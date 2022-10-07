Made to Play: Şampiyon

Her oyun eşit değildir.
Birleşmiş Milletler'in oyunu temel insan hakkı olarak kabul ettiğini biliyor muydun? Ama her çocuk bu hakka eşit derecede erişemiyor. Siyahi, Latin, göçmen ve engelli çocuklar, güvenli olmayan oyun alanları ve mali desteği yetersiz programlar gibi engellerle daha sık karşılaşıyor. Herkes için fırsat eşitliği sunan oyun alanları, sahalar ve sokaklar oluşturmak amacıyla hepimizin ayağa kalkması ve sesini duyurması gerekiyor.
Değişimi Sağlamanın Üç Kolay Yolu
Değişimi Savunanlar
Bu program ve iş ortaklarının dünya genelinde oyun fırsatı eşitliğini nasıl savunduğunu öğren.
Oynamamıza yardımcı olmanın diğer yolları
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Sen de Var mısın?
Seni aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Yeni iş ortakları hakkında bilgilerden çocukları evde aktif tutma fikirlerine kadar
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