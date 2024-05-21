Performansa Değil, İlerlemeye Odaklan
Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi
Uzmanlar, oynama şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.
Bir şeyi daha iyi yaptığını görmek, insana güç verir. Kız çocuklar, yaptıkları aktivitenin sonucu ne olursa olsun ilerleme durumları hakkında iyi şeyler hissetmek için koçlarından yardım görmeyi ister. Bu sayede yeni şeyler öğrenirler ve yaptıkları spor anlam kazanır. Her vuruş, pas, depar ve şut gibi her ıska, tökezleme, yanlış ve hata bunu somutlaştırır.
Koçlukta buna "Ustalık Yaklaşımı" denir. Ustalık yaklaşımı, sporcuyu motive edip efor sarf etmeye teşvik ederek sportif becerileri geliştiren ve kaygıyı azaltan tekniklerin bütünüdür. Ustalık yaklaşımını kullanan koçlar, gençlerin etkileşime geçmeleri ve öğrendikleri bilgileri sahiplenmeleri için fırsatlar oluşturur. Ustalık yaklaşımını kullanan bir koç şunlara odaklanır:
- Sporcunun Kontrol Edebileceği Şeyler:
Sporcunun kontrol edebileceği şeylere (ör. efor sarf etmek, yeni şeyler denemek, zor bir durumda pes etmemek) odaklanan koçlar, sporcunun sadece sonuca odaklanmayıp temel performans ilkelerini geliştirmesine yardımcı olur. Kontrol edebilecekleri şeylere odaklanmaları, sporcuların kendi yollarını nasıl şekillendireceklerini ve nasıl bir oyuncu olacaklarını anlamalarına da yardımcı olur.
- Sporcunun Kontrol Edebileceği Şeyler:
Kimse eline tenis raketini alıp bir günde Serena Williams olmaz. Tenise yeni başlayan bir kız çocuğun tek yaptığı şey kendisini Serena ile (veya takımındaki en iyi oyuncuyla) karşılaştırmak olursa hayal kırıklığına uğraması kaçınılmaz olur. Onun yerine topu ağın üzerinden ilk kez geçirmesi, en uzun rallisi, ilk kez üstten servis atması gibi küçük anları kutlarsan öğrenmeye devam etmek için motive olur.
- Hatalardan Sonra Kendini Toparlamak:
Kız çocuklar hataları genellikle erkek çocuklardan farklı şekilde içselleştirir. Hataları genellikle kişisel alırlar ve bu da rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için daha çabuk pes etmelerine neden olur. Hataları zihinsel olarak nasıl aşacaklarını öğrenmeleri, kız çocukların öz güven kazanmasına, bir sonraki maça odaklanmasına ve eğlenmesine yardımcı olur.
Kız çocuklar ilerlediklerini bilmek ister. Sadece zaferleri ve mağlubiyetleriyle değil, geliştirdikleri becerilerle de ilgilenirler. Kimse şampiyonluk kupasını kaldırarak doğmaz. İlerleme zaman alır ve bu da günlük kazanımları (beceri kazanma, efor, desteklemek ve takım çalışması) kutlamanın en az kazanılan maçları ve atılan golleri kutlamak kadar önemli olduğu anlamına gelir.
Kızları Başarıya Hazırla
- Beceri Kazanımını Kutla
Kız çocuklara sadece iyiye gitmek yetmez. İyiye gittiklerini bilmeleri de gerekir. Kız çocukların desteklenmesi, özgürce kutlama yapmaları ve bir yandan da onları kırmayacak geri bildirimler alıp ilerleme durumlarını takip etmeleri, onlara yeni şeyler denemeleri için öz güven verir.
- Tüm Katılımları Ödüllendir
Takım üyeleri farklı zamanlarda farklı katkılar sunar. Her katılım takım için önemlidir. Bu yüzden mükemmel sonuçlanmasa da yeni bir şey deneyen kız çocukları mutlaka kutla. Arkadaşlarını yüksek sesle destekleyen, önceki haftadan daha çok pas veren ya da özellikle daha sıkı çalışan takım üyelerini alkışla.
- Çocukları Yeteneklerine Göre Eşleştir
Grup aktivitelerinde çocukları yetenek seviyelerine göre eşleştirmek daha iyi sonuç verir. Bu, becerilerini daha iyi geliştirmelerine yardımcı olur ve birbirleriyle rekabet etmelerini kolaylaştırır. Beceri seviyeleri arasında büyük bir uçurum varsa daha becerikli oyuncuların yeni oyunculara yardım etmesini iste.