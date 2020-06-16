Nike Training 的建議
追蹤整天的活動，看看自己是否擁有充足的睡眠
每晚八小時黃金睡眠時間的說法是有根據的，研究報告已支持了這個論點。Shona Halson 是體力恢復專家，也是澳洲天主教大學行為健康科學院副教授，她表示：「有些人需要 9 到 10 小時才會覺得自己有睡飽，運動量比較大時，所需的睡眠時間也會比平常多。然而，大多數的人一天只睡 6 到 6.5 小時，這一點很令人擔憂。」
想知道自己所需睡眠時間的好方法，就是寫下就寢和起床的時間，藉此算出自己獲得的睡眠時間。至於手錶和其他睡眠追蹤裝置通常會高估睡眠時間，可信度較不高。算出自己晚上的平均睡眠時間後，請留意醒著時的感覺，也就是 Halson 所說的：「起床後感覺如何？會不會需要好幾杯咖啡才能保持清醒？」
「晚上坐在沙發上看電視時，會不會看著看著就睡著？會的話，晚上就多睡半小時，直到看電視不會打盹為止。
Shona Halson
如果不靠外力就能神采奕奕地展開一天，很可能你的睡眠就是充足的，不過還得多多留意自己在傍晚和晚上的精神，Halson 表示：「開車回家的路上等紅燈時，是否會恍神或覺得自己快睡著了？晚上坐在沙發上看電視時，會不會看著看著就睡著？會的話，晚上就多睡半小時，直到這些狀況不再發生為止。」
若從起床的那一秒直到就寢的那一刻，腦袋都能保持清醒，就代表你的睡眠時間是充足的。
養成習慣：請試著開始計算並評估自己的睡眠，找出能讓自己獲得充足睡眠的基本時間。在床邊準備一本筆記本，確實地追蹤記錄一星期。早上起床時，寫下就寢和醒來的時間。覺得累時，就記下來並標出何時覺得累；請養成每天記錄一到兩次的習慣。每次翻開睡眠日誌做記錄時，都要在心裡為自己加油打氣，告訴自己做得很棒。一星期後，即可檢視資料，並根據 Halson 的建議進行調整，看看是否每晚要多睡 30 分鐘，讓白天不再感到疲累。