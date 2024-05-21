Kız çocuklar rekabetçi oynamayı sever. Bunu araştırmalar da destekliyor: Kız çocukların dörtte üçü, sporun en sevdikleri yönü olarak rekabeti öne sürüyor. Ayrıca hem kazanmayı hem eğlenmeyi vurgulayan takımlarda oynamayı seviyorlar. Kızların narin olmadığını ve erkek çocuklardan daha fazla sakatlanmadıklarını biliyoruz. Her şeyden önce, oynamak istiyorlar.

Bu, zorlu yarışmalar düzenlemen ve her antrenmanda skor tutman gerektiği anlamına gelmiyor. Onun yerine kız çocukların dostça rekabet ederken önemli becerileri öğrenmelerini sağlamanın yollarını bulmalısın.

En iyi oyun türleri, çocukları harekete teşvik eden ve bekleme süresini minimumda tutan oyunlardır. İletişimi, takım çalışmasını, sorun çözmeyi ve hareket becerilerini öğreten oyunlar iyidir. Senin için kız çocuklara bu konseptleri öğretecek ve onları harekete geçirecek birkaç eğlenceli, kolay aktivite hazırladık.