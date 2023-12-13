Kız çocukların görünüşleri ve beslenme biçimleri hakkında konuşmaktan kaçındığı bir kültür oluştur. Kendi bedenleri ve takım arkadaşları ile rakiplerinin bedenleri hakkında yorum yapmamalarını söyle. Buna "Harika görünüyorsun! Kilo mu verdin?" gibi sözde olumlu yorumlar da dahildir. Vücutlarının odak noktası olmayacağı alanlar yaratmaya çalış. Kız çocukları, vücutlarının nasıl göründüğü yerine neler yapabileceği ve spordaki deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik et. Bunu hem evde hem de antrenmanlarda ve maçlarda uygula. Onlara örnek olarak kız çocukların ve çevrelerindeki herkesin de bu standardı benimsemesini sağlayabilirsin.

Her kız çocuk, vücut tipinden bağımsız olarak sahaya, korta veya piste adımını attığı an bir sporcudur. Kız çocuklara hayallerine ulaşmak için en iyi fırsatı tanımak adına standartları değiştirme ve zafer tanımını yeniden yazma zamanı geldi.

Body Confident Sport, kız çocukların bedenlerini sevmesine ve spora karşı aidiyet hissetmesine yardımcı olmak için Nike ve Dove iş birliğiyle geliştirilen bir programdır. Programın içeriği, Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport ve Centre for Appearance Research ile birlikte tasarlanmıştır.

Kaynakların tamamını incelemek için şu adresi ziyaret et:

www.bodyconfidentsport.com