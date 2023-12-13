Her Kız Çocuk Bedenini Sevmelidir
Gerçekler
Spor insanlara ilham verir ve onları bir araya getirir. Farklı bedenleri ve her birinin eşsiz güzelliğini kutlamamızı sağlar. Buna rağmen, beden algısına dair öz güven eksikliğinden dolayı sporu bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Bunu değiştirme gücüne sahipsin.
Onlarca yıldır toplum, hem sporda hem de diğer alanlarda güzelliği dar bir tanımla kısıtlayarak kızlar için gerçekçi olmayan görünüş idealleri yarattı. Arkadaşlarımız, ailemiz, koçlarımız ve medya, sporda "mükemmel vücut" olduğunu düşündüğümüz bu ideali şekillendirdi. Ancak bu erişilemez hedef, kız çocukların ruh sağlığını ve spora katılımını olumsuz etkileyebilir. Birlikte, kız çocukların sevdikleri sporu yaparken bedenlerine daha fazla güvenmelerine yardımcı olacak ufak değişiklikler yapabiliriz.
1. Kız çocuklar için güvenli bir spor alanı oluştur.
Soyunma odaları veya banyolar gibi yalnızca kız çocuklara özel alanların teşvik edilmesi, onlar için güvenli ve konforlu ortamlar oluşturabilir. Bu alanların iyi aydınlatıldığından, üstlerini değiştirirken onlara mahremiyet sağlandığından, kadınlar tarafından denetlendiğinden ve katılımcı olmayanların bu alanlara girmesine izin verilmediğinden emin ol. Uygun durumlarda deodorant ve tampon gibi hijyen ürünleri sağla. Amaç, özellikle vücutlarının değiştiği bu aşamada kızlara mahremiyet ve güvenlik sağlayıp onları rahat ettirmektir.
2. Bireyselliklerini ve temsil ettikleri değerleri kutla.
Kızların spor yaptığı ortamları değerlendir ve hangi faktörlerin bireyselliğe engel olabileceğini ve görünümlerine dair dar görüşleri güçlendirebileceğini düşün. Örneğin, kız çocuklar yalnızca belirli bir sporcu tipinin (zayıf, uzun, engeli olmayan, beyaz) yer aldığı reklamları mı görüyor, yoksa soyunma odası az yemeyi ve aşırı antrenman yapmayı teşvik eden "ilham verici" alıntılarla mı dolu? Bu durumda, bu mesajın zararlı etkileri ve görünümle ilgili olmayan, daha çeşitli içeriklerle nasıl değiştirilebileceği hakkında bir koç veya personel üyesiyle konuş.
3. Uygun yerlerde stil seçenekleri sun.
Spor yapan kız çocuklar, rahatsız eden veya iç gösteren formalar giydiklerinde dikkatleri dağılabilir ve stres yaşayabilir. Çeşitli forma stilleri sunmak, kız çocukların en rahat edecekleri giysileri tercih etmesine olanak tanır. İster şort veya tayt ister tişört veya atlet giysinler, yapacakları seçim rahatlık düzeylerini önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, onlara bir seçim şansı sunmaya çalış. Kız çocuk formalarını denetleyen bir spor veya kuruluş üyesiysen bunu nasıl ele alabileceğini düşün. Ebeveyn veya koç olsan bile, statükoyu temelden başlayarak sorgulamak büyük bir değişim yaratabilir.
4. Kullandığın dile dikkat et.
Cinsiyete odaklanmayan bir dil kullanmak ve sporcunun tercih ettiği zamirlere bağlı kalmak büyük bir etki yaratabilir. Cinsiyetçi ifadelerden kaçınıp daha kapsayıcı bir dil kullanarak kız çocukların kendine güvenmesini sağla.
5. Bedenlerinin görünüşü hakkında konuşmaktan kaçınmalarını sağla.
Kız çocukların görünüşleri ve beslenme biçimleri hakkında konuşmaktan kaçındığı bir kültür oluştur. Kendi bedenleri ve takım arkadaşları ile rakiplerinin bedenleri hakkında yorum yapmamalarını söyle. Buna "Harika görünüyorsun! Kilo mu verdin?" gibi sözde olumlu yorumlar da dahildir. Vücutlarının odak noktası olmayacağı alanlar yaratmaya çalış. Kız çocukları, vücutlarının nasıl göründüğü yerine neler yapabileceği ve spordaki deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik et. Bunu hem evde hem de antrenmanlarda ve maçlarda uygula. Onlara örnek olarak kız çocukların ve çevrelerindeki herkesin de bu standardı benimsemesini sağlayabilirsin.
Her kız çocuk, vücut tipinden bağımsız olarak sahaya, korta veya piste adımını attığı an bir sporcudur. Kız çocuklara hayallerine ulaşmak için en iyi fırsatı tanımak adına standartları değiştirme ve zafer tanımını yeniden yazma zamanı geldi.
Body Confident Sport, kız çocukların bedenlerini sevmesine ve spora karşı aidiyet hissetmesine yardımcı olmak için Nike ve Dove iş birliğiyle geliştirilen bir programdır. Programın içeriği, Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport ve Centre for Appearance Research ile birlikte tasarlanmıştır.
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