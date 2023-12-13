Vücut Algısını Değiştirmede İletişimin Önemi

Herkes ve her vücut farklıdır. Koç veya ebeveyn olarak herkesin dış görünüşüne saygı duymalı ve tüm farklılıkları kucaklamalısın. Cinsiyet, etnik köken, cinsel kimlik, engellilik, din, diğer inançlar ve özelliklerimiz, kendimizi dünyaya nasıl tanıttığımızı etkiler. Bu nedenle, birinin görünüşünü eleştirdiğimizde o kişinin kendisini ve değerlerini eleştirmiş oluruz.

Kelimelerimiz güçlüdür ve kız çocukların kendilerini sporda nasıl gördüklerini şekillendirir. Kız çocuklarla iletişim kurmayı tartışmadan önce, kendi beden algımıza bakmalıyız. Çünkü bedenin hakkındaki görüşlerin ve konuşma şeklin, çocuğunun veya diğer sporcuların kendi bedenleri hakkındaki görüşlerini de etkiler. Kendine şunu sor: "Çocuğumun veya sporcuların önünde kendi bedenim veya diğer insanların bedeni hakkında olumsuz konuşuyor muyum? Bu onlara ne gibi bir mesaj veriyor?"

Kız çocuklarla iletişim kurarken "Vücudum nasıl görünüyor?" yerine "Vücudum sayesinde neler yapabilir ve hangi alanlarda deneyim kazanabilirim?" sorusuna odaklanmalarını istiyoruz. Bakış açılarını değiştirerek kız çocukların görünüşlerine odaklanıp diyet veya aşırı antrenman yapmalarını önleyebilir ve vücutlarıyla daha iyi bağ kurup performanslarına odaklanmalarına destek olabiliriz.