有動力，我們和 Made to Play 合作，與你分享指導家中寶貝的好建議，讓他們即使待在室內的時間變多了，生活也能過得更健康、更快樂。閱讀我們提供的兒童指導 6 撇步，讓你的小寶貝加入全球 1600 萬名小朋友的行列，一起跟著 Made to Play 動起來。
- 從建立自信開始
可以在完成運動計畫後，回顧「我表現得如何」並記錄達成的成就，藉此建立孩子對自我能力的信心。不妨做個圖表貼在冰箱上，並用金色星星表揚努力付出的結果。
- 鼓勵付出與貢獻
為每個人分配角色和職責，讓大家都覺得自己有任務在身。改變一下遊戲和運動的方法，讓孩子更能參與其中，減少坐在板凳上等待的時間。
- 慶祝一下！
公開表揚努力的付出、堅定的意志、精誠的合作，以及團隊的精神。堅忍不拔的毅力和成就同樣值得肯定與鼓勵。擊個掌或是拍拍背，給予團隊支持的力量，即使失誤犯錯時也要這麼做。
- 自訂、自選冒險之旅
提問並讓孩子自己做決定，甚至可以讓他們安排當天的活動內容。由他們來設計例行訓練、編舞，或設定團隊要一起戰勝的挑戰。
- 簡明扼要
以 80/20 原則安排活動階段，20% 的時間用來說明運動計畫，剩下 80% 的時間讓孩子動起來。請他們用 1 到 5 級的評分方式和你分享自己的表現，藉此調整讓運動計畫更適合孩子。
- 互動交流
運動計畫結束後相聚在一起，讓孩子主導對話。記得別說教，好好聊天就好。