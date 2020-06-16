每晚八小時黃金睡眠時間的說法是有根據的，研究報告已支持了這個論點。Shona Halson 是體力恢復專家，也是澳洲天主教大學行為健康科學院副教授，她表示：「有些人需要 9 到 10 小時才會覺得自己有睡飽，運動量比較大時，所需的睡眠時間也會比平常多。然而，大多數的人一天只睡 6 到 6.5 小時，這一點很令人擔憂。」

想知道自己所需睡眠時間的好方法，就是寫下就寢和起床的時間，藉此算出自己獲得的睡眠時間。至於手錶和其他睡眠追蹤裝置通常會高估睡眠時間，可信度較不高。算出自己晚上的平均睡眠時間後，請留意醒著時的感覺，也就是 Halson 所說的：「起床後感覺如何？會不會需要好幾杯咖啡才能保持清醒？」