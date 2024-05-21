Hijab Kullanan Sporculara Koçluk Yapma
Koçluk Yaparken Aidiyet Hissine Odaklan
Nike, sporun çocuklardan başlayarak dünyayı ileriye taşıma gücüne sahip olduğuna inanıyor. Aktif çocukların sadece daha sağlıklı olmakla kalmayıp okulda, topluluklarında ve gelecekteki kariyerlerinde de daha başarılı olduğunu biliyoruz. Bu durum, özellikle erkek çocuklara göre hem daha az aktif hem de oyun oynama fırsatı daha sınırlı olan kız çocuklar için geçerli.
Doğru ürün, kız çocukların spor deneyimleri açısından büyük bir fark yaratabilir. Bu deneyim farkı, bazı kız çocuklar için hijab kullanmayı da içerir. Hijab kullanmayı tercih eden kız çocuklar için hijab, hem oyun sahasında hem de saha dışında güç ve direnç kaynağı olabilir.
Bu rehber, hijab kullanan sporculara ve takım arkadaşlarına ihtiyaç duydukları bilgilerle desteği sunarak oynamaya devam etmelerini sağlamana yardımcı olacak.
Çünkü kız çocuklar inançları ve sporu arasında asla seçim yapmak zorunda kalmamalıdır.
Daha fazla kız çocuğu harekete geçirmek için gösterdiğin her çaba teşekkürü hak ediyor!
"Hikayemi anlatma amacım, yeni nesli eskrim, yüzme, jimnastik ve başarı göstermemize ihtimal verilmeyen diğer tüm sporları yapmaya teşvik etmek. Çünkü daha önce bu sporlara dahil olma fırsatımız olmadı. Bunlara erişebilmemiz için bize bir imkan da tanınmadı."
Ibtihaj Muhammad
Olimpiyat Madalyası Sahibi Eskrimci ve Olimpiyat Madalyası kazanan ilk Amerikalı Müslüman kadın
Hijab Hakkında Temel Bilgiler
Hijab, bazı Müslüman kadınların başlarını örtmek için kullandığı başörtüsüdür. Geleneksel açıdan tevazu ve mahremiyet simgesidir. Dini, kültürel veya ailevi nedenlerle önemlidir.
Genç kızlar hijab kullanmaya farklı yaşlarda karar verir. Bazıları için bu yaş ergenlik çağının başlangıcı, hatta daha öncesi bile olabilir. Bazıları için evlilik çağı, belirli bir yaş veya kendisinin karar verdiği herhangi bir zaman da olabilir. Bazı genç kızlar hijabı diledikleri zaman, bazıları yalnızca dini faaliyetler sırasında, bazıları ise yakın akraba olmayan erkeklerin bulunduğu ortamlarda kullanır.
Spor sırasında hijabın gevşek olması, genç kızların işini zorlaştırabileceği gibi tehlike de yaratabilir. Diğer ekipmanlarda olduğu gibi, gözlerin üzerine kayacak şekilde bol yapı veya nefes almayarak teri hapseden malzemeler, basketbol veya futbol gibi sporlarda dezavantajlı olabilir. Sporcu hijabı (veya iğne, toka ya da gevşeyebilecek bağları olmayan sıkı bir hijab), genç kızlara hareket kabiliyeti sağlar. Hareket eden genç kızlar ise dünyayı harekete geçirir.
Ayrıca genç kızlar uzun kollu giysiler, uzun eşofman altları veya taytlar giymeyi tercih edebilir. Bu bireysel olarak tercih edilebileceği gibi, katılımı için zorunlu da olabilir.
"Hijablı genç basketbolculara önerim asla pes etmemeleri. Müslüman kimliğinizle gurur duyun, hijabınızla gurur duyun, engelleri zorlayın ve kendinizden asla ama asla şüphe etmeyin. İnsanların sizden beklentileri çok düşük olduğunda zirveye ulaşarak her zaman onları şaşırtın."
Yasmin Said
Müslüman Kadınlar Yaz Basketbol Ligi
Hijabın Uyumuna Odaklan
Hijab rahatlık ve koruma sunmalıdır. Nike Pro Hijab, oyun ve hareket için özel olarak tasarlanmıştır. Kız çocukların optimum uyumu bulmasına yardımcı olacak birkaç ipucunu incele:
- Başın üst kısmına oturan elastiğin, alnının çok aşağısına inmediğinden emin ol. Elastik aşağı iniyorsa hijab çok büyük olabilir ve sen oynarken kayabilir. Hijabda koruma sağlamaya ve kaymayı önlemeye yardımcı olan bir iç bant da bulunur. Bu bant başını sıkıca sarmalı ancak rahat da olmalıdır.
- Forma giyiyorsan hijabı yakanın içine sok ve en iyi şekilde oynayabilmen için oyun esnasında hareket etmediğinden emin ol.
- Hijablı bazı sporcular, hijabın daha iyi uyum ve daha fazla rahatlık sunması için saçın alçak topuz şeklinde toplanmasını öneriyor.
- Nike Pro Hijab, uyum açısından diğer hijablardan biraz farklı olabilir. Bu yüzden en uygun şekli bulmak için birkaç kez dene.