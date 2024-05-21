Kız Çocukların Oyuna Başlamaları ve Oynamaya Devam Etmeleri İçin Ne Yapmalısın?
Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi
Uzmanlar, oynama şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.
Kız çocuklar spor yapmak ister. Hareket etmek, rekabet etmek, risk almak ve bir şeyin parçası olduklarını hissetmek isterler. Kız çocukları sahaya veya spor salonuna çıkarmak, doğru ekipmanlara (ör. spor sütyenleri ve saç tokaları) sahip olmalarını sağlamak ve spora devam ettirmek ise çaba ister.
Uzmanlar, spor yapma şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Buna rağmen spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Şehirlerde yaşayan kız çocuklar ve beyaz olmayan kız çocuklarda ise bu oran daha da kötü.
Ancak kız çocukların spor yapmaya başlamasını ve devam etmesini sağlamak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Kız çocukların sporla pozitif, anlamlı bir bağ kurabilmek için birkaç önemli şeye ihtiyacı vardır:
- Takımın parçası olmak, rekabet etmek, arkadaş edinmek ve hem takım arkadaşları hem de çevrelerindeki yetişkinlerle bağ kurmak için fırsatlar.
- Rol modelleri de önemlidir (ör. kadın koçlar ve hayatındaki kadın sporculara değer veren kişiler). Bunlara sahip olan kız çocukların büyüdükçe spor yapmaya devam etme ihtimali daha yüksektir.
- Son olarak, oynamaya devam etmelerini sağlamak için kız çocuklara açık olan ve onlara değer veren bir spor kültürü oluşturmamız gerekir. Bu, takımlarımızda oluşturduğumuz kültürle başlar.
Nike, sporu bırakma eğilimini tersine döndürmek için topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte çalışıyor. Kız çocukların hayatındaki yetişkinler, kız çocuklar için kortta, pistte, sahada ve spor yaptıkları her yerde pozitif deneyimler oluşturarak çabalarımızı destekleyip müttefikimiz olabilir. Bu rehberi herkesin başlangıç noktası olması için uzmanlarla birlikte oluşturduk. Daha fazla ipucu arıyorsan bu ipucu sayfalarına göz atabilirsin.
Kızları Başarıya Hazırla
- Sporu Sevmeleri İçin Onlara İlham Ver
Kadın sporcular ve kadın takımlarından örneklerle kız çocuklara (ve erkek çocuklara!) ilham ver. Ayrıca alanlarını kişiselleştirmeleri için kız çocuklara izin ver. Soyunma odası varsa süslemelerini sağla. Takım adlarının, bayrakların oluşturulmasına ve kendilerini takımın parçası gibi görmelerini sağlayacak her türlü etkinliğe kız çocukları da dahil et.
- Ön Yargılara Karşı Dikkatli Ol
Kız çocuklar, erkek çocuklardan daha farklı beklentilerle karşılaşır ve bu, bazen onlara engel teşkil eder. Kendine şunu sor: Kız çocuk, erkek çocuklar kadar destekleniyor mu? Narin olarak görülüyor mu? Davranışları farklı algılanıyor mu (örneğin, aynı davranışta bulunan bir erkek çocuk "kaptan" gibi algılanıyor, ancak o "bilmiş" olarak mı görülüyor?) Eşit şartlar oluşturmak için neler yaptığını düşün. Her antrenmanın sonunda, kız çocuklardan beklediklerinin erkek çocuklardan beklediklerinden farklı olup olmadığını kendine sor.
- Aileleri de Sürece Dahil Et
Kız çocukların spor yapıp yapmayacağı her zaman onlara bağlı olmaz. Kız çocukların katılımında aktif bir rol oynamaları için ebeveynlerin ve bakım verenlerin sürece dahil edilmesi önemlidir. Onları her antrenmanda herkesi desteklemeye teşvik et. Aile üyelerinin de katıldığı yarışmalar düzenle. Aileler bu etkinliklere dahil olduğunda kız çocuklarının spora devam etmesini sağlayabilirler.