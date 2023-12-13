Kızların Bedenlerini Dinlemelerine Yardım Et

Kız çocuklar için sporun keyifli yanı görünüşleri değil, edindikleri deneyim olmalıdır. Kız çocukların görünüşlerine odaklanmaları ve bu konuda endişe duymaları yaygın görülen bir durumdur. Bunu kendilerini başkalarıyla yargılayarak, görünüşleri hakkında olumlu, olumsuz veya sıklıkla konuşarak ve yargılanacakları korkusuyla belirli aktivitelerden kaçınarak gösterirler. Kız çocukları bedenlerini, becerilerini, sınırlarını ve farklı yanlarını sevmeye, dinlemeye ve bunlara saygı duymaya teşvik ederek beden algılarına dair öz güvenlerini artırabilir ve spordaki deneyimlerini iyileştirebiliriz.

Kız çocukların vücutlarını dinlememesinin birkaç nedeni olabilir. Örneğin, kiloları hakkında endişelendikleri için açlık hislerini bastırmaya çalışabilir veya öğün atlayabilirler. Benzer şekilde, maçı kaçıracaklarından endişelendikleri için sakatlanmalarına rağmen oynamaya devam edebilirler. Takım arkadaşları, koçlar ve ebeveynler de bilinçsiz bir şekilde kız çocukları, vücutlarının ihtiyaçlarını görmezden gelmeye teşvik edebilir. Zaten kız çocuklara sık sık fazla duygusal oldukları söylenir. Kız çocukların vücutlarını dinlemesini ve spora istedikleri şekilde katılım göstermesini normalleştirmeli ve önceliklendirmeliyiz.