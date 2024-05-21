Hijab Kullanan Sporculara Koçluk Yapma

Spor sırasında hijabın gevşek olması, genç kızların işini zorlaştırabileceği gibi tehlike de yaratabilir. Diğer ekipmanlarda olduğu gibi, gözlerin üzerine kayacak şekilde bol yapı veya nefes almayarak teri hapseden malzemeler, basketbol veya futbol gibi sporlarda dezavantajlı olabilir. Sporcu hijabı (veya iğne, toka ya da gevşeyebilecek bağları olmayan sıkı bir hijab), genç kızlara hareket kabiliyeti sağlar. Hareket eden genç kızlar ise dünyayı harekete geçirir.



Ayrıca genç kızlar uzun kollu giysiler, uzun eşofman altları veya taytlar giymeyi tercih edebilir. Bu bireysel olarak tercih edilebileceği gibi, katılımı için zorunlu da olabilir.