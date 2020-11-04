你到底睡得夠不夠？
指導
來自 Nike Training 的建議
追蹤一整天的活動，看看自己到底有沒有睡夠
每晚8小時黃金睡眠時間的說法是有根據的 ，研究報告已經支持了這個論點 。Shona Halson 是體力恢復專家 ，也是澳洲天主教大學行為健康科學院副教授 ，她表示：「有些人需要9 到 10 小時才會覺得自己有睡飽 ，運動量比較大時 ，所需的睡眠時間也會比平常多 。然而 ，大多數的人一天只睡6 到 6.5 小時 ，這一點很令人擔憂 。」
想知道自己所需睡眠時間的最好辦法 ，就是寫下就寢和起床的時間 ，藉此算出自己通常會睡多久 。手錶和其他睡眠追蹤裝置通常會高估睡眠時間 ，可信度較不高 。算出自己晚上的平均睡眠時間後 ，去留意醒著時的感覺 ，也就是 Halson 所說的 ：「起床後感覺如何 ？會不會需要好幾杯咖啡才能保持清醒呢？」
「晚上坐在沙發上看電視時 ，會不會看著看著就睡著 ？會的話 ，晚上就多睡半小時 ，直到這個狀況不再發生為止 。」
Shona Halson
如果不靠外力就能神采奕奕地展開一天 ，你的睡眠應該就是充足的 ，不過還是得多留意自己在傍晚和晚上的精神 ，Halson 表示 ：「開車回家的路上等紅燈時 ，是否會恍神或覺得自己快睡著了 ？晚上坐在沙發上看電視時 ，會不會看著看著就睡著了？會的話 ，晚上就多睡半小時 ，直到這個狀況不再發生為止 。」
若從起床的那一秒 ，一直到就寢的那一刻 ，腦袋都能保持清醒 ，就代表你的睡眠時間是充足的 。
養成習慣 ： 開始計算並評估自己的睡眠吧 ！找出能讓自己獲得充足睡眠的基本時間 。在床邊準備一本筆記本 ，確實地追蹤記錄一星期 。早上起床時 ，寫下就寢和醒來的時間 。覺得累時 ，就記下來 ，標出自己覺得累的時間 ，並養成每天記錄一到兩次的習慣 。每次翻開睡眠日誌做記錄時 ，都要在心裡為自己喝采(告訴自己 ：做得很好 ！) 。一星期後，即可檢視紀錄 ，並根據 Halson 的建議進行調整 ，看看是否每晚要多睡 30 分鐘 ，讓白天不再感到疲累 。