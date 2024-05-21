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Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Uzmanlar, oynama şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.

Son güncellenme tarihi: 3 Haziran 2024
Okuma süresi: 4 dk
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Kız çocuklar rekabetçi oynamayı sever. Bunu araştırmalar da destekliyor: Kız çocukların dörtte üçü, sporun en sevdikleri yönü olarak rekabeti öne sürüyor. Ayrıca hem kazanmayı hem eğlenmeyi vurgulayan takımlarda oynamayı seviyorlar. Kızların narin olmadığını ve erkek çocuklardan daha fazla sakatlanmadıklarını biliyoruz. Her şeyden önce, oynamak istiyorlar.

Bu, zorlu yarışmalar düzenlemen ve her antrenmanda skor tutman gerektiği anlamına gelmiyor. Onun yerine kız çocukların dostça rekabet ederken önemli becerileri öğrenmelerini sağlamanın yollarını bulmalısın.

En iyi oyun türleri, çocukları harekete teşvik eden ve bekleme süresini minimumda tutan oyunlardır. İletişimi, takım çalışmasını, sorun çözmeyi ve hareket becerilerini öğreten oyunlar iyidir. Senin için kız çocuklara bu konseptleri öğretecek ve onları harekete geçirecek birkaç eğlenceli, kolay aktivite hazırladık.

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Çocukların olabildiğince hareket etmesini istiyoruz (onlar da aynı şeyi istiyor). Bu yüzden çocukların oyun dışı kaldığı ebelemece gibi oyunları mutlaka değiştirerek oynat. Örneğin, ebelemece oyununu ebelenen oyuncunun dört beş saniye donup favori sporcusunun veya takımının adını bağıracağı şekilde değiştirebilirsin. Oyuncu daha sonra ayağa kalkar ve oyuna tekrar girer.

Rekabet edebilmek, kız çocukların yalnızca spor için değil, vücutları için de doğru giysilere sahip olmaları gerektiği anlamına gelir. Bir kız çocuk rahatsız gibi duruyorsa ya da aniden aktiviteyi bırakmaya karar veriyorsa spor sütyeni gibi kişisel bir ürüne ihtiyacı olabilir. Güvenli ve rahat bir şekilde oynayabilmesi için bunu kız çocuk, ebeveyn veya veli ile en uygun şekilde çözmeye çalış.

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Kızları Başarıya Hazırla

  1. Kişisel Hedefler Belirle
    Kız çocukların zaman içinde ne kadar ilerlediklerini ölçebilecekleri aktiviteleri seç. Bunlar, çocukları kendileriyle rekabet etmeye teşvik eder. Tekrar, hız, yükseklik veya mesafe içeren aktiviteler kolayca takip edilir ve kız çocukların ne zaman kişisel rekorlarını kırdıklarını anlamalarını sağlar. Böyle anlarda onları mutlaka kutla.
  2. Hareketsiz Bırakma
    Çocukları sürekli hareket ettiren aktivitelere öncelik ver. Sıraya sokan, oynamak için bekleten ya da oyun dışı bırakan aktiviteleri kullanma (ya da değiştirerek kullan). Sırada bekleme zamanını en aza indirmek için istasyonlar oluştur ve çocuklar bir istasyondan diğerine giderken hareket becerilerini çalıştır. Oyun dışı bırakan aktivitelerde oyuncuları hızla oyuna geri sokmanın yollarını bul (ör. "donan" oyuncu, takım arkadaşı tarafından "çözülebilir").
  3. Takım Halinde Rekabeti Teşvik Et
    Antrenman sırasında çocukların bir sorunu çözmek için takım halinde çalışmalarını gerektiren oyunlar oynat. Örneğin, aralarında en fazla bir kol boyu mesafe olacak şekilde engelli bir parkuru tamamlamak için hep birlikte bir strateji belirlemeleri gerekebilir. Bayrak yarışları ve grubun ortak bir hedefinin olduğu diğer her türlü oyun da iyidir.

Topluluğundaki kız çocuklara nasıl güç verebileceğin hakkında daha fazla bilgi edin.

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Orijinal yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2024

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