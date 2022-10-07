Made to Play: Şampiyon

Her oyun eşit değildir.

Birleşmiş Milletler'in oyunu temel insan hakkı olarak kabul ettiğini biliyor muydun? Ama her çocuk bu hakka eşit derecede erişemiyor. Siyahi, Latin, göçmen ve engelli çocuklar, güvenli olmayan oyun alanları ve mali desteği yetersiz programlar gibi engellerle daha sık karşılaşıyor. Herkes için fırsat eşitliği sunan oyun alanları, sahalar ve sokaklar oluşturmak amacıyla hepimizin ayağa kalkması ve sesini duyurması gerekiyor.

Değişimi Sağlamanın Üç Kolay Yolu

Değişimi Savunanlar

Bu program ve iş ortaklarının dünya genelinde oyun fırsatı eşitliğini nasıl savunduğunu öğren.

Made to Play: Şampiyon

Active Schools China

Made to Play: Şampiyon

LA84

Made to Play: Şampiyon

Women's Sports Foundation

Made to Play: Şampiyon

Laureus Sport for Good Foundation

Made to Play: Şampiyon

Play International

Made to Play: Şampiyon

Marathon Kids

Made to Play: Şampiyon

PeacePlayers

Made to Play: Şampiyon

Girls Inc.

Made to Play: Şampiyon

Gurls Talk

Made to Play: Şampiyon

Sport for Social Change Network

Made to Play: Şampiyon
Made to Play: Şampiyon

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Sen de Var mısın?

Seni aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Yeni iş ortakları hakkında bilgilerden çocukları evde aktif tutma fikirlerine kadar
en yeni Made to Play içerikleri için kaydol.

Kaydol