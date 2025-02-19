ACG 地球和平指南

ACG 地球平靜指南
平靜對不同人來說有不同的意義。 但在 ACG，我們致力於協助你找出平靜的意義。我們相信這樣的追尋始於大自然。在本指南中，你將學到各種與大自然互動的方式，而這一切都是為了讓你在繁忙的每日瑣事中找到平靜的方法。我們鼓勵你在鄰近的公園或其他你喜愛的戶外場所測試我們的方法。在你開始進行我們便利的實用指引時，你可以讓網站保持開啟數日、數週、數月，甚至是數年。不論這花了你多長時間，我們希望你能與我們分享你的平靜心得。
如何在日常生活中體驗大自然
在你體驗大自然時，大自然帶來的好處顯而易見。 不是每個人都可以放棄坐公車並徒步走到史密斯巨岩州立公園，但這也沒關係。ACG 為你帶來全新的指南，說明如何在日常生活中體驗大自然，無論你是住在鄉村、郊區，還是大城市裡。我們製作了圖表，並盡一切所能來協助你。
步驟 1：大自然就在你身邊。每天都可以留心注意你可能忽略的小事，從人行道裂縫長出的雜草也是大自然的一部分。
步驟 2：這週不妨去拜訪鄰近的一座公園，或是其他離你不遠的戶外公共空間，你肯定能度過歡樂的時光。
步驟 3：設定目標，每個月健行，或到大自然中長時間散步一次。 這將有助你更懂得欣賞周圍環境。也別忘了攜伴前行，不論是兩隻腳的、四隻腳的，或甚至是 100 隻腳的，ACG 不會歧視。
步驟 4：如果你曾想參觀國家公園，可規劃一年一次的行程，並落實執行。你可以掌握自己的命運。如果真是命運的安排，實際上也沒有人可以加以控制。你的旅程值得好好思考……
如何完全沉浸其中
放慢腳步。 停止動作並運用你的感官。你聽到什麼？你聞到什麼？你看到什麼？噢，這還滿明顯的。你看到的是 ACG 的網站。這一課教的是完全沉浸其中。到大自然中散步，感受你的壓力值下降。啊，多麼放鬆。很好。
步驟 1：專注在當下。
找到舒適的場所並保持平靜。將所有在你腦中吵鬧不休的想法都趕跑。哇，我們腦袋裡的想法比我們以為的還要多。
步驟 2：在身處戶外時運用你的感官。在觸碰到某物時，請保持敬意。在聞到某種氣味時，不要害怕拉近距離。在品味某物時，務必不要傷害感情。
步驟 3：樹散發出接地的能量、寧靜感。 請在下次有機會時擁抱一棵樹，並記得先表達感謝。
如何尊重大地之母
這個星球是活生生且會呼吸的存在。 她的名字是地球，而她就是你的母親。本 ACG 指南將教導你尊重她的最佳方法。學習如何將自己製造的垃圾帶走、避免粗暴對待其他生物，以及知道不該在哪裡演奏自己生日時獲贈的櫻桃紅吉他。是時候擁抱大地之母了。
步驟 1：如果你在林間小道上發現任何的垃圾，請撿起來，並在稍後進行適當處置。
如果你覺得這很噁心，想想你的母親有何感受。
步驟 2：留意自己的腳步。小小生物也有大大感受。
步驟 3：堆石頭、大聲演奏音樂，以及其他類似的活動，都會對大地之母造成傷害。 請讓生態系以最適合的方式運作。保護並讚頌戶外便可從中找到和諧。
如何放下手機
你不需要手機。 呃……你或許需要它來閱讀這份指南。但當你身處大自然，你很快就會發現自己很容易放鬆和開心，即使沒有電子設備。ACG 在此要告訴你的是，當你擺脫電子產品時，你會找到大量的平靜。因此，在你讀完本指南後，可找個小洞或大湖來存放你的手機，即使只是片刻也好。
步驟 1：戰勝手機匱乏感。
在手上平衡一根棍子，或是打水漂，讓自己更專注在當下沒有電子設備的時刻。
步驟 2：試著用大自然來讓自己分散注意力，因為大自然就是創意的管道。可試著製作炭畫或畫一幅極小的畫。
步驟 3：找一輛協力車和朋友一起共乘。 朋友最大。