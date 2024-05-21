Spor Alanlarını Kız Çocuklara Uygun Hale Getir
Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi
Uzmanlar, oynama şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.
Aslında spor ekipmanları ve spor alanları genellikle kız çocuklar için tasarlanmaz. Ayrıca bu durum istemsiz olarak birçok şekilde pekiştirilir. Tuvalet bulmak için parkın öbür ucuna gitmek ya da erkek çocuk takımının kullanılmış formalarını giymek, kız çocuklara daha az önemli oldukları mesajını verir. Koruyucu ekipmanlar da her zaman kız çocuklar düşünülerek tasarlanmaz. Bu yüzden üzerlerine oturmazlar, rahatsızlık verirler, hatta bazen tehlike yaratırlar.
"Kız çocukların sık sık var olanla idare etmeleri gerekir. Bu da spor deneyimlerini olumsuz etkiler."
Kız çocukların kendilerine uygun ekipmanlara, üzerlerine tam olan giysilere, hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temiz, güvenli ve yakın alanlara ve fiziksel emniyetlerini tehlikeye atmayacak yerlerde ve zamanlarda planlanmış antrenmanlara ihtiyaçları vardır. Belki daha iyi bir tuvalet inşa edemeyebilirsin ancak spor çalışmalarını ve konumları planlarken bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak güvenli ve rahat bir deneyim oluşturabilirsin.
Ayrıca çoğu kız çocuğun spor yapmaya teşvik edilmediğini de unutma. Sadece spora gelmeleri bile onlar için risk olduğundan kendilerini güvende hissedecekleri, keyif alacakları, ayrımcılığa uğramayacakları, yargılanmayacakları, pozitif ve sağlıklı bir ortam onlar için daha da önemlidir.
Kızları Başarıya Hazırla
- Güvende Olmalarını ve Aidiyet Duygusu Hissetmelerini Sağla
Toplanacağınız yeri önceden kontrol ederek herhangi bir tehlike bulunmadığından, iyi aydınlatıldığından ve düzgün denetlendiğinden emin ol. Tuvaletler kolayca erişilebilir ve güvenli olup mahremiyet sağlamalıdır. Belirli bir yer ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa alternatiflere bak (ör. başka bir spor salonu veya park) ya da antrenmanı gündüz saatlerine koy.
- Kapsayıcı Ortamlar Oluştur
Sporculara takımın bir parçası olduklarını hissetmeleri için şans tanı. Cinsiyet kimliği etrafındaki normlar değişirken tüm çocuklar takımın bir parçası olduğunu hissedebilmelidir. İşe herkesi kapsayan bir dil kullanarak başla. "Bayanlar" gibi cinsiyet belirten veya yanlış ifadeler kullanmak yerine "takım" ve "çocuklar" gibi kapsayıcı terimler kullan. Sonra alanı kişiselleştirmelerine izin ver. Takımın adının ve sembolünün bulunduğu bir bayrak asabilmeleri bile önemlidir.
- Oynamaya Hazır Olmalarını Sağla
Kız ve erkek çocukların ihtiyaçları, özellikle ergenlik çağına girdikten sonra farklı olur. Giysi bedeni, koruyucu ekipman ve giysi gibi faktörlerin kız çocukların deneyimlerini nasıl etkileyebileceğini düşünmelisin. Eskiden aktif olan bir kız çocuk artık aktivitelere katılmıyor mu? Bunun nedeni kendisini fiziksel açıdan rahat hissetmemesi olabilir. Neler olduğunu ve tekrar oynamaya başlaması için ne yapabileceğini öğren.