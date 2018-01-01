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BİZİMLE ANTRENMAN YAP

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BİZİMLE DAHA AKILLICA
ANTRENMAN YAP

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SANA ÖZEL BİR PLANA BAŞLA Herkese uygun antrenman programı diye bir şey yoktur. Bize mevcut seviyeni,
hedeflerini ve sahip olduğun ekipmanı söyle, biz de en iyi sonuçları alman için
sana doğru günlerde doğru antrenmanları yaptıralım ve doğru şekilde güç
toplamanı sağlayalım. Fitness seviyen veya programın değiştiğinde,
planın değişikliklere uyum sağlasın.

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BAŞLANGIÇ PLANI Antrenman yapmaya yeni başlıyorsan ya da düzenli antrenman
yapmaya tekrar başlamak istiyorsan senin için en iyi plan budur.
Hedefine yaklaşman için yolculuğunun her adımında sana
rehberlik edeceğiz.

İNCELME PLANI İncelmek ve genel fitness seviyeni geliştirmek istiyorsan
dayanıklılığını ve yağsız kaslarını artırman için
tasarlanan antrenmanları bir araya getiren bu
plan tam sana göre.

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YALNIZCA VÜCUT AĞIRLIĞI PLANI Yalnızca vücut ağırlığına odaklanan egzersizler ve antrenmanlarla
ağırlık ya da ekipman kullanmadan gücünü ve fitness seviyeni artır.

ENERJİK SPOR SALONU PLANI Hedefin tüm vücudunu güçlendirmekse spor salonunda
bulabileceğin ekipmanlarla ağırlık çalışarak ve
dayanıklılık kazandıran diğer egzersizleri
yaparak fitness seviyeni geliştir.

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PLANIN SENİ BEKLİYOR; HEDEFLERİNİ BELİRLE VE BAŞLA Nerede olursan ol, en iyilerle geç kendini. Nike+ Training Club uygulaması
istediğin yerde yapabileceğin uyarlanabilir antrenman planları, uzman
rehberlik ve 100'den fazla yepyeni antrenman sunuyor.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN
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KENDİ TEMPONDA ANTRENMAN YAP Plana başlamaya henüz hazır değil misin? Antrenmanları
teker teker yaparak düzenli antrenman yapmaya alış.

BİR ANTRENMAN BUL
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