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KYRIE 3

KYRIE KOLEKSİYONUNU İNCELE
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KYRIE 3 RAKİPLERİNİ
GAFİL AVLA Kyrie 3 ile gerçek hızını ortaya çıkar ve sahaya hükmet.

KYRIE 3'Ü İNCELE
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KYRIE 3 Kyrie, şimşek kadar hızlı ilk adımları ve akıcı oyun stiliyle
sahaya hükmediyor. Nike tasarım ekibiyle birlikte çalışan Kyrie,
adını taşıyan üçüncü ayakkabının keskin dönüşler yapma kabiliyeti
kazandırmanın yanı sıra farklı pozisyonlarda oynayan oyunculara
kişiye özel uyum ve sahada olağanüstü tepki kabiliyeti sunmasını
da sağladı. Dinamik tutuş, esneklik, destek ve hızlı tepki kabiliyetine
sahip yastıklama, Kyrie'nin isteklerine uygun olarak bir araya getirildi.

KYRIE 3'Ü İNCELE
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DİNAMİK HIZ Bağımsız süspansiyon bölmeleri ve kavisli
dış taban, olağanüstü tutuş ve her açıda
oynayabilme kabiliyeti sunar.

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ESNEK SABİTLEME Ayak tarağındaki bant Flywire kordonlarla
entegre olarak her pozisyon ve oyun stili için
destek ve kişiye özel uyum sağlar.

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HIZLI TEPKİ VEREN YASTIKLAMA Topuktaki düşük profilli Nike Zoom Air
birimi maç boyunca rahat etmen
için hızlı tepki veren yastıklama sunar.

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"AYAK TARAĞINI SABİTLEYEN YAPI RAHATÇA DÖNMEMİ VE FARKLI
AÇILAR VE POZİSYONLARDA DOĞRU TEPKİYİ VEREBİLMEMİ SAĞLIYOR." KYRIE IRVING

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TASARIMIN ARKA PLANI HER ZAMAN İLERİYE Bugüne kadar sayısız ödül kazanmış olsa da, oyun kurucu Kyrie Irving
en çok rakiplerini çaresiz bırakan numaralarıyla ve bunları çok kolaymış
gibi göstermesiyle tanınıyor. Kıdemli ürün müdürü Tony Grosso, "Sahada
Kyrie'nin yaratıcılığını sınırlamadan, dilediğini yapmasını sağlayacak bir
ayakkabı tasarlamak istedik," diyor. Bunun için attıkları ilk adım, Kyrie
1'den ilham alan tabanın kavrayışını geliştirmek oldu. Grosso bunu, "Yan
duvarda tutuş özelliği var ve kavisli ayak tarağı sahayı daha iyi hissetmeye
yardımcı oluyor," sözleriyle açıklıyor.

MODERN YAPI Grosso ve ekibinin bir diğer hedefi de ayakkabının boşluklarını alarak
ayağın kaymasını önlemek ve böylece Kyrie'nin ilk adımını boşa enerji
harcamadan değerlendirmesini sağlamaktı. "Ayakkabının yapısı bizim için
çok önemliydi. Bu Kyrie'nin de işine yarıyor çünkü ayakkabı hareketlerine
daha fazla tepki verecek." Kyrie 2'nin bandından ilham alan ekip, destek
kordonu işlevi gören ultra hafif, çok kuvvetli Flywire fiberlerden oluşan
dahili bir destek sistemi oluşturdu. Sonra ayağı sabitlemek için
ayak tarağına bir bant eklediler.

RAKİPSİZ EMPROVİZASYON Kyrie, yaratıcılığını kullanarak savunmada bulduğu boşluk
kapanmadan, saliseler içinde becerilerini gözler önüne seriyor.
Grosso, "O kadar hızlı oynuyor ve ayakları o kadar çabuk hareket
ediyor ki akla kontrollü hızı getiriyor," diyor. Tasarımcılar, Kyrie'nin
alışılmışın dışındaki saha görüşünü temsil etmek için ayakkabının
arka yarısına dokulu çiviler ekledi. "Oyunu sınır tanımıyor," diyor
Grosso. Üstelik 24 yaşındaki Kyrie için oyun daha yeni başlıyor.

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KYRIE 3

KYRIE 3'Ü İNCELE
KYRIE KOLEKSİYONUNU İNCELE
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