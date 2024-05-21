Spor Alanlarını Kız Çocuklara Uygun Hale Getir

Kız çocukların kendilerine uygun ekipmanlara, üzerlerine tam olan giysilere, hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temiz, güvenli ve yakın alanlara ve fiziksel emniyetlerini tehlikeye atmayacak yerlerde ve zamanlarda planlanmış antrenmanlara ihtiyaçları vardır. Belki daha iyi bir tuvalet inşa edemeyebilirsin ancak spor çalışmalarını ve konumları planlarken bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak güvenli ve rahat bir deneyim oluşturabilirsin.

Ayrıca çoğu kız çocuğun spor yapmaya teşvik edilmediğini de unutma. Sadece spora gelmeleri bile onlar için risk olduğundan kendilerini güvende hissedecekleri, keyif alacakları, ayrımcılığa uğramayacakları, yargılanmayacakları, pozitif ve sağlıklı bir ortam onlar için daha da önemlidir.