SANA ÖZEL BİR PLANA BAŞLA Herkese uygun antrenman programı diye bir şey yoktur. Bize mevcut seviyeni,

hedeflerini ve sahip olduğun ekipmanı söyle, biz de en iyi sonuçları alman için

sana doğru günlerde doğru antrenmanları yaptıralım ve doğru şekilde güç

toplamanı sağlayalım. Fitness seviyen veya programın değiştiğinde,

planın değişikliklere uyum sağlasın.