Nike ACG：一路向北，來場心靈之旅

上一次更新：2020年12月10日
ACG
與 Keith Charles 和他的夥伴一起提振心靈
每個人偶爾都需要離開城市一陣子，這正是 Keith Charles 與他的朋友 Kari、Amanda、Cam 以及 Michel’lé 今年秋天所嘗試的事。他們從紐約市健行走到阿第倫達克山脈，將旅程中所見所聞記錄下來。一路上，他們捕捉了許多令人驚豔的畫面與影像，傳達出旅途上的人生體悟與深思熟慮。基於付出給予的精神，我們想分享他們的收穫。大自然會接納每一個人。
[無題]
Rashaan Jiles 創作
我一直是位都市男孩，
喜歡坐在我那狹窄公寓的
地板上面，
保持禮貌、
避免爭執。
走入大自然的機會很少，
這份不熟悉感讓我過分地疏遠
如同母親般的大自然。
難道我本身並非自然？
難道有人能夠論定自然不是我的名字？
或是如果這也是你的名字呢？
我們被悉心灌溉便能開花綻放。
膚色再次光彩煥發彷彿我們誕生於此，
而非在醫院傾盡幸運才能從子宮
呱呱墜地，
就在這條林徑小路上，無論這路是否曾有人走過，
專注在我們仍被虧欠的自然節奏與夢想，
從我們、我們的母親及他們的母親之前就被奪走。
我為了所被虧欠的事物而來，
謙卑地
明白，縱使自然是我的名字，
我尚未在這塊大地上行走。
我冀望這塊大地對我有耐性。
當我審視我的恐懼時有耐性。
當我們互相瞭解時有耐性。
抱持好奇心的耐性。
現在我已做好準備，用宛如全新的肺
像是從未呼吸過那般大口呼吸。