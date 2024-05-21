Women's Sports Foundation uzmanları, kız çocuklara spor yapmayı neden sevdiklerini sordu. Listenin başında ne mi var? Arkadaşlık kurmak ve takımın parçası olduğunu hissetmek. Çalışmalarının bir diğer önemli bulgusu da şu oldu: Bir kız çocuk koçunu sevdiği zaman gelecekte spora devam etmeyi planladığını söyleme oranı çok artıyor. Kız çocukları tek tek tanımaya zaman ayırmak, takım çalışması egzersizlerine öncelik vermek ve kız çocukları düzenli olarak yeni partnerlerle eşleştirmek, başlangıç için uygulanabilecek iyi yöntemlerdir.