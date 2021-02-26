比賽據點：女性運動鍛鍊的安全空間

Fakhria 是在辦公室的工作導致頸部和背部疼痛後，開始轉向瑜伽。她開始上課，指導學員們把注意力放在當下，專注在呼吸上，自信地一一完成體式動作。她表示：「我開始教瑜伽，為女性的心神帶來內在的平靜與安全感。」這不是簡單的任務。不過幾個月前，她為慶祝國際瑜伽日，在西南喀布爾帶領一堂戶外瑜伽課的照片被瘋傳時，她的生命受到了恐嚇威脅，為此不得不躲藏起來。她表示，塔利班日益增長的影響力讓她有所警覺，不過這並不代表她會因此停下腳步。她說：「就算得再次離開家鄉，我也會繼續為女性的福祉以及我們在阿富汗的權利而戰。」