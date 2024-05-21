Koçlukta buna "Ustalık Yaklaşımı" denir. Ustalık yaklaşımı, sporcuyu motive edip efor sarf etmeye teşvik ederek sportif becerileri geliştiren ve kaygıyı azaltan tekniklerin bütünüdür. Ustalık yaklaşımını kullanan koçlar, gençlerin etkileşime geçmeleri ve öğrendikleri bilgileri sahiplenmeleri için fırsatlar oluşturur. Ustalık yaklaşımını kullanan bir koç şunlara odaklanır:

Sporcunun Kontrol Edebileceği Şeyler:

Sporcunun kontrol edebileceği şeylere (ör. efor sarf etmek, yeni şeyler denemek, zor bir durumda pes etmemek) odaklanan koçlar, sporcunun sadece sonuca odaklanmayıp temel performans ilkelerini geliştirmesine yardımcı olur. Kontrol edebilecekleri şeylere odaklanmaları, sporcuların kendi yollarını nasıl şekillendireceklerini ve nasıl bir oyuncu olacaklarını anlamalarına da yardımcı olur. Sporcunun Kontrol Edebileceği Şeyler:

Kimse eline tenis raketini alıp bir günde Serena Williams olmaz. Tenise yeni başlayan bir kız çocuğun tek yaptığı şey kendisini Serena ile (veya takımındaki en iyi oyuncuyla) karşılaştırmak olursa hayal kırıklığına uğraması kaçınılmaz olur. Onun yerine topu ağın üzerinden ilk kez geçirmesi, en uzun rallisi, ilk kez üstten servis atması gibi küçük anları kutlarsan öğrenmeye devam etmek için motive olur. Hatalardan Sonra Kendini Toparlamak:

Kız çocuklar hataları genellikle erkek çocuklardan farklı şekilde içselleştirir. Hataları genellikle kişisel alırlar ve bu da rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için daha çabuk pes etmelerine neden olur. Hataları zihinsel olarak nasıl aşacaklarını öğrenmeleri, kız çocukların öz güven kazanmasına, bir sonraki maça odaklanmasına ve eğlenmesine yardımcı olur.

Kız çocuklar ilerlediklerini bilmek ister. Sadece zaferleri ve mağlubiyetleriyle değil, geliştirdikleri becerilerle de ilgilenirler. Kimse şampiyonluk kupasını kaldırarak doğmaz. İlerleme zaman alır ve bu da günlük kazanımları (beceri kazanma, efor, desteklemek ve takım çalışması) kutlamanın en az kazanılan maçları ve atılan golleri kutlamak kadar önemli olduğu anlamına gelir.