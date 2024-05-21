Kız Çocukların Oyuna Başlamaları ve Oynamaya Devam Etmeleri İçin Ne Yapmalısın?

Kız çocuklar spor yapmak ister. Hareket etmek, rekabet etmek, risk almak ve bir şeyin parçası olduklarını hissetmek isterler. Kız çocukları sahaya veya spor salonuna çıkarmak, doğru ekipmanlara (ör. spor sütyenleri ve saç tokaları) sahip olmalarını sağlamak ve spora devam ettirmek ise çaba ister.

Uzmanlar, spor yapma şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Buna rağmen spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Şehirlerde yaşayan kız çocuklar ve beyaz olmayan kız çocuklarda ise bu oran daha da kötü.