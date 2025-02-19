ACG 地球和平指南

平靜對不同人來說有不同的意義。 但在 ACG，我們致力於協助你找出平靜的意義。我們相信這樣的追尋始於大自然。在本指南中，你將學到各種與大自然互動的方式，而這一切都是為了讓你在繁忙的每日瑣事中找到平靜的方法。我們鼓勵你在鄰近的公園或其他你喜愛的戶外場所測試我們的方法。在你開始進行我們便利的實用指引時，你可以讓網站保持開啟數日、數週、數月，甚至是數年。不論這花了你多長時間，我們希望你能與我們分享你的平靜心得。