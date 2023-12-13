Vücut Algısını Değiştirmede İletişimin Önemi
Gerçekler
Birçok kız çocuk, sporda vücutları sayesinde yapabilecekleri ve edinecekleri deneyimler yerine nasıl göründüklerini düşünüyor. Konuşma şeklini biraz değiştirerek spor sayesinde aktif kalan kız çocuklara farklı bir bakış açısı sunabilirsin.
Herkes ve her vücut farklıdır. Koç veya ebeveyn olarak herkesin dış görünüşüne saygı duymalı ve tüm farklılıkları kucaklamalısın. Cinsiyet, etnik köken, cinsel kimlik, engellilik, din, diğer inançlar ve özelliklerimiz, kendimizi dünyaya nasıl tanıttığımızı etkiler. Bu nedenle, birinin görünüşünü eleştirdiğimizde o kişinin kendisini ve değerlerini eleştirmiş oluruz.
Kelimelerimiz güçlüdür ve kız çocukların kendilerini sporda nasıl gördüklerini şekillendirir. Kız çocuklarla iletişim kurmayı tartışmadan önce, kendi beden algımıza bakmalıyız. Çünkü bedenin hakkındaki görüşlerin ve konuşma şeklin, çocuğunun veya diğer sporcuların kendi bedenleri hakkındaki görüşlerini de etkiler. Kendine şunu sor: "Çocuğumun veya sporcuların önünde kendi bedenim veya diğer insanların bedeni hakkında olumsuz konuşuyor muyum? Bu onlara ne gibi bir mesaj veriyor?"
Kız çocuklarla iletişim kurarken "Vücudum nasıl görünüyor?" yerine "Vücudum sayesinde neler yapabilir ve hangi alanlarda deneyim kazanabilirim?" sorusuna odaklanmalarını istiyoruz. Bakış açılarını değiştirerek kız çocukların görünüşlerine odaklanıp diyet veya aşırı antrenman yapmalarını önleyebilir ve vücutlarıyla daha iyi bağ kurup performanslarına odaklanmalarına destek olabiliriz.
Söylemekten Kaçınman Gerekenler
Kız çocukların görünüşleriyle ilgili ifadeler veya cümleler kurmaktan kaçın ve bundan kendi aralarındaki konuşmalarda da kaçınmaları için onları teşvik et. Örneğin:
- "Harika görünüyorsun! Kilo mu verdin?"
- "Kaleyi daha iyi savunabilmen için daha irileşmen lazım."
- "Hızlanmak için zayıflaman lazım."
- "Biraz kilo verirsen daha yükseğe zıplayabilirsin."
- "Bugün çok sıkı çalıştığın için bu keki hak ettin."
- "Sence bunu yemesen daha iyi olmaz mı?"
- "İğrenç görünüyorum. Terliyim ve bütün makyajım akmış."
- "Bacaklarını gördün mü? Çatlak dolu."
- "Bence ağırlık kaldırmamalı. Çok iri görünmeye başladı. Erkekler böyle kızlardan hoşlanmaz."
Söyleyebileceklerin
Kız çocukların vücutları sayesinde yapabileceklerine ve deneyimleyebileceklerine odaklanan ifadeler kullan ve bunu konu alan konuşmalar gerçekleştir. Örneğin:
- "Kaslarımızı ısıtmak için birkaç çeviklik egzersizi yapalım."
- "Omuzlarının duruşuna dikkat et. Vuruşu yaparken omuzların öne doğru olmalıdır."
- "Bravo! [ilgili beceri] konusunda iyice uzmanlaştın!"
- "İnanılmaz sert vurdun."
- "Dans ederken çok mutlu ve özgür görünüyordun."
- "Dünkü ağır antrenmandan sonra vücudun toparlanabildi mi?"
- "Vücuduna enerji sağlamak için maçtan sonra yemek yemeyi unutma!"
- "Soğuma ve esneme hareketlerini unutma. Sakatlanmanı istemeyiz."
- Vücudun görünüşünden ibaret değil. Onunla birçok harika şey başarabilir ve deneyimleyebilirsin. Bunu unutma.
Konuşma dilimizde yapacağımız bu ufak değişiklikler, spor kültüründe ve kız çocukların vücut algısında büyük bir fark yaratabilir. Kız çocukların vücutlarının bir obje yerine onlara hareket, arkadaşlık ve rekabet yoluyla muhteşem deneyimler yaratabilecek aracılar olarak görüldüğü bir spor ortamı hedefliyoruz.
Body Confident Sport, kız çocukların bedenlerini sevmesine ve spora karşı aidiyet hissetmesine yardımcı olmak için Nike ve Dove iş birliğiyle geliştirilen bir programdır. Programın içeriği, Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport ve Centre for Appearance Research ile birlikte tasarlanmıştır.
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