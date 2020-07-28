藉當下之力找回專注力。

面對關鍵時刻，每個人都會變得異常緊張，即使是專業人士也不例外，這是再正常不過的事了，但我們可以好好掌控這個局面。在本文中，Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 將分享他藉由把自我帶回當下、克服緊張感的秘訣。



你可能不覺得菁英運動員在賽前會緊張到影響表現，但這確實發生在我合作的許多專業人士身上。就像在一場重要的會議開始前，或是站在 10 公里比賽的起跑點上，我們很容易會被不知結果如何的憂慮感綁架。我會透過「立足當下」這個心法幫助運動員專注此時此刻，保持冷靜沉著，不要想得太多、太遠。