比賽據點：女性運動鍛鍊的安全空間

這個女性專屬的瑜伽教室提供了庇護，也帶來了自信和同袍情誼。
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踏進阿富汗喀布爾的穆塔姿瑜伽中心 (Momtaz Yoga Center)，可以片刻地遠離這座城市所充斥的暴力，以及男性主宰的空間。寬敞的環境、許多的植物，加上落地窗設計，感覺就像置身一般的都會瑜伽教室，不過，這個空間所帶來的遠遠不僅只於此。
「即使是在自己家裡，我也沒有這麼自在。」
Farida Esmat
女士們迫不及待要進門上課，這是自從近五個月前教室因新型冠狀病毒疫情被迫關閉以來，所上的第一堂實體團課。
負責人兼老師 Fakhria Momtaz 給學生 Farida Esmati 一個擁抱，歡迎她回來上課，彷彿一切都沒有改變。Farida 在 Fakhria 的耳邊輕聲說：「我在其他地方都無法如此自在和平靜，即使在自己家裡也辦不到。好姊妹，很高興又回來上課了。」兩年前 Farida 花了好幾個星期，才鼓起勇氣第一次造訪這個瑜伽教室，自此便成為固定學員。她表示：「瑜伽拯救了我，讓我走出憂鬱，帶給我自信，也讓我懂得必須好好照顧自己。每次來到這裡，我都覺得自己像個新生兒，像一隻自由的小鳥，有種安心的解脫感，身心一點疼痛都沒有。」
Fakhria 是在辦公室的工作導致頸部和背部疼痛後，開始轉向瑜伽。她開始上課，指導學員們把注意力放在當下，專注在呼吸上，自信地一一完成體式動作。她表示：「我開始教瑜伽，為女性的心神帶來內在的平靜與安全感。」這不是簡單的任務。不過幾個月前，她為慶祝國際瑜伽日，在西南喀布爾帶領一堂戶外瑜伽課的照片被瘋傳時，她的生命受到了恐嚇威脅，為此不得不躲藏起來。她表示，塔利班日益增長的影響力讓她有所警覺，不過這並不代表她會因此停下腳步。她說：「就算得再次離開家鄉，我也會繼續為女性的福祉以及我們在阿富汗的權利而戰。」
當女士們在做拜日式一連串的動作時，Jafar Hoseini (左) 和 Habib Jawid 在等候區照顧女兒，好讓妻子可以進入當下此刻，拋開她們試著逃離的一切種種。這不只是照顧小孩，更是喀布爾社會逐漸轉變的一個徵兆。
有時候小朋友會溜進教室 (就像 2 歲的 Asna)，偷看在運動的媽媽，讓這個空間感覺更像是一個大家族的家，而不是運動教室。Fakhria 表示：「我母親的那個年代，喀布爾並沒有一個能讓女性運動的安全空間。我希望自己的努力以及這間教室，能為下一個世代鋪好路。」
自 2016 年成立開始，這個空間便成為超過 500 名女性的庇護所。這裡一開始是 Fakhria 和她的丈夫 Reza Momtaz 規劃用來經營自己 IT 公司的場所。這裡雖然不是這個國家的第一間瑜伽教室，但她相信這是第一間公開的教室。她表示：「我們需要展現阿富汗另一個真實的一面，也是正面積極的一面。」她有宏偉的計畫，要將這樣的訊息傳達出去，越過她的瑜伽教室牆外。目前 Momtaz 夫婦正在開發應用程式，讓每一位阿富汗人都能接觸到瑜伽，尤其是無法離開家裡的女性。
大休息結束，女士們並未離開，而是聚在一起吃西瓜聊天。這是穆塔姿瑜伽教室另一個過人之處，提供一個安全的環境，鼓勵女性自由思考與行動，這不僅超越一般瑜伽教室，也真的超越喀布爾的任何空間。一位固定學員詢問初學者 Zarifa 上課的感覺，她回答說：「我去到了另一個地方，一個既快樂內心又平靜的世界。」語畢，夕陽沒入建築物的後方，女士們動身回家，她們比剛進到教室時更開心，也有了更多的希冀。
文字兼攝影：Kiana Hayeri