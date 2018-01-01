TASARIMIN ARKA PLANI HER ZAMAN İLERİYE Bugüne kadar sayısız ödül kazanmış olsa da, oyun kurucu Kyrie Irving

en çok rakiplerini çaresiz bırakan numaralarıyla ve bunları çok kolaymış

gibi göstermesiyle tanınıyor. Kıdemli ürün müdürü Tony Grosso, "Sahada

Kyrie'nin yaratıcılığını sınırlamadan, dilediğini yapmasını sağlayacak bir

ayakkabı tasarlamak istedik," diyor. Bunun için attıkları ilk adım, Kyrie

1'den ilham alan tabanın kavrayışını geliştirmek oldu. Grosso bunu, "Yan

duvarda tutuş özelliği var ve kavisli ayak tarağı sahayı daha iyi hissetmeye

yardımcı oluyor," sözleriyle açıklıyor.



