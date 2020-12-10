Nike ACG：一路向北，來場心靈之旅

我一直是位都市男孩，

喜歡坐在我那狹窄公寓的

地板上面，

保持禮貌、

避免爭執。

走入大自然的機會很少，

這份不熟悉感讓我過分地疏遠

如同母親般的大自然。

難道我本身並非自然？

難道有人能夠論定自然不是我的名字？

或是如果這也是你的名字呢？

我們被悉心灌溉便能開花綻放。

膚色再次光彩煥發彷彿我們誕生於此，

而非在醫院傾盡幸運才能從子宮

呱呱墜地，

就在這條林徑小路上，無論這路是否曾有人走過，

專注在我們仍被虧欠的自然節奏與夢想，

從我們、我們的母親及他們的母親之前就被奪走。

我為了所被虧欠的事物而來，

謙卑地

明白，縱使自然是我的名字，

我尚未在這塊大地上行走。

我冀望這塊大地對我有耐性。

當我審視我的恐懼時有耐性。

當我們互相瞭解時有耐性。

抱持好奇心的耐性。

現在我已做好準備，用宛如全新的肺

像是從未呼吸過那般大口呼吸。