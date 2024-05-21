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Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi
Uzmanlar, oynama şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.
Sporun güçlü olmasının birçok nedeni vardır. Spor sayesinde yeni şeyler öğrenir, öz güven kazanır ve bağ kurarsın. Kız çocuklar spor yaparken yaşam boyu sporcu* ve takım arkadaşı olarak gelişimlerini şekillendirecek akranlarından, koçlarından, ebeveynlerinden ve diğer kişilerden bir şeyler öğrenirler.
Women's Sports Foundation uzmanları, kız çocuklara spor yapmayı neden sevdiklerini sordu. Listenin başında ne mi var? Arkadaşlık kurmak ve takımın parçası olduğunu hissetmek. Çalışmalarının bir diğer önemli bulgusu da şu oldu: Bir kız çocuk koçunu sevdiği zaman gelecekte spora devam etmeyi planladığını söyleme oranı çok artıyor. Kız çocukları tek tek tanımaya zaman ayırmak, takım çalışması egzersizlerine öncelik vermek ve kız çocukları düzenli olarak yeni partnerlerle eşleştirmek, başlangıç için uygulanabilecek iyi yöntemlerdir.
Spor dalı ve seviye ne olursa olsun en etkili koçlar, oyuncuya değil kişiye koçluk edenlerdir. Sporla ilgili kişiler, bir kız çocuğun hayatındaki en önemli insanlar olabilir. Kız çocukların spor yapmasını ve sporu bırakmamasını sağlamak için hem oyuncular arasında hem de koçlarla oyuncular arasında pozitif bağlar kurmaya odaklan.
Kızları Başarıya Hazırla
- Çember Oluştur
Çemberler takım ruhu oluşturur ve kız çocukların çevrelerindeki kişilerle bağ kurmalarını kolaylaştırır. Ayrıca kız çocukların (ve genel olarak çocukların) kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Çünkü herkes çemberin içindedir ve kimse arkalarından iş çevirmez. O yüzden bir sonraki takım buluşmasında herkese çember şeklinde oturmalarını veya ayakta durmalarını söyle.
- Oyuncularını Tanı
Oyuncularını tanımaya zaman ayır. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için sorular sor ve öğrendiklerin hakkında daha sonra yorum yap.
Oyuncularınla spor dışında bağ kurmak, güven kazanmanın ve pozitif bir ilişki kurmanın harika bir yoludur.
- Adlarını Öğren
Sezonun başındayken antrenman öncesini ve ısınma zamanlarını, adlarını öğrenmek için fırsat olarak kullan. Nasıl hitap edilmek istediklerini öğrenip tercih ettikleri adları ve ifadeleri kullan. Her antrenmanda her oyuncuya adıyla hitap etmeyi alışkanlık edin.