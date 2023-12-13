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Kız Çocukların Vücutlarını Dinlemelerine Destek Ol

Gerçekler

Vücutlarını dinleyen ve dinleyerek öğrenen kız çocukların, neler yapabileceklerini kabul ve takdir etme olasılıkları da daha yüksek olur. Spor yaparken vücutlarının neye ihtiyaç duyduğuna öncelik verirler. Kız çocukların spora devam etmesine yardımcı olalım.

Son güncellenme tarihi: 13 Aralık 2023
Okuma süresi: 4 dk
Kızların Bedenlerini Dinlemelerine Yardım Et

Kız çocuklar için sporun keyifli yanı görünüşleri değil, edindikleri deneyim olmalıdır. Kız çocukların görünüşlerine odaklanmaları ve bu konuda endişe duymaları yaygın görülen bir durumdur. Bunu kendilerini başkalarıyla yargılayarak, görünüşleri hakkında olumlu, olumsuz veya sıklıkla konuşarak ve yargılanacakları korkusuyla belirli aktivitelerden kaçınarak gösterirler. Kız çocukları bedenlerini, becerilerini, sınırlarını ve farklı yanlarını sevmeye, dinlemeye ve bunlara saygı duymaya teşvik ederek beden algılarına dair öz güvenlerini artırabilir ve spordaki deneyimlerini iyileştirebiliriz.

Kız çocukların vücutlarını dinlememesinin birkaç nedeni olabilir. Örneğin, kiloları hakkında endişelendikleri için açlık hislerini bastırmaya çalışabilir veya öğün atlayabilirler. Benzer şekilde, maçı kaçıracaklarından endişelendikleri için sakatlanmalarına rağmen oynamaya devam edebilirler. Takım arkadaşları, koçlar ve ebeveynler de bilinçsiz bir şekilde kız çocukları, vücutlarının ihtiyaçlarını görmezden gelmeye teşvik edebilir. Zaten kız çocuklara sık sık fazla duygusal oldukları söylenir. Kız çocukların vücutlarını dinlemesini ve spora istedikleri şekilde katılım göstermesini normalleştirmeli ve önceliklendirmeliyiz.

Kızların Bedenlerini Dinlemelerine Yardım Et

Bu süreçte sana yardımcı olmak için Üç Adımda Duyu Kontrolü adlı bir liste hazırladık. Koç veya ebeveyn olarak, kız çocuklarla konuşurken bu araçtan her zaman, her yerde faydalanabilirsin. Bu basit sistem yardımıyla sporcuların vücutlarının neye ihtiyaç duyduğunu kontrol etmesine destek olacaksın. Vücutlarıyla hem bağ hem de bir güven ilişkisi kurmaları için aşağıdaki adımlarla kız çocuklara rehberlik et.

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    1. Adım: Yavaşlama

    Duraklamasını ve burnundan üç kez derin nefes alıp ağzından nefes vermesini iste.

    Rahat edecekse gözlerini kapatmasını söyle.

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    2. Adım: Kontrol

    Vücudunu baştan aşağı taramasını ve nerede, ne gibi hisler duyduğuna odaklanmasını iste.

    Neler fark etti? Mesela üşüyor mu veya aç mı?

    Vücudunun bir şeye ihtiyacı var mı? Örneğin, omuzlarında gerginlik hissediyor mu? Yemek yemesi gerekiyor mu?

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    3. Adım: İlerleme

    Vücudunu kontrol etti, sıra ihtiyaçlarını karşılayacak eylemlere geçmede. Örneğin, vücudunda gerginlik hissettiği yerleri esnetebilir veya ufak bir atıştırmalık yiyebilir. Belki de hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bu durumda, spor yapmaya devam edebilir.

    Bu egzersizi her zaman, her yerde uygulayabilir. Örneğin, antrenmana başlarken veya maça giderken deneyebilir.

    Kız çocukların kısa sürede vücutlarıyla bağ kurmasını ve iç sesini dinlemesini sağlayan bu aracı uygun zamanlarda onlarla paylaşabilirsin.

Bu kontrolleri yaparak, kız çocuklara hislerine öncelik verdiğimizi ve kendileri için en iyisini bildiklerine inandığımızı gösteririz. Yeni nesil sporcuların vücutlarıyla bağ kurmasına, vücutlarına iyi bakmasına ve saygı duymasına destek olalım.

Body Confident Sport, kız çocukların bedenlerini sevmesine ve spora karşı aidiyet hissetmesine yardımcı olmak için Nike ve Dove iş birliğiyle geliştirilen bir programdır. Programın içeriği, Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport ve Centre for Appearance Research ile birlikte tasarlanmıştır.

Kaynakların tamamını incelemek için şu adresi ziyaret et:

www.bodyconfidentsport.com

Kızların Bedenlerini Dinlemelerine Yardım Et

Orijinal yayınlanma tarihi: 13 Aralık 2023

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