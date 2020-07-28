Ryan Flaherty 的建議
藉當下之力找回專注力。
面對關鍵時刻，每個人都會變得異常緊張，即使是專業人士也不例外，這是再正常不過的事了，但我們可以好好掌控這個局面。在本文中，Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 將分享他藉由把自我帶回當下、克服緊張感的秘訣。
你可能不覺得菁英運動員在賽前會緊張到影響表現，但這確實發生在我合作的許多專業人士身上。就像在一場重要的會議開始前，或是站在 10 公里比賽的起跑點上，我們很容易會被不知結果如何的憂慮感綁架。我會透過「立足當下」這個心法幫助運動員專注此時此刻，保持冷靜沉著，不要想得太多、太遠。
「為成功做好準備，最好的方法就是讓自己『立足當下』，此時、此刻，活在當下。」
Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty
我幫助運動員克服賽前恐慌的一個活動是與國歌結合，我會請他們選一樣東西 (例如裁判制服上的條紋)，在播放國歌時把注意力放在它身上。此外，察覺身體各處的感受，找出緊張的部位，或是仔細感受雙腳穩穩踩在地上的各種感覺，這些都也很有幫助。
畢竟，過去所做的事已經發生，無法改變，未來會發生什麼也不可知。因此，為成功做好準備，最好的方法就是讓自己「立足當下」，此時、此刻，活在當下。
下次當腦海裡開始播放過去失敗的畫面，或是為接下來發生的事情憂心忡忡時，請按下暫停鍵，做個深呼吸，試著讓自己立足當下。