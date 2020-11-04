如果不靠外力就能神采奕奕地展開一天 ，你的睡眠應該就是充足的 ，不過還是得多留意自己在傍晚和晚上的精神 ，Halson 表示 ：「開車回家的路上等紅燈時 ，是否會恍神或覺得自己快睡著了 ？晚上坐在沙發上看電視時 ，會不會看著看著就睡著了？會的話 ，晚上就多睡半小時 ，直到這個狀況不再發生為止 。」

若從起床的那一秒 ，一直到就寢的那一刻 ，腦袋都能保持清醒 ，就代表你的睡眠時間是充足的 。

養成習慣 ： 開始計算並評估自己的睡眠吧 ！找出能讓自己獲得充足睡眠的基本時間 。在床邊準備一本筆記本 ，確實地追蹤記錄一星期 。早上起床時 ，寫下就寢和醒來的時間 。覺得累時 ，就記下來 ，標出自己覺得累的時間 ，並養成每天記錄一到兩次的習慣 。每次翻開睡眠日誌做記錄時 ，都要在心裡為自己喝采(告訴自己 ：做得很好 ！) 。一星期後，即可檢視紀錄 ，並根據 Halson 的建議進行調整 ，看看是否每晚要多睡 30 分鐘 ，讓白天不再感到疲累 。